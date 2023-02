Hosté využili čtyři přesilové hry, hattrickem se na demolici neukázněného protivníka podílel útočník Matěj Stránský, jenž svůj výkon podtrhl proměněným nájezdem v 57. minutě.

„I když nám o nic nešlo, jsme rádi, že jsme to zvládli a utkání vyhráli, kór když to bylo derby,“ radoval se trenér Uherského Ostrohu Ivan Klauda.

Zatímco hosté byli rádi, že mají poslední venkovní šichtu dlouhodobé základní části za sebou, rivala porážka sebrala. Hlavně naštvaní diváci spílali sudím, které cestou do šatny zasypali nadávkami.

„Rozhodčí neřešíme. Byli jsme nedisciplinovaní. Bohužel jsme nezvládli velmi dobře rozehraný zápas. Porážka nás mrzí,“ uvedl zklamaný trenér Spartaku Jaroslav Balaštík.

Zatímco Ostrožané se naladili na závěrečný domácí duel základní části proti vedoucí Technice Brno, Broďané promarnili příležitost dotáhnout se na čtvrtou Břeclav a do vyřazovacích bojů nejspíše půjdou z páté příčky.

„Naším cílem bylo čtvrté místo, ale nemáme to již ve vlastních rukou a asi skončíme pátí, takže v play-off narazíme na Břeclav, Blansko či Kroměříž,“ tuší Balaštík.

Soupeř jistě skončí druhý.

„I když máme zraněné hráče a museli jsme částečně improvizovat, připravujeme se již na play-off. Trošku měníme herní věci. Hráli jsme jiný systém a čekáme, jak si to sedneme,“ říká Klauda.

„Zatímco v první třetině to fungovalo a bylo to výborné, v prostřední části nám to trochu haprovalo. Na konci už to kvůli přesilovkám nešlo poznat,“ přidal s úsměvem.

Ostrožané nastoupili do derby bez opor Viléma Galušky, Lumíra Galušky a Lukáše Zalubila, domácím zase citelně scházel Jan Václavek. Gólmana Šarmana nahradil teprve šestnáctiletý dorostenec Popelka. „Dali jsme mu šanci. Dvě třetiny chytal výborně, pak se svezl s týmem, ale celkově to pro něj byla škola,“ míní Balaštík.

Úvodní část mnoho vzruchu nepřinesla. Čekání na gól utnul až v čase 19:36 Červenka. Zkušený útočník se prosadil po přihrávce Miky.

Broďané se ale po přestávce zvedli a výsledek po brejku a parádní přesilovkové pumelici obránce Budila od modré čáry otočili. Domácí radost ale rychle utnul povedenou ranou Pavel Flora.

Klíčové chvíle přišly až v závěrečné periodě. Ve 42. minutě zužitkoval početní výhodu Stránský a nasměroval hosty za výhrou. Vzápětí potrestal nedovolený zákrok i Mika a bylo to 2:4.

Zdroj: Libor Kopl

Emoce v tu chvíli plály. Nervy neukočíroval hlavně obránce Matěj Tomek, který vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání. Domácí šli do tří, později do čtyř, v oslabení inkasovali další branky. „Do laufu jsme se dostali díky přesilovkám,“ souhlasí Klauda.

„Dlouhá přesilovka rozhodla. Soupeř v ní odskočil na 6:2 a v tu chvíli jsme to měli těžké. Kluci byli podráždění, frustrovaní. Měli bychom si s tím umět poradit,“ ví dobře Balaštík.

Broďany definitivně srazily na kolena trefa Červenky, jehož přihrávku nešťastně srazil do vlastní branky jeden z domácích obránců, vzápětí jim zasadil další direkt Pavel Flora.

Závěr patřil Stránskému. Sedmadvacetiletý forvard nejprve zvýšil na 7:2, aby následně proměnil trestné střílení a zkompletoval nejen hattrick, ale i završil sladký triumf ukázněných Ostrožanů.

„Emoce tam byly hlavně ze strany soupeře, který prohrával. Já jsem rád, že jsme to ustáli a nikdo se nezranil,“ dodal Klauda spokojeně.

Rivalové si nyní užijí volný víkend. Základní část zakončí za týden. Broďané míří do Boskovic, Uherský Ostroh vyzve v souboji nejlepších týmů soutěže suverénní Techniku.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, předehrávka 22. kola

HC SPARTAK UHERSKÝ BROD – HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 2:8 (0:1, 2:1, 0:6)

Branky a nahrávky: 22. Stiksa (Šiller, Kočica), 37. Budil (Fajkus, Stiksa) - 20. Červenka (Stuchlík, Vaněk), 38. Pa. Flora, 42. Stránský (Pa. Flora), 46. Mika (J. Zalubil), 51. Červenka, 51. Pa. Flora (Kukuliš, Stránský), 56. Stránský (Pa. Flora, Kukuliš), 57. Stránský trestné střílení. Rozhodčí: Škrobák - Hendrych, Šobáň. Vyloučení: 15:10, navíc Tomek (Uherský Brod) 5 + K.O. Využití: 1:4. Diváci: 300.