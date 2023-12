Zvedli si náladu po porážce s Prostějovem, jsou zpátky na vítězné vlně. Hokejisté Kroměříže ve čtvrtečním utkání 17. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlína potvrdili roli obrovského favorita, domácí Uherské Hradiště bez větší námahy porazili 6:1 a jsou v těsném závěsu za vedoucím Prostějovem. Celek ze Slovácka po dalším nezdaru klesl na poslední místo.

Hokejisté Uherského Hradiště podlehli Kroměříži 1:6 (2) | Video: Libor Kopl

Hanáci se na povinnou výhru ani moc nenadřeli. V úvodní části je uklidnili slepené branky Světlíka a Jurči, ve druhé třetině pak favorit skóroval třikrát, triumf Kroměříže završil Hubík.

„Jak říkal i rozhodčí, byl to takový vánoční hokej. Nasazení oproti minulému duelu s Prostějovem nebylo téměř žádné. Trošku jsme promíchali se sestavou. Chtěli jsme, aby si kluci vyzkoušeli nějaké věci, pojetí bylo spíše vánoční. Čekal jsem od nás trošku víc,“ říká kouč Kroměříže Zdeněk Bečka.

Oslabení domácí, kterým scházel i trenér Radek Uherek, se prosadili až v závěru. Čestný úspěch zaznamenal chvíli před koncem Řezníček, jenž připravil hostujícího gólmana Fajgla o čisté konto.

„Byl to úplně zbytečný gól,“ štvalo Bečku.

Jinak měli Hanáci až příliš poklidné utkání pevně v rukách, mohli si dovolit pošetřit síly na sobotní domácí duel s Brumovem, v klidu si zahrát. Hosté útočili i ve dvojnásobném oslabení. Dobře věděli, že v Uherském Hradiště prohrát nemohou.

Hokejoví Berani si se školami brousí zuby na rekord! Jaký?

Oslabení domácí se sice snažili, ale kvalita byla na straně soupeře.

„Nebyl to ale úplně jasný zápas,“ míní domácí kapitán Robin Tischer. Hosté by s jeho slovy rozhodně nesouhlasili, protože jasno o vítězi bylo velmi brzy.

„Na začátku jsme se drželi celkem slušně, bohužel jsme po našich chybách inkasovali nějaké góly. Pak už jsme to proti druhému týmu měli složité,“ uznává.

Zdroj: Libor Kopl

„Je dobře, že jsme se z toho úplně nepoložili. Chtěli jsme se vrátit zpět do zápasu, na konci jsme dali alespoň čestný gól. Hosté ale byli celkově lepší,“ uznal sportovně. Obránce Tischer vedl Uherské Hradiště i jako hrající trenér. Kouč Uherek byl totiž na horách, na střídačce místo něj stáli zraněný gólman Patrik Jakubčík a člen výkonného výboru Zbyněk Pavlíček. „Jsem rád, že nám pomohli, protože hrající trenér je složitá role,“ říká.

„Je těžké to koordinovat. Není vůbec jednoduché koučovat hráče na střídačce a ještě k tomu se soustředit na vlastní výkon. Celkově je to hodně zajímavé,“ přidal s úsměvem Tischer, který v klubu působí i jako trenér mládeže.

Několik parádních zákroků si připsal Ondřej Dolíška. Jednadvacetiletý gólman přišel do Uherského Hradiště na výpomoc z druholigového Hodonína.

„Je to šikovný gólman, podržel nás,“ chválí akvizici Tischer.

Dolíška odchytá i nedělní derby v Uherském Ostrohu, co bude dál se uvidí.

Sportovci září v unikátním kalendáři: Sličná tenistka i otužilý triatlet

Problémem je velká marodka. Kromě brankáře Jakubčíka scházeli celku ze Slovácka i další hráči.

„Sužuje nás velká marodka. Bylo nás málo, takže utkání pro nás bylo fyzicky náročné. Klukům ale musím poděkovat, že se na to nevykašlali a až do konce bojovali,“ uvedl Tischer.

Ani to však Uherskému Hradišti nestačilo, po čtvrtečním vloženém kole kleslo na poslední místo.

„Je to složité. Trápí nás koncovka, nedáváme góly. Postupně se to však zvedá. Třeba zase překvapíme v derby s Ostrohem a pak uvidíme, co bude po novém roce,“ dodal Tischer.

Zdroj: Libor Kopl

Kroměříž má jiné starosti. Letos má velké ambice, bojuje o postup do druhé ligy. I když po porážce s Prostějovem přišel o vedoucí pozici, sezonu má rozjetou skvěle. Po disciplinárním trestu jsou navíc zpět Matula s Matějkou, na Slovácku Hanákům scházeli jen útočníci Podešva s Morevem.

Třetí pozici drží Blansko, čtvrtý je Uherský Ostroh, který nedotáhl dobře rozehraný duel v Prostějově a na ledě lídr padl 3:5. Venku naopak uspěl pátý Uherský Brod. Spartak otočil zápas v Břeclavi, kde zvítězil 4:3 po prodloužení.

Třetí výhru oslavil Brumov, který doma přehrál Boskovice.