Jeho partu poslala dál šťastná přesilovková trefa obránce Jergla v 56. minutě.

„Zápas byl krásný, vyrovnaný. Štěstí se přiklonilo k nám. Podle mě jsme ale postoupili zaslouženě, protože jsme dvakrát vyhráli venku. Nebyla to náhoda,“ je přesvědčený Bečka.

Ostrožané ani přes maximální úsilí v napínavém závěru vyřazení neodvrátili, cesta za postupem pro ně podruhé za sebou skončila v semifinále, zase mají jen bronz.

„Samozřejmě nás to všechny mrzí, protože všichni chceme vyhrávat, ale takový je sport, hokej, v pondělí jdeme zase do práce,“ připomíná s úsměvem kouč Uherského Ostrohu Ivan Klauda.

Slovácký celek se vydal ze všech sil, hrál nadoraz, což ocenili i fanoušci. „Pro diváky to byl výborný zápas. Škoda, že jsme nevyhráli,“ povzdechl si domácí kouč.

Ostrožané stejně jako v úvodním duelu nezvládli první třetinu. I tentokrát museli dotahovat, ve 29. minutě prohrávali již 0:4!

„Zase jsme zaspali první třetinu,“ povzdechl si Klauda.

„Zbytečně jsme soupeři ustupovali, nechávali jsme volné hráče před naší bránou. Ze začátku to bylo ospalé. Puky nám do třicáté minuty nelepily, skákaly nám. Nedařila se nám střelba. Otočili jsme to až v polovině zápasu. Od druhé třetiny jsme makali, pak už to zase šlo. Pomohly nám i změny,“ pokračuje v hodnocení.

Domácí nastartovaly trefy Vaňka a Andrýska na konci prostřední části.

„Říkám to celou dobu a teď to jenom zopakuji. Ostroh je mužstvo, které to soupeři jenom tak nenechá. I kdyby prohrával o spoustu branek, jede až do konce. To je na nich úžasné. Je to nejbojovnější mančaft v soutěži! Smekám před jeho výkonem,“ prohlásil kroměřížský trenér.

Také Hanáci ale nechali na ledě všechno. „Třetí třetina byla na krev. Bylo to o soubojích, zranění,“ ví dobře Bečka.

Hosty nesrazily ani góly Miky a Pavla Flory v úvodu třetího dějství. Ve strhujícím závěru totiž v početní výhodě strhli vítězství na svoji stranu a slavili.

„I za stavu 0:4 jsme věřili, že to dáme, protože tento tým umí dát šest nebo sedm gólů. Jedno vyloučení rozhodlo,“ smutní Klauda.

Zatímco Ostrožané koušou opět po roce vyřazení, Hanáci se těší na finálové bitvy s favorizovanou Technikou Brno. „Břeclav ji dokázala potrápit, může i Kroměříž. Je to o gólmanech, aktuální formě. Každý na ně má. Ve třech zápasech to ale budou mít těžké,“ přemítá Klauda.

Kroměřížští se ale suverénního vítěze základní části nebojí. „Nechci říct, že se nám na Techniku daří, ale umíme proti ní hrát. Dvakrát jsme jí v základní části sebrali bod, vždycky se to tahalo, bylo to o gól. Bude to o zkušenostech, ale i štěstí, které se zase může přiklonit k nám,“ věří Bečka.

„Nikdo neví, jak na tom jsou. My taky máme půlku týmu nemocných, pod prášky. Dva hráči do Ostrohu vůbec nepřijeli,“ dodává.

I bez Holíka a Hradila to ale Hanáci zvládli. Sejmou i Techniku?

Play-off Krajské hokejové ligy jižní Moravy a Zlína -

3. semifinále: HOKEJ UHERSKÝ OSTROH - HK KROMĚŘÍŽ 4:5 (0:3, 2:1, 2:1), konečný stav série: 1:2

Branky a nahrávky: 35. Vaněk (Stránský), 38. Andrýsek (Galuška, Hlůšek), 44. Mika (Zalubil, Stránský), 46. Pa. Flora (Flora) – 8. Podešva (Jergl, Augustín), 13. Jergl (Světlík), 16. Hubík (Hubík, Jergl), 29. Laciga (Jergl), 56. Jergl (Augustín, Jelínek). Rozhodčí: Kohoutek, Maršálek - Husák, Tkáč. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 604.

Uherský Ostroh: Dolíška (Holý) — Andrýsek, L. Zalubil, Vaněk, Man, Rauš, Kukuliš, Rusňák - J. Zalubil, L. Galuška, V. Galuška, Červenka, Stránský, Fuga, Pa. Flora, Hlůšek, Mika, Juračka, Pe. Flora.

Kroměříž: Fajgl (Pražan) – D. Opravil, Zeman, Prčík, Augustín, Jergl, Vávra - Laciga, Jelínek, Morev, Zavřel, Hubík, Lavička, D. Opravil, Podešva, Světlík.