„Dneska jsme si pomohli přesilovkami. Kluci je sehráli dobře. To rozhodlo,“ souhlasí někdejší excelentní kanonýr.

Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína, 16. kolo -

HC SPARTAK UHERSKÝ BROD – HC BRUMOV-BYLNICE 8:6 (1:2, 3:1, 4:3)

Branky a nahrávky: 12. Fajkus (Kubiš, Bujáček), 21. Stiksa (Budil, Šiller), 32. Šiller (Stiksa), 37. Václavek (Stiksa, Budil), 43. Budil (Kotek, Šiller), 45. Václavek (Fajkus), 52. Macharáček (Václavek, Fajkus), 53. Budil (Václavek, Fajkus) – 18. Vaněk, 20. Janíček (Vaněk), 39. L. Lysák, 48. Nesrsta (Macháč, L. Lysák), 50. Janíček (Macháč, Vaněk), 58. Pigulevskyi (Strnka, Vaněk). Rozhodčí: Schenel – Bačák, Chramosta. Vyloučení: 5:6. V oslabení: 0:2. Využití: 4:0. Diváci: 164.

Uherský Brod: Šarman – Budil, Kužílek, Kadlčík, Kubiš, Řehoř, Uhříček, Tomek – Macharáček, Bařinka, Vaculík, Bujáček, Fajkus, Vaculín, Václavek, Šiller, Kotek, Stiksa.

Brumov: Čada – Pigulevskyi, Krůžela, M. Lysák, Vaněk, Strnka, T. Lysák – Novosad, Janíček, Častulík, L. Lysák, Sopek, Macháč, Nesrsta.

Broďané v početní výhodě nic nevymýšleli. Naopak, hráli jednoduše. Po pár přihrávkách přišla střela od obránce, zastínění, teč a dorážka zblízka.

Takto se prosadili Stiksa, Šiller i Václavek, jen obránce Budil skóroval ranou od modré čáry.

„Nejhorší je, že domácí hráli čtyři přesilovky a dali nám čtyři góly, což je v této soutěži neskutečné,“ nechápal brumovský kouč Jozef Zavadil. „Kdyby je viděl finský trenér Jalonen, tak je musí pozvat do národního týmu, protože úspěšnost soupeře byla stoprocentní,“ poznamenal s úsměvem.

Naopak hostům k bodům a lepšímu výsledku nestačily ani dva vstřelené góly v oslabení. „Je to škoda, porážka mě mrzí. Když dáme venku šest gólů, alespoň bod bychom měli uhrát,“ míní Zavadil.

„Kluci bojovali, snažili se, ale nemůže inkasovat tolik gólů z brankoviště. Chyběl nám důraz. Celkově defenziva byla špatná,“ přidal zklamaně.

Brumovští přitom vzadu vyhořeli podruhé za sebou. Před týdnem schytali doma výprask s Boskovicemi, teď nezvládli souboj s Uherským Brodem.

„Demokracie je pěkná věc, ale v postkomunistických státech jsme ji všichni zle pochopili. V šatně jsme hráčům řekl, že co odteď řeknu, to bude platit,“ prohlásil Zavadil.

Hosté na tom přitom byli po první třetině lépe, když otočili výsledek z 0:1 na 2:1. Na vedoucí branku Fajkuse odpověděli kapitán Vaněk s Janíčkem.

„Věděli jsme, že nás těžká těžký zápas s nepříjemným soupeřem. Brumov umí potrápit, což se potvrdilo i na ledě. Po vedoucí brance jsme si mysleli, že dostaneme hru pod kontrolu, místo toho jsme inkasovali dva laciné góly, které nás srazily, zato hosty nakopli,“ uvedl Balaštík.

Jenže Broďané hned v úvodu prostřední části v pokračující přesilovce skóre srovnali a druhou třetinu ovládli.

„Důležité, že jsme brzy srovnali na 2:2 a uklidnili se,“ ví Balaštík.

Hokejista Stiksa: Trenér Balaštík mi sedl. Akorát to s námi nemá jednoduché

Jeho tým odskočil soupeři ve třetí periodě už na 6:3, Brumov ale zápas trefami Nesrsty a Janíčka na chvíli zdramatizoval. „Ve druhé třetině jsme si hlavně v přesilovkách vypracovali šance, ale nedávali jsme góly,“ posteskl si Zavadil.

Macháček s Budilem ale dodali domácím klid, hosté už dokázali porážku zmírnit.

„Pro nás je to důležité vítězství, díky kterému budeme mít hezké vánoční svátky a po novém roce půjdeme zase dál,“ pronesl Balaštík.

V Brumově mají po dvou nepovedených duelech o čem přemýšlet. „Musíme bojovat dál,“ dodal Zavadil.

V souběžně hraném duelu Uherské Hradiště podlehlo v derby Uherskému Ostrohu 5:11 a Břeclav zdolala béčko Hodonína 7:6 po samostatných nájezdech.

Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína má nyní vánoční přestávku. Soutěž pokračuje až v novém roce 2023. Broďané se v sobotu 7. ledna doma utkají s Blanskem, Brumov ve stejný den čeká duel v Břeclavi.

Vaněk: Závěrečná část pro nás opět nedopadla dobře

„Šlo vidět, že se potkaly sousední týmy v tabulce. Zápas byl dvě třetiny vyrovnaný, ale závěrečná část pro nás opět nedopadla dobře. Šli jsme do třetí třetiny za stavu 4:3 pro domácí a chtěli jsme držet pořád těsně skóre. Bohužel nám soupeř dvěma góly odskočil a opět jsem tahali za kratší konec. Bohužel v zápase rozhodly přesilové hry, které soupeř kromě jedné všechny proměnil. Dostali jsem čtyři góly v oslabení a my nedali ani jeden. Tohle jsou klíčové situace v zápase. Každopádně soupeři gratuluji k vítězství a my se musíme dat přes vánoční svátky dohromady a nachystat se na další zápasy, které nás po novém roce čekají.“

Kapitán Brumova Jakub Vaněk