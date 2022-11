„Určitě mě to překvapilo. Jsem tady mezi kluky nový, takže mě potěšilo, jak mě mezi sebe přijali. Se všemi vycházím dobře. Nejsem sice nějaký řečník, ale snažím se jít příkladem a budu se jim to snažit vrátit výkony na ledě i v kabině,“ říká jednatřicetiletý kanonýr.

Letní přípravu ještě absolvoval v rodném Uherském Hradiště, na nabídku okresního rivala kývl až těsně před startem Krajské ligy jižní Moravy a Zlína.

„Rozhodování bylo těžké. Rozmýšlel jsem se nad tím opravdu dlouho,“ říká.

„Z Hradiště pocházím, odehrál jsem tam několik sezon. V létě to tam ale vypadalo všelijak. Pořád se nevědělo, zda se soutěž bude, nebo nebude hrát. Oslovil mě trenér Ivan Klauda a dohodli jsme se,“ líčí.

I když se mu z mateřského klubu neodcházelo lehce, nakonec rozhodly větší ambice rivala. „ I když máme v mužstvu starší hráče, taky už mám nějaké roky. Nechci si nic dokazovat, ale láká mě možnost soutěž vyhrát, což je hlavní důvod, proč jsem do Ostrohu šel,“ tvrdí.

„Jsem rád, že mi Hradiště nedělalo žádné problémy. Rozešli jsme se v dobrém. Tady jsme více než spokojený,“ říká.

Červenka podle očekávání znovu patří mezi nejproduktivnější hráče soutěže. Svoje statistiky si v pátek večer vylepšil o další čtyři body. Proti Boskovicím zaknihoval dva góly a stejný počet asistencí.

„Jsem spokojený, ale hlavní je, když bude tým šlapat a budeme vyhrávat,“ má jasno.

Bývalý hráč Hodonína, Břeclavi či Žďáru nad Sázavou dostává od kouče Klaudy na ledě spoustu prostoru. Po boku Miky a Jakuba Zalubila nastupuje v elitní ostrožské formaci, hraje přesilovky, chodí i na oslabení.

„Za mě šlapou všechny lajny, ale až jsem se divil, jak dobře nám to od začátku funguje. Co nás dal trenér dohromady, střílíme góly, prosazujeme se. Snad to tak vydrží do konce sezony nebo i déle,“ přeje si.

Podívejte se: hokejisté Uherského Ostrohu dvanácti brankami zničili Boskovice

Spokojení jsou i fanoušci. Hokejisté Uherského Ostrohu v páteční předehrávce 8. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlína deklasovali předposlední Boskovice 12:2 a bez problémů prodloužili sérii neporazitelnosti.

„Zápas se mi hodnotí určitě dobře. Dát dvanáct gólů, to už je pořádná nálož,“ ví dobře.

„Příště si musíme dát na začátek větší pozor, ale nemyslím si, že bychom Boskovice podcenili. Spíš na nás v úvodu byla znát nerozehranost, protože jsme minulý týden nehráli,“ připomíná.

Slovácký celek zatím vládne soutěži společně s Technikou Brno. Ani jeden z týmů doposud neprohrál, navíc si připsal dvoucifernou výhru. Letošní ročník přináší hodně divoké výsledky.

„Pro mě je to trochu překvapení. Před sezonou jsem si sice myslel, že některé mančafty budou odskočené, ale že tam budou takové rozdíly, jsem tedy nečekal,“ připouští.

„Některá mužstva své kádry ale hodně omladila, což je na ledě poznat. Zkušenosti pořád převládají,“ míní.

Nejhorší je zatím Uherské Hradiště. Bývalý Červenkův tým schytal příděl nedávno i v Ostrohu. „Pocity byly smíšené. Všechny kluky tam znám, jsem s nimi kamarád. Vždyť donedávna jsme byli ve stejném mužstvu,“ připomíná.

I proto si souboj s bývalým klubem příliš neužil. „Ale chtěl jsem vyhrát, což se nám podařilo a já byl na konci šťastný,“ přiznává.

Zatímco bývalého Červenkova parťáci se s pouhými třemi body nyní krčí na dně tabulky, Ostrožané jsou na špici.

„Sezonu hodnotím pozitivně. Zatím jsme bez prohry, tak snad to vydrží co nejdéle,“ přeje si.