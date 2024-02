Na Slovácku nic nebalí, na to mají v sestavě až příliš bojovníků. Pokud si ale Mika a spol. chtějí prodloužit sezonu, musí přidat.

Středeční duel fanoušky nijak nestrhl, na zimním stadion byl až příliš velký klid. „Takto se play-off nehraje,“ zlobili se věrní příznivci při odchodu z haly. Snahu domácím hráčům upřít nelze, celkově to však bylo málo.

„Postupně jsme se sice dostali do zápasu, dokonce jsme vedli 3:2, ale hrubými chybami v obranné činnosti a při hře dozadu jsme soupeři umožnili utkání vyhrát,“ smutní Uhříček.

Jeho tým nezvládl konec druhé třetiny a nástup do té třetí. Ostrožané inkasovali gól na 3:3 v čase 39:48 a devatenáct vteřin po nástupu na led obdrželi čtvrtou branku.

„Bylo tam zbytečné propadnutí našich hráčů, soupeř toho využil a trestal,“ štvalo Uhříčka.

Tenistka Šmídová skončila na turnaji v Amsterdamu druhá, ve čtyřhře brala bronz

Vítěznou trefu zaznamenal Lokaj, který za gólmana Zollpriestera dorazil puk odražený od zadního mantinelu po nepřesné střele Hrbatého, který asistoval u pěti branek a byl společně s Pappem, Dorou a Lokajem klíčovým mužem zápasu.

„Bylo důležité, že jsme srovnali, protože domácí byli v laufu a my jsme je potřebovali dostat zase dole,“ ví dobře hostující trenér Michal Kuba.

Břeclav byla vzadu důslednější, do utkání dala víc. „Do Ostrohu jsme jeli s tím, že nemáme co ztratit, že tam můžeme jenom překvapit. Všichni kluci podali dobrý, týmový výkon. Nechci říct, že jsme vyhráli zaslouženě, ale přišlo mi, že jsme si za tím šli o něco víc než soupeř,“ prohlásil Kuba.

Ostroh ale nehrál vyloženě špatně. Po trefách Miky a Stránského vedl ve 38. minutě 3:2 a byl na koni.

Břeclavští zlomili odpor protivníka až v závěrečné části, do té doby bylo utkání vyrovnané s šancemi na obou stranách.

„Nám vyšel nástup do třetí třetiny, soupeři jsme odskočili a utkání dohráli. Ostroh musel otevřít hru, my jsme využili nějakých jeho okének vzadu,“ pochvaloval si Kuba.

Lvi tak oplatili celku ze Slovácka krutou porážku 4:9 z konce základní části. Vyplatila se jim důkladná příprava na hlavní část sezony.

„Góly, co jsme v základní části inkasovali, byli po osobních chybách. Ostroh má dobré hráče, který to dokáže potrestat. My jsme se na to dva nebo tři týdny zaměřili, děláme na to různé cvičení a nese to ovoce,“ těší Kubu.

Břeclav dorazila do Ostrohu téměř kompletní. Hostům kromě Topolanského scházel už jenom Rutkovský s Lingem.

Domácí brzy přišli o obránce Stuchlíka, který po první třetině odstoupil se zraněním.

Stříbro lovili atleti v písku. Meindlschmid zatápěl Juškovi, druhý byl i Kunt

Odveta se hraje v pátek v Břeclavi.

Lvi chtějí využít výhody domácího prostředí, většího kluziště. „Každý zápas je jiný. Soupeř může přijet s odlišnou taktikou, minule u nás vysoko vyhrál. Samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom šli dál, když to máme takto dobře rozehrané. Když se to nepodaří, vrátíme se v neděli do Ostrohu,“ zůstává v klidu břeclavský kouč Kuba.

Dobře ví, že favoritem série je Uherský Ostroh. Slovácký celek skončil po základní části třetí, v minulých třech sezonách bral pokaždé bronz. Naposledy skončil bez medaile v roce 2019, teď je blízko vyřazení.

Konec sezony se blíží v Uherském Hradišti, které prohrálo v Prostějově 3:14. Roli velkého favorita potvrdila i Kroměříž, Hanáci deklasovali Boskovice 9:0. V Blansku uspěl Uherský Brod, který doma může slavit postup do semifinále.