V sérii na dvě vítězná utkání se Ostrožané ujali vedení, druhý zápas se hraje v pátek od 18 hodin v Uherském Brodě. Případný třetí zápas by se hrál na ostrožském ledě v neděli.

Uherský Ostroh – Uherský Brod 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)

Stav série: 1:0

Konečný výsledek je sice naprosto jednoznačný, až do 27. minuty ale na ukazateli svítil stav 0:0.

„Ze začátku to bylo z obou stran opatrné, tempo pomalejší. Bylo vidět, že nikdo nechce udělat chybu. Oni zabetonovali střední pásmo, a tato taktika jim vycházela. My jsme nebyli schopní přejít do útoku a dostat se do tlaku,“ poznamenal domácí trenér Ivan Klauda.

Jeho protějšek byl naopak spokojený. „První třetinu jsme odehráli dobře. Bylo to vyrovnané, šance na obou stranách. Škoda, že jsme neproměnili ani jeden ze tří samostatných nájezdů, utkání by se určitě vyvíjelo jinak,“ posteskl si brodský lodivod Aleš Bachánek.

Jako první tak skórovali domácí, střeleckou nemohoucnost na obou stranách protrhl Pavel Flora. S brankami se pak roztrhl pytel a skóre rychle narůstalo.

„Od prostřední části jsme zjednodušili hru, byli jsme přímočařejší a více jsme nastřelovali kotouče. Bylo to prvním, druhém gólu. Pak povolili v obraně a už to šlo samo,“ mnul si ruce Ivan Klauda.

„Když jsme dostali pár gólů, tak se to sesypalo a už jsme na ně neměli. Chybělo nám pět hráčů základní sestavy, což se projevilo,“ pokrčil rameny Aleš Bachánek, podle kterého ale hned po závěrečné siréně mužstvo hodilo vysokou porážku za hlavu. „Už jsme na ni zapomněli. V playoff je jedno, jestli prohrajete o gól nebo deset. V pátek hrajeme doma a chceme zkusit sérii otočit. Hlavně musíme dát branky, bez toho to nepůjde,“ dodal brodský trenér.

Ostrožané naopak chtějí čtvrtfinále ukončit co nejdříve. „V prvním duelu jsme byli jasně lepší, ale je to teprve první bod, musíme to v pátek zopakovat. Nechceme se vracet na rozhodující zápas k nám, chceme si udělat volný víkend,“ pousmál se Ivan Klauda.

Branky: 27. Pavel Flora, 29. V. Galuška, 31. Stránský, 37. Klimovič, 47. Mika, 48. Klimovič, 50. L. Galuška, 52. Stránský. Uh. Ostroh: Šurý – Žabčík, L. Zalubil, M. Rauš, Nevídal, Kučera, Beneš (30. Hendrych) – Mika, V. Galuška, Juraška - L. Galuška, Flora, Stránský - J. Zalubil, Klimoviš, Antonovič. Trenér: Klauda. Uh. Brod: Málek (48. Stojar) – Gureň, J. Kužílek, Mojžíš, Vaněk, Kubiš, Tomek – Vaculín, Hladiš, Budil – Hlaváč (42. Pavlůsek), Šiller, Bujáček – M. Kužílek, Macharáček, Kotek. Trenér: Bachánek. (ham)