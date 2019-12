Předehrávané utkání s lídrem tabulky Ostrožané líp začít nemohli. Hned v první minutě si vybruslil zpoza brány Antonovič a pod betony gólmana Sedláře propasíroval puk za brankovou čáru. V hlavně ze strany Uničova tvrdě hraném utkání, které ozdobilo i několik bitek, domácí postupně navyšovali svůj náskok a bezpečně dokráčeli pro cenné tři body.

„Uničov hrál přesně to, co jsme očekávali a na co jsme se připravovali. První třetinu jsme zvládli takticky velmi dobře a soupeře jsme k ničemu nepustili,“ pochvaloval si domácí trenér Ivan Klauda.

„Soupeř pak vsadil na velmi tvrdou hru, kdy některé zákroky byly už hodně přes čáru. Chtěl bych kluky pochválit, že si ve třetí třetině přestali zákeřných zákroků Uničovských všímat, zase hráli svoji hru a navýšili rozdíl ve skóre na konečných 5:1.“

Branky: 1. Antonovič, 17. Stránský, 46. Antonovič, 47. Stránský, 56. L. Galuška – 48. Čuřík. Uh. Ostroh: Šurý - Vaněk, Žabčík, D. Rauš, Nevídal, Kučera, Andrýsek - Mika, V. Galuška, Antonovič, Stránský, L. Zalubil, L. Galuška, M. Rauš, J. Zalubil, Beneš, Juračka, Hendrych, Petr Flora. Trenéři: Klauda, Valúch.

Březina – Uherský Ostroh 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Hosté poslední tým tabulky nepodcenili a od začátku si šli za vítězstvím. Už ve 4. minutě otevřel účet zápasu Vilém Galuška a skóre postüpně narůstalo až do stavu 0:4. Až na začátku závěrečné třetiny se prosadili i domácí, víckrát se jim ale spolehlivě chytajícího Šurého překonat nepodařilo. V závěru ještě pojistil výhru Ostrohu povedenou tečí Petr Flora – 1:5.

„Jsem rád, že jsme se po výhře s Uničovem neuspokojili a potvrdili jsme první místo. Kluci hráli od prvního střídání naplno, nevypustili žádný souboj. Celý zápas jsme i bez několika marodů zvládli na jedničku,“ chválil mužstvo ostrožský lodivod Ivan Klauda.

Branky: 41. Nováček – 4. V. Galuška, 15. Mika, 26. Beneš, 39. D. Rauš, 55. Petr Flora. Uh. Ostroh: Šurý - Vaněk, Žabčík, D. Rauš, Nevídal, Kučera, Andrýsek - Mika, V. Galuška, Antonovič, Stránský, L. Zalubil, Petr Flora, M. Rauš, J. Zalubil, Beneš, Juračka, Hendrych. Trenéři: Klauda, Valúch.

Břeclav – Uherský Brod 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Když v závěrečných minutách úvodní třetiny domácí vstřelili dva góly, nevypadalo to s Broďany příliš růžově. Do Břeclavi totiž odjeli v oslabené sestavě. Junioři, kteří nahradili některé ostřílené opory, ale nakonec přispěli k parádnímu obratu. Blýskl se především Macharáček, který zaznamenal dvě branky.

„Od začátku jsme hráli době, nedařilo se nám ale proměňovat šance. Smůlu jsme naštěstí v polovině zápasu prolomili, a pak už už jsme měli utkání pod kontrolou. Hráli jsme velice dobře zodpovědně zezadu, celé mužstvo včetně mladých si zaslouží pochvalu,“ poznamenal brodský trenér Aleš Bachánek.

Branky: 17. Gabriška, 19. Hrbatý – 32. Vaculín, 34. Macharáček, 34. Hlaváč, 46. Macharáček, 58. Vaculín. Uh. Brod: Málek – Prokeš, Mojžíš, Gureň, Vaněk, Heča, Macharáček, Tomek, Bařinka, Bujáček, Hlaváč, Kubiš, Vaculín, Gergela, Martinec. Trenér: Bachánek.

Uherské Hradiště – Hodonín 6:8 (0:5, 2:2, 4:1)

Hradišťané se mohli přiblížit na pouhé tři body elitní osmičce, která postoupí do playoff, důležitý zápas s Hodonínem ale nezvládli.

Vstup do utkání měli slušný, nevyužili ale dvě přesilovky a karta se začala obracet. Hosté od osmé minuty do přestávky nasázeli pět branek a o vítězi tak bylo rozhodnuto už po dvaceti minutách. Ke cti Hradišťanům slouží aspoň to, že zbytek utkání nevypustili a v závěrečné části zápas ještě zdramatizovali

„Do první třetiny jsme už poněkolikáté nastoupili s pocitem, že se nám nemůže nic stát. Nemyslím si, že by to bylo nějaké podcenění, ale spíš nedůslednost ve hře. Nedokážu si to vysvětlit, proč to tak je. Dostali jsme navíc hrozně laciné góly. Od druhé třetiny jsme se zvedli, ale bohužel ztráta byla tak velká, že jsme to už nedokázali dotáhnout,“ nechal se slyšet hradišťský trenér Zdeněk Čech.

Branky: 21. Tomešek, 30. Nohál, 50. Červenka, 50. Studený, 56. Červenka, 58. Šrenk – 8. Račický, 11. Kuba, 17. Crlík, 18. Peš, 20. Sedlák, 21. Sajdl, 25. Sajdl, 43. Chalupa. Uh. Hradiště: Hubáček (17. Peprník) – Hrabec, Tischer, Řezníček, Procházka, Lažek, Studený, Tomešek, Krátký, Červenka, F. Větříšek, Nohál, A. Větříšek, Pochylý, Forman, Šrenk. Trenér: Čech.

1. Uherský Ostroh 15 11 0 0 4 83:38 33

2. Uničov 15 8 3 2 2 69:52 32

3. Boskovice 14 10 0 0 4 80:40 30

4. Velké Meziříčí 14 9 1 1 3 71:33 30

5. Uherský Brod 14 8 1 0 5 67:55 26

6. Kroměříž 14 7 0 1 6 53:56 22

7. Velká Bíteš 14 6 0 3 5 42:48 21

8. Hodonín 14 6 1 0 7 49:55 20

9. Břeclav 14 4 2 2 6 66:70 18

10. Rosice 14 4 1 2 7 48:68 16

11. Uherské Hradiště 14 4 1 0 9 51:74 14

12. Blansko 14 3 1 2 8 45:69 13

13. Brumov-Bylnice 14 2 3 1 8 44:77 13

14. Březina 14 3 0 0 11 40:73 9