Také šestadvacetiletému útočníkovi hokej v době pandemie neuvěřitelně schází. „Je to věc, kterou dělám odmalička, provází mě každodenním životem,“ připomíná.

Více než samotné zápasy a tréninky mu chybí kamarádi, fórky, prostě život v hokejové šatně. V posledních dnech se na led nedostal. „Ale využil jsem zasněžené krajiny a vyrazil na běžky,“ říká s úsměvem.

Na hokej si bude muset Mika pár měsíců počkat. Krajské liga jižní Moravy a Zlínska totiž byla stejně jako ostatní nižší soutěže předčasně ukončena. „Tajně jsem doufal, že po Vánocích bychom se mohli nějakým způsobem rozběhnout a alespoň část sezony dohrát. Třeba i za cenu nějakého testování, ale bohužel vůle z vyšších pater nebyla, aby se i organizovaný amatérský sport rozjel. I když je pravda, že bez diváků by to moc smysl nedávalo,“ míní bývalý hráč Zlína a Hodonína.

Po přerušení sezony na začátku loňského října se snažil udržovat v kondici, být v zápřahu. „Ale určitě to nebylo jako když víme, kdy soutěž začne,“ uvedl.

Jelikož rodák z Uherského Ostrohu v mládeži působil v extraligovém Zlína, dobře ví, jak se současní mladí Berani cítí. „Lituji všech dětí, které nemohou sportovat a dělat co je baví,“ říká Mika. „Chybí jim kamarádi, zábava. Přitom ani necítím z vyšších míst, že to chtějí změnit,“ přidává zklamaně.

Podle urostlého hokejisty by vláda měla i v době pandemie koronaviru umožnit dětem chodit do školy a ve volném čase sportovat. „Pak se bohužel nemůžeme divit, že ve světě to v nějakém režimu funguje a u nás ne. Výsledek nás doběhne za pár let, všechno se ukáže na mistrovství světa osmnáctiletých a dvacetiletých,“ míní.

Sám Mika si vůbec nedokáže představit, co by jako malý kluk v podobně zvláštní době plné restrikcí a zákazů dělal. „Netuším, jak bych přistupoval k tomu, že rok nemůžu hrát hokej a nevěděl, kdy mi to zase povolí,“ pronesl.

Nyní žije v Baťově městě, takže sleduje i trápení Beranů v etralize. V kontaktu sice s žádným bývalým spoluhráčem není, ale o výsledcích týmu vedeného trenéry Svobodou a Hamrlíkem má slušný přehled. „Bohužel Zlínu se to letos nesešlo nějak dobře. Není jednoduché začít soutěž a hned jít do karantény. Po nucené pauze se pak zase rozjet, naskočit do soutěže a obden hrát zápasy,“ uvědomuje si Mika.

„Na druhé straně současné výsledky jsou odrazem posledních let. I přesto ve Zlíně stále umí vychovat nějaké talenty. To, že odejdou za “lepším”, je v každém sportu a každé soutěži,“ přidává.

Více hodnotit letošní nepovedenu sezonu Beranů nechce. Bývalému klubu však přeje nejen silného sponzora, ale i opravený zimní stadion. „To, že nejsou peníze, je smutna realita, ale jak znám lidi ze zlínského hokeje, zase to nějak vymyslí, aby finance sehnali a fungovalo to,“ přeje si. „Samozřejmě rekonstrukci by si zimák zasloužil, ale v tomto starém vidím vzpomínky na vše dobré, co jsem tam zažil,“ dodává s nostalgií v hlase.