„Praděda mi říkal, že to byl perfektní hokejista,“ vybavil si 23letý Pavel Flora, nejproduktivnější hráč uplynulé sezony Uherského Ostrohu, odkud pocházejí i Jaroslav Stuchlík nebo bratři Bohumil a Josef Koželovi, kteří se později stali legendami ve Zlíně. „I o nich se zmiňoval,“ vzpomněl si.

Zmínku o výrazných osobnostech ostrožského hokeje byste však na útulném stadionu nebo webových stránkách třetího týmu krajské hokejové ligy hledali marně. Fanoušci mají nyní nové hrdiny. V kurzu je třeba právě Flora, který ve 25 zápasech základní části posbíral 40 kanadských bodů (16+24), dalších šest (3+3) v šesti utkáních vyřazovacích bojů.

„Víceméně celou sezonu se mi vyhýbala vážnější zranění. Další zásluhu na tom mají spoluhráči z naší pětky, kteří bodově na tom byli taky velmi dobře, spolu ve stejném složení hrajeme již třetí rok a sedí nám to,“ bilancuje plodné uplynulé měsíce.

„Za životní sezonu ji ale určitě nepovažuji. Životní by byla, kdyby byla završena vítězstvím v základní části i v play-off. Takovou jsem v Ostrohu zažil zatím jednu a doufám, že ještě nějakou zažiji. Velkou roli hrála i domácí pohoda a to, že mě přítelkyně, rodina a známí podporovali,“ děkoval svým blízkým Flora.

Pláchnout do vyšší soutěže však nemá v plánu. „Žádné nabídky nečekám a ani nemám. Momentálně jsem spokojený v Uherském Ostrohu, kde máme super partu. Nemusím se nikde na tréninky po práci honit a po tréninku si můžu s kluky sednout a dát si pivečko,“ nestěžuje si Flora, zaměstnáním technický kontrolor ve strojírenské firmě, že profesionální hokej jej minul.

Hokej je tak pro něj pouze zábava pro žízeň. Navíc Uherský Ostroh má za sebou vydařený ročník. Třetí místo po základní části i celkově po vyřazení v semifinále s Hodonínem hodnotí ve městě na řece Moravě kladně. „To je ze čtrnácti týmů slušný počin, ale pořád je co zlepšovat. V sérii s Hodonínem určitě rozhodla zkušenost, využívání šancí a přesilových her. My jsme bohužel na jeden gól potřebovali pět tutových šancí, Hodonín potrestal všechno,“ vrátil se Flora k sérii, kterou bral velmi prestižně.

„Zápasy s Hodonínem jsou pro mě takové třetí derby. S většinou kluků jsem hrával, ať už to bylo v Hodoníně, Břeclavi, nebo Ostrohu a dobře se známe. Na ledě si nenecháme nic zadarmo,“ usmívá se Flora, jemuž se líbí hra hvězdy Edmontonu Oilers Connora McDavida a kromě hokeje je největším koníčkem i rybaření. „Tomu se věnuji odmalička. Rád si vyjedu na kole, zajdu na tenis, do přírody se psem, ale také rád vyrazím mezi známé do společnosti,“ vylíčil své zájmy Flora.