O postupu Ostrožanů nikdo na Slovácku nepochybuje. Vždyť týmu se v základní části dařilo, s přehledem skončil druhý za suverénním Hodonínem, Techniku porazil v obou letošních duelech, byť ve venkovní odvetě rozhodovaly až samostatné nájezdy, což je pro Miku a spol. zdvižený prst.

Play-off Krajské ligy jižní Moravy a Zlína

Čtvrtfinálová dvojice: SHKM Hodonín – Dynamiters Blansko HK (čtvrtek 17. února v 18.00, sobota 19. února v 17.00, případně neděle 20. února v 17.00)



Hokej Uherský Ostroh – Technika Brno (středa 16. února v 18.00, pátek 18. února v 18.00, případně neděle 20. února v 17.00)



HK Kroměříž – HC SPARTAK Uherské Brod (středa 16. února v 18.00, pátek 18. února v 18.00, případně neděle 20. února v 17.00)



SKMB Boskovice – HC Lvi Břeclav (středa 16. února v 18.00, pátek 18. února v 18.00, případně neděle 20. února v 17.00)

„Mužstvo Techniky se v sezoně značně proměnilo. Když jsme v Brně hráli na začátku sezony, kádr byl úplně jiný než teď. Soupeř se posílil, mančaft doplnil o nějaké zkušené borce, ale díky minulému zápasu víme, co nás nyní čeká. Nachystaní budeme dobře,“ věří trenér Uherského Ostrohu Ivan Klauda.

Techniku v žádném případě nepodceňuje. „Soupeř hodně bruslí, je silný na puku, hraje nadoraz. Určitě nám nedá nic zadarmo,“ ví dobře.

Známý kouč se ovšem role favorita nezříká. Sám chce dojít co nejdál, soutěž vyhrát. Nyní se ale moc dopředu nekouká, v hlavě má jenom sérii s Brňany. „Chceme to zvládnout na dva zápasy, ať máme volný víkend a nabereme sílu na další boje,“ říká.

Uherský Ostroh v posledním utkání proti Brumovu, kde prohrál 7:10, pošetřil opory. Ve středu zase nastoupí v kompletním složení. Čtvrtfinálová série nabízí i souboj kanonýrů. Na jedné straně Vít Mika, proti němu zase Tomáš Račický. Oba prošli Hodonínem, nyní se postaví proti sobě. Radovat se bude jenom z nich.

Rozhodovat ale budou i gólmani. Zatímco ostrožský Michal Šurý je jasnou jedničkou týmu, Technika v sezoně protočila hned pět gólmanů.

Slovácký celek ale protivníka až tolik neřeší. Soustředí se na sebe. Play-off chce vyhrát a po třech letech si zahrát kvalifikaci o druhou ligu.

Zajímavé duely slibuje i série Kroměříže s Uherským Brodem. Hanáci do vyřazovacích bojů naskočí ze třetího místa a za velkého natěšení fanoušků. Svěřenci trenéra Zdeňka Bečky totiž hlavně doma excelují, v posledních dvou měsících si připsali osm vítězství.

Výtečnou formu si chtějí přenést i do play-off, střety s Uherským Brodem však mohou být třaskavé, hodně ošidné.

„Je úplně jedno, že jsme Brod v sezoně třikrát porazili, play-off je naprosto jiná soutěž. Začíná se od nuly, rozhodují okamžitá forma a štěstí, nečekané zápletky, hokejové srdce, týmová chemie, kázeň a disciplína. Je varováním, že se právě Brodu na nás v Kroměříži dlouho dařilo, tři roky nás tady porážel,“ uvedl trenér Kroměříže Zdeněk Bečka.

Juračka spustil kanonádu. Po maturitě z něj bude pilot horkovzdušného balonu!

Hanáci sází nejen na dravé mládí a vlastní odchovance, v sezoně ale přivedli i zkušené útočníky Jana Matějku a Dominika Matulu. Oba paradoxně v minulosti nosili i dres Uherského Brodu, takže je čeká pikantní souboje s bývalým klubem.

Kroměříž má však v sestavě více produktivních borců, o body se v základní části starali i Světlík, Zavřel, Morev či obránce Holík. Jasnou jedničkou týmu je Tomáš Fajgl.

„Soupeř je jednoznačným favoritem. Má kvalitní tým, který v sezoně ještě doplnil. My nemáme co ztratit, můžeme jenom překvapit,“ ví dobře kouč Uherského Brodu Jaroslav Balaštík. „Důležitý bude první zápas, vstup do série. Chceme Kroměříž zaskočit, potrápit ji,“ přidává.

Jeho tým v základní části doplatil na obrovskou marodu, časté ztráty. Ani do čtvrtfinále nepůjdou Broďané kompletní. Chybí veterán Kubiš i Kužílek, nejistý je i start extraligového šampiona Matějíčka, zkušený bek má problémy s třísly.

Další dvojice tvoří Hodonín - Blansko a Boskovice s Břeclaví.