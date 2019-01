Uherský Ostroh – Pořádně vřít to bude v sobotu v podvečer na ostrožském zimním stadionu. Domácí hokejisté totiž mají šanci ukončit semifinálovou sérii a zajistit si tak postup do finále playoff. Ve středu totiž k vytouženému cíli učinili první krok, když vyloupili Velkou Bíteš.

Hokejisté Uherského Ostrohu (v bílém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Velká Bíteš – Uherský Ostroh 3:6 (0:3, 3:3, 0:0)

Stav série: 0:1

Po strastiplné cestě plné kolon dorazili Ostrožané do Velké Bítěše s více než hodinovým zpožděním až ve chvíli, kdy utkání mělo začínat. Mužstvo tak do zápasu šlo bez rozcvičení a rozbruslení a šlo zostra na věc.

„Klukům jsem v kabině říkal, že to není žádný problém, že nedávno takto přijela Boleslav do Zlína a vyhrála," prozradil trenér Ivan Klauda, co mimo jiné zaznělo na předzápasové poradě.

A na ledě to skutečně nebylo znát. Spíš naopak. Hosté vletěli do zápasu jako velká voda a poté, co Antonovič připravil dva góly bratrům Galuškovým, vedli v 10. minutě o dvě branky. Pak navíc přidal z přesilovky třetí gól Kučera a domácí byli zralí na ručník.

„Dlouho se rozbruslovali, hráli bago a na začátku nás asi podcenili. Navíc je nepodržel gólman, dva ze tří gólů byly jeho," nechal se slyšet ostrožský lodivod.

Jeho svěřencům vyšel parádně i nástup do druhé třetiny, když dvěma rychlými trefami Stránského a Miky navýšili svůj náskok už na rozdíl pěti branek.

Jenže domácí se pak chytili využitou přesilovkou a přišel jejich drtivý tlak. Další dva puky ve Valúchově síti znamenaly snížení na 3:5 a bylo zaděláno na drama. Trn z paty ale vytrhl Ostrožanům za pět vteřin dvanáct, respektive pět vteřin před druhou sirénou, Radim Antonovič, který šestým gólem otupil nástup domácích.

„Byl to klíčový moment zápasu, zaplať pánbůh za něj," oddechl si Ivan Klauda, který nezapomněl zkritizovat své mužstvo. „Komplikace jsme si naprosto zbytečně způsobili sami. Při vedení 5:0 jsme měli dalších šest tutovek, které jsme ale naší lajdáckostí neproměnili. Příště by nás to mohlo mrzet," zlobil se ostrožský lodivod.

V závěrečné části si jeho mužstvo už výsledek pohlídalo a učinilo tak první krok k finále. „Doufám, že to v sobotu před našimi fanoušky dokončíme a nebudeme se tak muset do Velké Bíteše vracet. Potřebovali bychom pošetřit síly," přiznává Ivan Klauda.

Branky hostí: 3. V. Galuška, 10. L. Galuška, 16. Kučera, 21. Stránský, 23. Mika, 40. Antonovič. Uh. Ostroh: Valúch – Nevídal, Neuwirth, Červínek, Kučera, Zahradný, Heča – Antonovič, L. Galuška, V. Galuška – Rauš, Flora, Stránský – Mika, Tóth, Šlapák. Trenér: I. Klauda.

UHERSKÝ OSTROH vs. VELKÁ BÍTEŠ

2. zápas semifinále playoff

Sobota v 17 hodin,

zimní stadion v Uh. Ostrohu

Případný 3. zápas by se hrál v neděli v 17 hodin ve Veké Bíteši