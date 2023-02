„Všichni jsme si chtěli udělat volný víkend, načerpat síly na semifinále s Kroměříží, kde to bude úplně jiný hokej. Všichni se moc těšíme a věříme, že nás stejně jako v sérii s Brumovem dojdou podpořit naši výborní fanoušci. My uděláme všechno pro to, abychom jim udělali radost v podobě postupu do finále, které je naším cílem,“ říká útočník Uherského Ostrohu Vít Mika.