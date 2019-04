Na Floridě, kde působí v tamní hokejové akademii, se šikovnému gólmanovi věnují bývalí reprezentanti a medailisté z olympijských her v Turíně Tomáš Vokoun a Olli Jokinen. „Oba jsou to velké osobnosti, legendy. Na druhé straně jsou nesmírně skromní a přátelští,“ říká talent ze Slovácka, který se po konci ve Zlíně vydal neprošlapanou cestou a sbírá cenné zkušenosti v zámoří. Překážek se nebojí, na život v Americe už si zvykl a před sebou má další výzvy.

Jaký je Tomáš Vokoun?

Moc fajn. Díky němu jsem to tam měl o poznání lehčí. Ve všem mi pomohl. Hlavně když jsem ještě neuměl řeč. Ale jak jsme se lépe poznali, všechno bylo super. Je kamarádský. Na první pohled si drží svůj poker face. Ani při zápasech toho moc neřekne. Ale třeba na Den díkůvzdání nás pozval k sobě domů. Dívali jsme se na finále Super Bowlu. Fandili jsme Patriotům, kteří nakonec vyhráli, takže jsme to pak oslavili. Samozřejmě bez alkoholu. (úsměv)

V čem vám dvojnásobný mistr světa nejvíce pomáhá?

Ze začátku jsme spolu řešili hlavně úhly. Kdy si kleknout, kdy to naopak nejde. Rozebírali jsme detaily. Věnovali se rychlosti, práci s holí.

A co Olli Jokinen?

Olli je ikona, majitel klubu. Je skvělé, že založil na Floridě tuto akademii a dal možnost dětem z Evropy hrát hokej v Americe. Při zápasech toho ale moc nenamluví. V klubu ale působí i další bývalí vynikající hokejisté jako třeba Sergej Krivokrasov nebo Ray Sheppard. Třeba teď nám má dělat asistenta Radek Dvořák, kterého pravidelně potkávám na zimáku. Občas vídám i Roberta Luonga, který chytá za Floridu.

Hokej vám učaroval hned v dětství?

Ano. Začal jsem s ním ve čtyřech letech v rodném Uherském Ostrohu. Půl roku jsem normálně trénoval na bruslích a až pak šel do branky. Chtěl jsem být jako Dominik Hašek. (úsměv)

Proč právě jako on?

Inspiroval mě, úplně mi učaroval. Nagano jsem sice nezažil, ale znám ho z vyprávění a ze záznamů. Haška si pamatuji hlavně na sklonku kariéry v Pardubicích a pak jak chytal za národní tým.

Co říkáte na současnou českou brankářskou školu?

Teď se zase o ní po dlouhé době mluví. Mně se hodně líbí Patrik Bartošák z Vítkovic. Na mistrovství světa dvacítek zase zazářil Lukáš Dostál. A i když jsem byl ve Zlíně, třeba Libor Kašík není můj šálek kávy. Moc se mi ale líbí Marc-André Fleury a také Carey Price.

Z Uherského Ostrohu jste zamířil do Zlína. Chtěl jste být Beranem?

Ano. Do Zlína jsem šel ve čtrnácti letech. Byl pro mě jasnou volbou. Vždycky, když jsem byl malý, tak jsem se díval právě na Zlín. Byl to můj vytoužený klub. A taky jsem se chtěl posunout dál. Nakonec jsem tam vydržel jenom dva roky. Tehdy tam se mnou hrál třeba Jiří Sourada, který je teď ve Finsku, nebo Tadeáš Dřímal. Ten je se mnou v Americe.

Jak jste se do zámoří vůbec dostal?

Loni v létě jsme se připravovali ve Zlíně pod vedením svazového trenéra brankářů Košárka, který mě tam doporučil. Pak mi zavolal Tomáš Vokoun a přes jejich skauta jsem se tam dostal na zkoušku.

Bral jste to jako životní šanci?

Tak nějak. Byl jsem hodně překvapený. Měl jsem před sebou zlomovou sezonu. Protože se změnily ročníky, kategorie a zrušil starší dorost, bylo tady rázem nadbytek gólmanů, takže jsem byl moc rád, že mi přistála do klína nabídka odejít do Ameriky. Bral jsem to jako větší šanci ukázat se. NHL je mým snem od mládí. Z Floridy je do slavné soutěže blíž. Po turnajích jezdí skauti, někdy jich tam je třeba tři sta. Určitě je to víc sledovanější než české extraliga juniorů.

Jak dlouho trvala zkouška?

Poprvé jsem tam byl týdny. Byl to hodně velký nezvyk, obrovský šok. Florida je velká, všechno je strašně daleko od sebe. Pořádně jsem nevěděl, kde jsem. (úsměv) Naštěstí jsem tam byl s tetou a kamarádem, kteří mi pomohli. Podruhé už se mnou do Ameriky letěl spoluhráč Tomáš Urban. Loučení nebylo jednoduché. Rodina mě ale podporovala, jenom maminka byla víc vystresovaná.

S kým jste se rval o místo v týmu?

Se mnou tam dohromady bylo šest gólmanů. Nakonec jsem v týmu zůstal já a jeden Američan. Fin ani Rus neuspěli.

Ale cesta do zámoří se vám poněkud zkomplikovala, že?

