/FOTOGALERIE a VIDEO/ Deník stále podporuje sportující mládež a v rámci svého projektu navštívilo další zápas nadějí českého hokeje v Uherském Ostrohu. Zde v rámci krajské soutěže mladších žáků kategorie A (ročníky narození 2011 a 2012) domácí výběr nakonec podlehl favorizovaný Beranům Zlín 6:8.

Mladí hokejisté Uherského Ostrohu (2012) podlehli Baranům ze Zlína 6:8. | Video: Břenek Martin

Třebaže po dvou třetinách měli herně a výsledkově navrch mladíci z Baťova města, ve třetím domácí zlepšili hru a výsledek korigovali.

Zdroj: Břenek Martin

„Utkání kluci rozehráli dobře a ujali jsme se rychle vedení, přesto byla první třetina velmi vyrovnaná a nebýt našeho brankáře, tak mohl být výsledek klidně remízový. Druhou třetinu jsme odehráli přesně podle představ, kdy kluci hráli to, co mají a všichni bruslili, proto se to také projevilo výsledkově. Třetí třetina bohužel přinesla naše velké uspokojení, hráči Ostrohu začali cítit šanci a utkání ještě lehce zdramatizovali. Každopádně výhru bereme, ale víme, že stále je na čem pracovat!“ zdůraznil trenér zlínských mladíků Dominik Matula.

Uherský Ostroh – Berani Zlín 6:8 (2:4, 0:4, 4:0)

Branky: Zsoldos 2, Fiala, Beránek, Hudáček, Maňák – Suchý 3, Plešek 2, Rudolf, Benda, Smetana.

1. Břeclav 11 10 1 0 137:45 21

2. Berani Zlín 10 8 2 0 99:40 18

3. Tigers Zlín 10 6 0 4 90:59 12

4. Kroměříž 11 6 0 5 82:64 12

5. Uherské Hradiště 11 5 1 5 72:102 11

6. Uherský Ostroh 10 2 0 8 70:99 4

7. Uherský Brod 11 2 0 9 52:129 4

8. Hodonín 10 1 0 9 30:94 2