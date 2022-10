Domácí rozhodli nedělní duel pěti brankami v prostřední části. „Výsledek je sice přesvědčivý, na druhou stranu to ale nebyl ještě výkon, který bychom my, trenéři, očekávali. Dostali jsme pouze jednu branku, na druhou stranu několik nebezpečných protiútoků pochytal velmi dobře chytající Šurda (Šurý – pozn. red.). Za co musíme kluky pochválit je pouze jeden dvouminutový trest. Je vidět, že si přípravný zápas s Uherským Brodem vzali k srdci a dnes jsme žádné zbytečně fauly neudělali,“ těší trenéra Uherského Ostrohu Ivana Klaudu.