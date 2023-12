Venku se jim daří. Hokejisté Uherského Ostrohu i v sobotním derby na ledě Uherského Brodu potvrdili výtečnou bilanci ze soupeřových kluzišť, okresního rivala v 15. kole Krajské ligy jižní Moravy a Zlína přestříleli 7:4 a dál drží krok se třetím Blanskem.

Potyčka při hokejovém zápase Uherského Ostrohu s Uherským Brodem | Video: Libor Kopl

Hostům k dalšímu venkovnímu triumfu pomohly tři branky v oslabení. Při hře čtyři pěti proti pěti se v úvodních dvanácti minutách postupně prosadili Stránský, Petr Flora a Mika.

Soupeř se sice po těžkých direktech zvedl a bojoval až do konce, Ostrožané ale měli navrch a do tabulky si připsali všechny body.

„V derby nám chyběli dva stabilní centři. Přes týden jsme k tomu uzpůsobili složení útoků. Kluci na změny ve složení útoků reagovali dobře. Celý zápas jsme působili kompaktněji. Nenechali se vyprovokovat k oplácení a minimalizovali zbytečné fauly. I když se Brod snažil, myslím, že jsme měli zápas po celou dobu pod kontrolou. Svůj vysoký standard v brance potvrdil Kuba Zollpriester,“ uvedl hostující kouč Roman Uhříček.

Rodák z Havřic i podruhé v sezoně porazil svého syna Jakuba. Domácí bek si v derby připsal dvě trestné minuty, jinak nebodoval.

Šéf Spartaku Miloslav Gureň nedělal z další porážky tragédii. „Je pravda, že nyní máme horší sérii, na druhé straně jsme hráli s těmi nejlepšími týmy. Snad se to zase brzy otočí a zvládneme už následující utkání v Břeclavi,“ doufá.

Podle Gureně viděli diváci zajímavé utkání. „Hrálo se v dobrém tempu. Ostroh ukázal svoji kvalitu, zaslouženě vyhrál,“ uznal sportovně.

Někdejší extraligový zadák se zkušenostmi z NHL litoval hlavně nepovedené úvodní části, kterou Broďané i přes několik početních výhod prohráli 2:4.

„Kluky tři inkasované branky v přesilových hrách nahlodali. Nemělo by se to stávat, určitě to rozhodlo zápas. Sice jsme se do něj vrátili, ale soupeř byl lepší,“ uvedl Gureň.

Daníček letos kopal první penaltu, gól příliš neslavil: Za mě byla hloupost hrát

V úvodní části utkání bylo na trestné lavici opravdu rušno. Hlavní rozhodčí Slavka na začátku zápasu intenzivně vylučoval. První menší trest padl ve 4. minutě. Od této chvíle Ostrožané odehráli téměř polovinu třetiny v oslabení. Během úvodní části hostující tým obdržel osm trestných minut, oslabení je ale paradoxně nastartovalo k výhře.

Skóre otevřel v prvním ostrožském oslabení Stránský. Stejný hráč pak o chvíli později přidal svou druhou branku. V 10. minutě se podařilo Broďanům využít přesilovku a snížit na 1:2. Střelou z mezikruží skóroval Kočica.

Vzápětí přišel další trest. Místo vyrovnání ale hosté znovu v oslabení odskočili. Po přihrávce Stránského se do samostatného úniku dostal Petr Flora a prostřelil gólmana Málka. O 41 vteřin později, stále v oslabení, zvýšil Mika na 4:1.

Divokou pasáž utnul domácí Bujáček, jenž při dorážce procedil kotouč mezi Zollpriesterovými betony a tyčkou.

Střelecké manévry pokračovaly i v prostřední části. Ve 22. minutě využil první přesilovku hostů Lumír Galuška.

Ostrožané zápas dál kontrolovali. Rival ale dál bojoval a po trefě Kotka na začátku třetí třetiny zvýšil i důraz.

Svědík: Ohrozili jsme zdraví hráčů, zničili hřiště. Bylo zbytečné utkání hrát

Snahu Spartaku však zabrzdil šestou brankou při přesilovce Pavel Flora. Vzápětí skóroval ještě Mika. Broďané v závěru porážku pouze zmírnili, když Řehoř upravil na konečných 4:7.

Uherský Ostroh předčil okresního rivala v letošní sezóně už počtvrté. Dvakrát slavil v přípravě a dvakrát v základní části.

Další utkání sehrají Mika a spol. v neděli 10. prosince doma proti Břeclavi. „Aktuální dobré výkony z venkovních hřišť musíme příští týden potvrdit. Doma jsme našim fanouškům něco dlužni,“ cítí Uhříček.

Broďané mají za týden volno.

V dalších sobotních zápasech Uherské Hradiště padlo s Blansko 2:6 a Kroměříž vydřela výhru 3:2 v Břeclavi.