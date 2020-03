Ty totiž ovládly úvodní duel. Odveta nabídl parádní hokej se vším všudy, nakonec ale byli šťastnější hosté, kteří o svém vítězství rozhodli v prodloužení. „Kluci dřeli, makali, bohužel to na výhru nestačilo. Těžko se mi takový zápas, kdy jste několikrát kousíček od vítězství, hodnotí. Nakonec rozhodl nešťastný gól v prodloužení, ale klukům nemám co vytknout,“ poznamenal ostrožský trenér Ivan Klauda.

Uherský Ostroh – Boskovice 4:5 pp (1:2, 2:0, 1:2 – 0:1)

Konečný stav série: 0:2

Vstup do zápasu měli domácí doslova hororový, když už v 7. minutě prohrávali o dvě branky.

„Soupeř pak navíc měl dvě přesilovky, které jsme ale s vypětím všech sil ubránili, když Michal Šurý svými zákroky začal dávat týmu naději na obrat,“ uvedl domácí kouč.

Ještě víc vlila jeho týmu krev do žil kontaktní branka, kterou těsně před odchodem do šaten zařídil Antonovič – 1:2.

Jak Ostrožané končili úvodní třetinu, tak začali i druhou, když už po 26 vteřinách vyrovnal Lumír Galuška. Obrat dokonali ve 38. minutě, kdy při přesilové hře ujel po pravé straně Mika a jeho dělovku zastavila až síť za gólmanem Chvátalem – 3:2.

Houpačka pokračovala i v závěrečné části, když Boskovičtí nejprve srovnali na 3:3 a necelé tři minuty před koncem je přiblížil k postupu do finále Pelikán – 3:4.

Tento hráč ale 45 sekund před koncem třetí třetiny putuje na trestnou lavici a domácí kouč posílá po oddechovém čase na led šest hráčů. Výhodu dvou mužů v poli využívá Jakub Zalubil, který dostává stadion do extáze a zápas posílá do prodloužení – 4:4.

Tam ale stejný hráč neproměňuje samostatný únik a Ostrožané navíc nevyužívají ani dvojnásobnou přesilovku. A tak přichází trest, o výhře Boskovic rozhoduje po pěkné individuální akci Hasoň – 4:5.

„Byl to nejhezčí zápas sezony, ale bohužel se špatným koncem pro nás. Jsem opravdu velice smutný a zklamaný, protože od léta makáte, a pak to všechno skončí ve dvou zápasech. Navíc jsme v obou byli kousek od výhry. Je škoda, že se semifinále hraje jen na dvě vítězná utkání. Určitě bychom si my i diváci zasloužili, aby se hrálo aspoň na tři,“ dodal Ivan Klauda.

Branky: 20. Antonovič, 21. L. Galuška, 38. Mika, 60. J. Zalubil – 3. Pelikán, 7. Špok, 48. Vágner, 58. Pelikán, 68. Hasoň. Uh. Ostroh: Šurý – L. Zalubil, Beneš, D. Rauš, Nevídal, Vaněk, Kučera – Mika, V. Galuška, L. Galuška, Antonovič, Klimovič, J. Zalubil, Kolář, Pavel Flora, Petr Flora, Juračka. Trenéři: Klauda, Valúch. (ham)