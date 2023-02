„Výsledek utkání v tomto věku dětí je vždy hlavně závislý na sestavách, které na sebe narazí. Já v osobním v životě jsem vítězný typ člověka, ale u dětí vím, že je potřeba je hlavně rozvíjet. Nyní není ten správný čas hrát jen na výsledky, jde hlavně o rozvoj a radost z hokeje,“ zdůraznil zkušený kroměřížský trenér Jiří Osina.

„Vždy se snažíme, aby zasáhlo maximum hráčů, kteří poctivě trénují a mají o hokej zájem. Utkání se hrálo po jarních prázdninách a tak jsme zapojili všechny hráče, kteří byli k dispozici. Stejně to tak měl i soupeř z Uherského Hradiště. Celý průběh byl relativně vyrovnaný s tím, že naše největší slabina byla v zakončení. Jinak mohu všem jen poděkovat za odvedené výkony,“ vzkázal do kabiny Osina.

Také jeho protějšek, olympijský vítěz z Nagana Roman Čechmánek, měl radost především z přístupu a projevu svých svěřenců. „Důležité je, že kluci a holky sportují, hrají hokej. Všichni v klubu se snažíme je vést, rozvíjet, budovat zdravou závislost na sportu. Ta je u dětí, které hodně přibrzdily dva covidové roky omezení, hodně důležitá. Sport vede ke zdravému životu,“ zdůraznil Čechmánek, jenž aktuálně vypomáhá s mládeží a trénuje v Uherském Hradišti.

„Také my hráli s těmi hráči, kteří byli po prázdninách k dispozici. Byl to mix s mladšími. V zápasech se vždy snažíme, aby tvořili, zkoušeli přenést naučené věci z tréninku do utkání. Aby hráli s chutí a radostí, nebyli pod tlakem. V tomto zápase jsme vyhráli díky větší úspěšnosti v koncovce,“ dodal Roman Čechmánek.