Ano. Už jsem byl odbavený a čekal v odletové bráně, ale při nástupu do letadla mně oznámili, že mé místo je už obsazené. Tak jsem nikam neletěl a zůstal na letišti ve Vídni. Naštěstí se to pak nějak vyřešilo a já letěl do Miami. Bágly jsem ale dostal až za pět dní.

Pojďme k hokeji. Na co jste si musel nejvíce zvyknout?

Největší rozdíl byl v malém hřišti, na které jsem si těžko zvykal. V Americe je o metr užší kluziště, na všechno je méně času. Tréninky jsou podobné jako v Česku. Když je o víkendu turnaj, trénujeme třikrát týdně, když je víkend volný, tak máme o jeden trénink víc. Na ledě jsme hodinu a čtvrt, pak je ještě suchá část. Hodně se dbá na vytrvalost a sílu.

Kolik jste toho v sezoně odchytal?

Celkem dost. Určitě víc, než kdybych zůstal v Česku. Všech šedesát zápasů jsem ale nezvládl, protože jsem byl zraněný. Měl jsem zlomenou ruku a otřes mozku. Stalo se mi to v zápase. Bylo to v zápalu boje. (úsměv) Protihráč mně převrátil palec, druhý mě zase trefil do hlavy a druhou ránu jsem dostal od tyčky. Zápas jsem nedochytal.

Je o zraněné mladé hráče v Americe dobře postaráno?

Jo. Co se týká lékařské péče, je o nás fakt dobře postaráno. U našeho týmu působí lékař, který spoustu let byl v NHL. Má přehled, zkušenosti.

Jaká byla úroveň vašeho týmu?

Skončili jsme na dvacátém místě ze 160 týmů, což je velmi slušné na to, že jsme nová akademie. V našem mužstvu je hodně zahraničních hráčů. Je tam šest Čechů, stejný počet Finů, jeden Kanaďan a jeden Rus. Jsme jediný tým, který je složený převážně z hráčů z Evropy. Soupeři nám to taky dali trochu pocítit. Nejsou na to zvyklí. My tvoříme českou kliku. Kamarádím hlavně s Tomášem Urbanem z Kladna.

Je pravda, že se v USA hraje formou turnajů?

Ano. Dvakrát nebo třikrát za měsíc je turnaj, který se koná o víkendu. V pátek a v sobotu se hrají zápasy ve skupině, v neděli vyřazovací boje. Hraje se buď dvakrát pětadvacet minut, nebo třikrát sedmnáct minut. Nám se povedlo vyhrát dva turnaje.

Jak bylo náročné skloubit hokej se studiem?

Dost. Já bydlím přímo ve škole, na internátě. Studuji na soukromé střední škole Saint Andrew's. Je hodně těžká. Údajně je v top desítce nejlépe hodnocených škol v celé Americe. Je nejlepší na Floridě. Na začátku jsem měl velké problémy, vůbec jsem nerozuměl. Teď už je to v pohodě. Máme pět předmětů. Kromě angličtiny se učíme také historii, matematiku, fyziku a etiku. Píšeme testy, k tabuli se nechodí. Ani se tam nedá moc podvádět. Američani jsou hodně poctiví. (úsměv) Ze začátku se spolužáci zajímali o Českou republiku a o život v Evropě, protože tady nikdy nebyli. Jsou komunikativní, fajn. Všechno tam funguje. Je to propojené. Školní autobus nás veze z tréninku i na trénink. Teď jsme měli jarní prázdniny, proto jsem si odskočil domů.

A co jídlo?

Všechno jídlo je velmi tučné. S tím jsem měl velký problém. Nevěděl jsem, co si mohu dovolit jíst. Snažím se jíst zdravě. Kdybych šel do fastfoodu, musel bych pak strávit tři dny v posilovně, abych to z těla dostal. (úsměv)

Ale jinak je život na Floridě fajn, ne?

Nestěžuji si. (úsměv) Celoročně je tam pětadvacet stupňů. Když máme volný víkend, zajdeme s kluky do odchodu nebo na pláž. Na NHL jsem byl ale jenom jednou. Zrovna když hrála Florida s Las Vegas a našemu trenérovi Jokinenovi vyvěšovali dres ke stropu. Byla to obrovská show. Když někdo vstřelí gól, celá hala křičí jako na mistrovství světa. Jenom děvčata jsou lepší tady v Česku.

Po domově se vám nestýská?

Je pravda, že mi schází česká parta, různé srandičky. Tady není pořádně čas jít do města. Program je nabitý. Občas se mně po rodině či kamarádech zasteskne, ale díky internetu jsem s nimi v pravidelném kontaktu. Není to tak hrozné. Taťka sice hokej nehrál, ale mladší brácha Jan válí za starší žáky Uherského Ostrohu a druhý Jakub má sotva rok.

Jaké máte nyní cíle?

Chci se dostat do americké juniorky, což je velmi kvalitní soutěž. Lepší je pouze NHL a univerzitní hokej. V květnu je draft, tak uvidím, zda si mě někdo vybere. Ale mám ještě na příští rok podepsaný kontrakt v akademii.

A co reprezentace?

Byl jsem ve výběru do šestnácti let, odchytal nějaké zápasy. Co jsem v Americe, nemám žádnou zpětnou vazbu. Trenér Košárek se ale na mě ptal, tak uvidíme. Doufám, že na Hlinka Gretzky Cup obdržím pozvánku.