2) Co bude klíčové, aby se vrátili hned a nezůstali tam dlouho jako např. Slavia?

MIROSLAV MICHALOVSKÝ, bývalý generální manažer Beranů

1) Nechtěl bych předbíhat, klidně to ale může trvat 20 let. Hráči, kteří to zde pozvedli, do jednoho odejdou pryč, nemají důvod zůstávat v Chance lize. Extraligu navíc také klidně můžou dále hrát Daniel Gazda nebo Daniel Huf. Klobouk dolů před hráči co něco znamenají, ať už to jsou Pavel Kubiš či Tomáš Žižka, věk však nelze zastavit. Dá se tak posoudit, jak to celé může vypadat. Záleží však na mnoha faktorech – sponzorech či situací s rekonstrukcí Zimního stadionu Luďka Čajky. Pokud by hned začala, tak by se celou sezonu hrálo mimo domácí stadion.

2) Klíčové bude, jak se k celé situaci postaví generální sponzor a město. Peníze sice góly nedávají, dostatečné finance však zajistí kvalitní kádr. Jediná šance je v podstatě okamžitý návrat, čím déle by se Chance liga hrála, tím by kádr oslaboval. I Kometa s vyprodaným stadionem se do extraligy dostala až po koupi licence. Navíc klidně může nastat uzavření extraligy, což by byla ještě větší katastrofa.

ZDENĚK ČECH, člen Síně slávy zlínského hokeje

1) Za prvé je v kádru spousta cizinců. Někteří mladí kluci navíc mají svoji kvalitu a v klubu nemusí zůstat. Než se mužstvo zkonsoliduje, tak může trvat minimálně dva tři roky, než bude bojovat o návrat do nejvyšší soutěže. Pokládám si totiž otázku – kdo z kvalitnějších hráčů půjde do Chance ligy?

2) Osobně si myslím, že hodně důležitá bude práce s mladými hráči. V juniorce jsou šikovní kluci, kteří do budoucna mají perspektivu. Bude klíčové sestavit mužstvo právě z domácích hráčů. Ke vší úctě k hráčům ze zahraničí, tak je rozdíl v jejich přístupu a přístupu domácích hráčů. Ti zde mají spoustu kamarádů a známých, kteří by jim jen tak něco neodpustili.

JAROSLAV BALAŠTÍK, zlínský reprezentační hokejový útočník, člen klubu ligových kanonýrů, nyní hokejový agent

1) Vůbec netuším, neboť zatím nikdo z vedení z klubu, rady jednatelů, zodpovědných za výkony a činnost, neřekl své další plány. Mé doporučení je jasné: pokusit se o okamžitý návrat! Klub se musí opět nakopnout, obsadit důležitá místa a začít už nyní opravdu naplno a poctivě pracovat. Stačí se inspirovat Karlovými Vary či Kladnem, kteří se rychle vrátili zpět mezi elitu. Hlavně nezabřednout a nezískat nálepku prvoligového!

2) Posílení hráčského kádru. Musí se v lize stát bezkonkurenční, aby ovládl play-off a zvládl i baráž. Se ztrátou extraligových marketingových práv a asi i potenciálních sponzorů zřejmě ubudou finance, ale i přesto se musí udělat maximum o návrat.

ZDENĚK VENERA, úspěšný hokejový trenér a manažer

1) V tuto chvíli to nikdo neví a netroufám si to odhadnout ani já. Mimo jiných věcí bude záležet na podmínkách pro postup do extraligy – zda bude nastaven přímý postup, baráž či zda dokonce nebude soutěž zcela uzavřena! Za další bude důležité, co se pro návrat do extraligy ve Zlíně podaří udělat!

2) Každopádně zásadní budou finance, potřebné pro poskládání kvalitního kádru. A nemůže být stejný nebo o něco horší, ale stoprocentně lepší než byl letos! Jako další důležité opatření bych viděl změnu ve způsobu řízení klubu včetně prezentace navenek. Aby konkrétní lidé zde odpovídali za konkrétní věci a cíle. Aby manažer řekl: udělal jsem toto opatření, je to v mojí kompetenci a bylo to z těchto důvodů. Každý by měl mít jasné kompetence! Líbilo by se mi to určitě víc než nečitelné: „ vedení rozhodlo…“ V neposlední řadě si myslím, že byl sportovní úsek personálně poddimenzován a nikdo si nevšiml, že červená kontrolka už blikala mnohem dřív…