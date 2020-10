Měsíc bez ledu a po nemoci, šílená pecka! Budeme připraveni, hlásí kouč Beranů

Skvělá zpráva, nebo spíše naděje dorazila ve čtvrtek do českých extraligových hokejových klubů. Šéf nejvyšší soutěže Josef Řezníček v ní potvrdil, že intenzivně jedná s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou o udělení výjimky s tím, že by se již příští týden teoreticky mohlo začít s přípravou na ledě a první listopadovou neděli by se třeba i rozběhl extraligový kolotoč.

Robert Svoboda | Foto: Deník / Libor Kopl

Všichni proto mají být „ve střehu“ a svůj program přípravy přizpůsobit tomuto možnému optimistickému scénáři. „Vše je ovšem stále na úrovni jednání, která v současné době vzhledem ke všem covidovým opatřením určitě nejsou lehká. I tato vcelku rychlá a nečekaná informace nám ale dala příjemnou naději,“ potvrdil sportovní manažer a trenér prvního týmu Beranů Robert Svoboda. Stejně jako ostatní extraligové celky i Zlín je schopen se nové situaci přizpůsobit. „Byli jsme dotazování, jestli bychom vcelku rychlý restart soutěže zvládli, kolik času bychom potřebovali na přípravu. V našem případě, kdy většina týmu nedávno prodělala covid-19, by byl lepší delší čas na rekonvalescenci, ale pokud bude potřeba, budeme nachystáni. Asi nikdo neřekl ne,“ přiznává kouč Zlína. Chytil si v New Yorku začíná budovat respekt, říká Jaroslav Balaštík Přečíst článek › Jeho tým přitom patří k těm, které neměly možnost vycestovat za ledem do zahraničí či využít venkovního kluziště. „Měsíc bez ledu a po nemoci, to bude pro všechny šílená pecka. Věřím však v entuziasmus a velkou vůli hráčů, kterým už hokej moc chybí. Všichni vyhlížíme restart extraligy, moc se těšíme,“ netají se Svoboda. Stejně tak by ve Zlíně nevadilo, kdyby se nyní hrálo i v době reprezentační přestávky. Nedobrovolného odpočinku totiž již bylo dost. „Prakticky už před nouzovým stavem daly všechny kluby souhlas, že v této době dohrají odložené zápasy, které mají být odehrány do 40 dnů od jejich odložení,“ dodal sportovní manažer Beranů.

