„Vyplynulo to ze hry. Jsem rád, že zase hraji s Petrem a spolupráci po letech oživíme. Sakrajda nám do toho výborně zapadl. Mám z toho výborný pocit. Zápas jsem si moc užil,“ prohlásil po povedeném představení Jaroslav Balaštík.

Ani parádní souhra ale zlínským legendám k výhře v exhibičním zápase nestačila. Někdejší Berani podlehli bývalým hráčům Uherského Ostrohu 9:10 po samostatných nájezdech. Sváteční duel se v pátek večer odehrál na počest významného výročí devadesáti let od založení ostrožského hokeje.

I když Vlach, Štraub, Okál, Veselý nebo Marušák dávno ukončili aktivní hráčské kariéry, byla radost je znovu sledovat v akci. Přitom bývalé extraligové hvězdy brusle nazují pouze výjimečně. „Byl jsem na ledě po roce. Už tomu moc nedávám, spíše se šetřím. Když je ale podobný zápas, rád jdu,“ říká bývalý kapitán Beranů Miroslav Okál, který v zahajovací formaci zlínských legend nastoupil po boku Vlacha a Štrauba. „Bylo krásné se potkat s kluky. Všichni jsme si to užili. Zápas měl celkem tempo, padlo hodně branek, přišlo dost lidí, takže to bylo super,“ pochvaloval si Okál.

Do statistik zápasu se ani přes slušné možnosti nezapsal. „Šance byly, ale ruky už nechtějí poslouchat. Pomalu to odchází,“ všímá si.

Zatímco první lajna Zlína neskórovala, druhá formace hostů na ledě úřadovala. Řádil hlavně Petr Sakrajda. Rodák z Uherského Hradiště, jenž si extraligu zahrál ve Vsetíně, těžil z milimetrových přihrávek Lešky a Balaštíka. V první třetině se trefil čtyřikrát, pátý gól přidal v úvodu závěrečné části. „Zápas mu vyšel. Asi se chtěl vytáhnout a získat si angažmá v Ostrohu,“ dobíral si spoluhráče Balaštík.

Tomu soutěžní zápasy nechybí. „Už je to pryč. Čtyři roky jsem ve druhé etapě života. Kariéra ale byla fajn. Možná lepší, než o jaké jsem jako malý kluk snil. Moc jsme si to užil,“ přiznává.

Nadšený však byl i z pátečního nevšedního střetnutí. „Je to krásná záležitost. Jsem rád, že jsme se s kluky zase potkali. Některé z nich jsem neviděl pár let. Těší mě, že společně můžeme přispět a poblahopřát ostrožskému hokeji k jejich skvělému jubileu,“ prohlásil.

Proti Uherskému Ostrohu nastoupil Balaštík jako dospělý vůbec poprvé. Přitom předtím ještě jako žák Uherského Hradiště sváděl na otevřeném stadionu velké bitvy. „Vždycky to bylo takové specifické. Třeba v půlce třetí třetiny se měnily strany, aby to bylo regulérní,“ vzpomíná na dětské derby současný hokejový agent.

Parádními technickými kousky, skvělými přihrávky i nádhernou individuální akci zakončenou gólem na 8:6, se blýskl Petr Leška. O tom, že hokej hrát nezapomněl, nikdo z přítomných diváků nepochybuje. „V týmu jsme byli jedni z těch mladších, takže jsme se museli snažit. Navíc nějaké zbytky hokejových dovedností tam ještě jsou,“ usmívá se Leška.

I když zlínské legendy v závěru ztratily dobře rozehraný zápas a nakonec padly 9:10 v nájezdech, bývalý elitní centr Zlína se po boku dřívějších parťáků náramně bavil. „Já mám podobné zápasy rád. Sice začátek byl krušný, protože na bruslích jsem stál po roce, takže jsem si musel chvíli zvykat, ale jinak to bylo dobré,“ líčí.

Domácí po většinu zápasu dotahovali náskok soupeře. Uvolněný závěr, který se po dohodě obou mužstev protáhl o pět minut, už ale patřil Ostrožanům. Ti výsledek trefami Koláře, Petra Miky a Juráska srovnali na konečných 9:9. I v oblíbených nájezdech byli hostitelé přesnější. „Určitě je to příjemné, ale děláme to kvůli jiným věcem než je výhra nebo vstřelená branka,“ říká útočník Uherského Ostrohu Vít Mika. „Společně vzpomínáme na ty, co tady založili hokej nebo nás vychovali. Teď jim to chceme splatit. Jsem rád, že přišlo tolik diváků. Snad se hokejem bavili stejně jako my,“ věří Mika, jenž v minulosti prošel zlínskou mládeží.

Větší stopu v Baťově městě ale zanechal Tomáš Němčický. Bývalý reprezentant, který se Zlínem získal v roce 1995 stříbro, v pátečním utkání navlékl oba dresy. „Jsem rád, že jsem se mohl připojit k oslavám. Na led se nyní už moc nedostanu. Roky přibývají, ale zápas jsem si užil,“ pronesl mistr slovenské extraligy se Slovanem Bratislava.

Tomáš Němčický byl spolu se svým bratrem Romanem největší osobností domácího výběru. V brance se zase objevil bývalý brankář Vítkovic Jaroslav Miklenda. Juniorský mistr Evropy se prostřídal s Viktorem Valúchem. Fanouškům se připomněl také Zdeněk Jurásek. Naopak v sestavě Uherského Ostrohu scházeli odchovanci a současní hokejisté Michal Vodný, Lubomír Kovařík či Ondřej Hrachovský.

Hosté zase přijeli bez Petra Mokrejše, ale v nabité sestavě měli kromě zmiňovaných hvězd také Gureně, Vosátka či Jenáčka.

Oslavy 90 let ostrožského hokeje

Ostrožský výběr – Legendy Zlína 10:9 po sn. (2:4, 2:2, 5:3)

Branky: 6 a 32. V. Mika, 32. z trestného střílení a 46. Kolář, 11. Nevídal, 26. V. Galuška, 28. Bílek, 48. P. Mika, 50. Jurásek – 2., 9., 12., 15. a 33. Sakrajda, 22. Veselý, 28. Balaštík, 43. Leška, 45. L. Zalubil.

Samostatné nájezdy: R. Zalubil 1:0, L. Zalubil 1:1, Lekeš 2:1, T. Němčický 2:2, Dobřecký nedal, Štraub nedal, Jurásek 3:2, Balaštík nedal, I. Klauda nedal, Leška nedal.

Rozhodčí: Netopil – Bačák, Nikl

Diváci: 545

Ostrožský výběr: Valúch (23. Miklenda) – Malušek, Foret, Kolář, V. Mika, Jurásek, Frolek, T. Němčický, Nevídal, A. Němčický, Lekeš, R. Zalubil, Stránský, Dobřecký, Vaněček, P. Mika, B. Klauda, V. Galuška, Uherek, I. Klauda, Kučera, Bílek. Trenéři: O. Klauda, F. Zalubil a R. Kučera.

Legendy Zlína: Tuček – Gureň, Vosátko, Šťastný, Marušák, Kubiš – Okál, Štraub, Vlach - Balaštík, Leška, Sakrajda - L. Zalubil, Veselý, M. Jenáček. Trenéři: Z. Čech a J.Stuchlík ml.