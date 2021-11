Ostrožané ztrátu těžce nesli. V domácím prostředí nejsou zvyklí prohrávat, navíc si na Brod věřili. Nedávno rivala přestříleli 8:6 a teď počítali s podobnou výhrou.

Favorit ale středeční duel zpackal, za celé utkání si nevytvořil žádný tlak. Jen pár šancí, které pochytal výtečný gólman Stojar. I díky zákrokům šestadvacetiletého brankáře se po zápase juchalo v hostující šatně, v té domácí byli hlavy dole.

„Za mě to byl nejhorší výkon letošní sezony. Přišlo mi, jako bychom nebyli připravení. Působili jsme, jako kdybychom se potkali poprvé na ledě. Chyběla chemie, chuť. Nešla nám kombinace, u všeho jsme byli pozdě a za celý zápas jsme vystřelili snad jenom dvanáctkrát, což je hrozně málo,“ uvedl trenér Uherského Ostrohu Ivan Klauda.

Bezkrevný výkon svěřenců nedokázal pochopit. „Moc tomu nerozumím,“ kroutil hlavou. „Po sérii výher jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Ale ať jsme dělali cokoliv, nic nepomáhalo,“ přidal zklamaně.

„Snad je to za námi, dobře se vyspíme a v sobotu porazíme Uherské Hradiště,“ dodal.

Domácí kouč neustále šiboval s hráči, sestavu stáhl na dvě formace. Ostrožané si ale nedokázali vytvořit souvislí tlak. V závěru navíc zbytečně faulovali, takže cestu soupeři za třemi body ještě sami umetli.

Hosty nasměroval za výhrou obránce Budil. Třiadvacetiletý bek ve 12. minutě střelou od modré čáry i s přispěním teče překonal gólmana Šurého a bleskově využil přesilovku.

Broďané byli dál lepší. Vzadu byli organizovaní, vpředu nebezpečnější. Zápasem více žili. Zvýšit náskok mohl v polovině utkání Václavek, dravý útočník ale trestné střílení neproměnil.

Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlínska, 11. kolo: Uherský Ostroh – Uherský Brod 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Branky: 12. a 58. Budil, 56. Stiksa

Někdejší extraligový hokejista pak deset minut před koncem mířil do břevna.

Ostrožané se viditelně soužili. Byť měli nějaké šance, herně jim to nešlo a i v zakončení se trápili. Navíc v 54. minutě vyfasoval bek Andrýsek trest na pět minut plus do konce utkání.

Vzápětí šel za katr za zbytečný zákrok další domácí hráč a soupeř klukovinu protivníka nekompromisně potrestal.

Dvojnásobnou početní výhodu zužitkoval Stiksa, triumf Brodu pak pečetil střelou do prázdné branky při power play domácího celku obránce Budil, který byl společně s gólmanem Stojarem, jenž vychytal první nulu kariéry, klíčovými muži svátečního střetnutí.

Hostující trenér Jaroslav Balaštík ale oprávněně chválil celý tým. „Jsem rád, že se nám právě v derby podařilo vyhrát a odčinit ty poslední porážky. Minulé výkony nebyly dobré, něco jsme si k nim řekli. Jsem moc rád, že na to kluci zareagovali a že hráli opravdu jako tým,“ těší extraligového šampiona.

Bývalý reprezentant cítil z mužstva pozitivní energii, velké odhodlání. „Od začátku šlo vidět, že si jdeme za vítězstvím. Klukům jsem poděkoval. Fakt podali super výkon,“ prohlásil.

Broďané těžkou šichtu zvládli i bez čtyř důležitých obránců Hostům nechyběl jenom Gureň, ale i Kužílek a Matějíček, který se k týmu připojí příští týden.

Balaštík věří, že výkony mužstva půjdou ještě nahoru. „Zatím moc spokojený není. „Všechno je to ovlivněné účasti kluků na tréninku. Všichni jsou buď v práci nebo studují, což je logické, protože toto je krajský přebor. Chápu, že je pro hráče těžké se dostat v týdnu na stadion. Ale pomalu si to sedá, docházka se lepší. Toto je výkon, od kterého bychom se chtěli odrazit. Takto se chceme prezentovat dál,“ říká.

Otázka je, kolik budou mít Broďané ještě zápasů. Situace ohledně pandemie koronaviru amatérskému sportu vůbec nenahrává, po zpřísnění vládních opatření to vypadá, že znovu dojde k přerušení nebo předčasnému ukončení sezony.

„Strach samozřejmě mám, ale to jsou věci, které neovlivníme,“ ví dobře Balaštík.

Situace s obavami sledují o Ostrožané. „Bavili jsme se o tom před zápasem v šatně. Mohlo to ovlivnit i náš výkon. Doba není jednoduchá. Všichni jsou v nějakém stresu. Asi je to lepší neřešit,“ uvedl Klauda.

Jeho tým by přerušení sezony mrzelo o to víc, že se mu letos náramně dařilo a chtěl bojovat s Hodonínem a Boskovicemi o vítězství v soutěži.

„Na postup tu myslím jenom já,“ usmívá se kouč Uherského Ostrohu. „Ale moc bych si přál, aby se tu alespoň na jednu sezonu druhá liga hrála,“ vyznává se. „Ostroh je hokejové město, chtěl bych lidi trošku pobláznit. Ale vnímám, že patříme spíš do kraje,“ dodává smířlivě Klauda.