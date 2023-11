Posledních pár měsíců prožil po jeho boku. Robin Tischer měl ze všech uherskohradišťských mládežnických trenérů k zesnulému Romanu Čechmánkovi nejblíž.

Roman Čechmánek pomáhá v Uherském Hradišti s mládeží | Video: Libor Kopl

Třiadvacetiletý kouč společně s olympijským vítězem a trojnásobným světovým šampionem vedl starší i mladší žáky. Smrt zkušeného parťáka jej stejně jako ostatní kolegy ze slováckého klubu a kamarády nesmírně zasáhla.

„Nikdo z nás to nečekal. Vůbec nevím, co se mu mohlo stát. Ještě v sobotu večer jsme se spolu bavili, řešili hokej. Debatovali jsme o tom, jak si rozdělíme kluky, jaká bude sestava. Teď už vím, že to bylo naposledy, kdy jsme spolu mluvili," říká smutným hlasem Tischer.

Tragickou zprávu se dozvěděl v neděli od šéfa klubu Miroslava Stavjani, se kterým na dálku řešil Čechmánkovu absenci na utkání.

„Byl jsem odjetý na zápase v Kopřivnici, Roman měl být ve Zlíně. Dostal jsem ale zprávu, že se tam nedostavil a že nikdo neví, co s ním je. Jelikož nebral telefony, sháněli jsme číslo na jeho syna. Za hodinu jsme se od něj dozvěděli, že zemřel," líčí.

Stavjaňu zasáhla smrt Čechmánka. Byl to zdravý chlap, čišel optimismem, tvrdí

Rodák z Ostrožské Nové Vsi, který v mládeži hrával za Přerov a připsal si i starty v mládežnické reprezentaci, s legendárním gólmanem spolupracoval od jeho příchodu do Uherského Hradiště letos v lednu. Na starosti měli obě družstva starších žáků i jeden tým mladších žáků.

„Roman byl oficiálně hlavní trenér, já asistent, ale o všechny povinnosti jsme se dělili. Řešili jsme to operativně. Také nám pomáhali další trenéři," přiznává.

I když parťáky dělilo devětadvacet let a bývalý brankář Vsetína, Philadelphie, Los Angeles či Třince měl za sebou úžasnou kariéru, Tischer si s držitelem William M. Jennings Trophy rozuměl. Ve dvojici jim to klapalo.

„Měli jsme k sobě blízko. Byl jsme nejen kolegové, ale i kamarádi. Po trenérské i životní stránce mi hodně dal. Předal mi spoustu cenných rad, poznatků a zkušeností. Jsem moc rád, že jsem ho mohl poznat. Určitě mě nejen při práci s dětmi posunul a obohatil," prohlásil.

Kdo se stane nový Tischerovým parťákem, zatím není jisté. Výkonný výbor klubu se bude událostí zabývat na pondělním zasedání. Najít vhodného Čechmánka nástupce ale nebude vůbec jednoduché.

Hokejista Robin Tischer v Uherském Hradišti působí i jako trenér mládeže. S Čechmánkem vedl žáky.Zdroj: HC Uherské Hradiště

Šéf Miroslava Stavjaňa ještě minulý týden řešil první mužstvo. Kvůli neuspokojivým výsledkům skončil u áčka hlavní trenér Lukáš Kašný, který se bude věnovat pouze mládeži.

Posledního týmu krajské ligy jižní Moravy a Zlína se dočasně ujal právě Tischer. Už o víkendu ale Uherské Hradiště vedl nový kouč Radek Uherek, kterému právě klíčový bek pomáhá zorientovat se a seznámit ho s dalšími hráči.

„Přece jenom už tady hraji nějaký pátek, kluky znám. Vím, co od koho čekat," říká.

Bobři uctí Čechmánkovu památku při utkání se Šumperkem, smutní i Vsetín

Celek ze Slovácka si ani po výměně trenéra žádné velké cíle neklade. Rád by si opět po roce zahrál play-off, prodloužil si sezonu.

„Vím, že nemůžeme konkurovat Kroměříži nebo Prostějovu, kde nastupují zkušení anebo bývalí extraligoví hráči. My máme mladý tým, který má potenciál. I v našich skromnějších podmínkách se snažíme dobře pracovat, abychom mohli soupeřům konkurovat, porážet je. Nyní se chceme odrazit z devátého místa a dostat se do top šestky," dodává Tischer.