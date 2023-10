Hokejisté Kroměříže nezaváhali ani doma proti Uherskému Ostrohu. Repríza loňského semifinále dopadla lépe pro posílené Hanáky, kteří ve šlágru 5. kola přestříleli oslabený Uherský Ostroh 7:3 a stejně jako Prostějov dosud neztratili ani bod. V čele je s deseti body Uherský Brod.

Sobotní zápas hokejistů Kroměříže a Uherského Ostrohu poznamenala mlha nad ledem. | Foto: Hokej Uherský Ostroh

Ostrožané přijeli do Kroměříže bez několika opor. Slováckému celku na Hané scházeli Jakub Zalubila, Lumír Galuška, Filip Stránský a také Vilém Galuška.

„Museli jsme improvizovat v sestavě. Po posledním zápase máme zraněné hráče,“ říká trenér Uherského Ostrohu Roman Uhříček.

Naopak soupeř se v utkání představil v plné sestavě s několika novými posilami.

Celý zápas se odehrál v mlze, která vadila nejen hráčům, ale i fanouškům. „Ale uznávám, že neregulérní podmínky byly pro obě mužstva stejné,“ uvedl Uhříček.

Kroměříž šla do vedení ve 4. minutě po trefě Podešvy. Na vyrovnávací gól Pavla Flory rychle odpověděl Jergl a na 3:1 zvyšoval ve 36. minutě Matula.

V prodloužení jsme byli šťastnější, připustil Horák

„Po dvou třetinách jsme byli pořád v zápase, kompletní a posílené Kromeříži jsme byli vyrovnaným soupeřem. V závěrečné části jsme chtěli zápas otočit, začali jsme riskovat a tlačit se více dopředu. Bohužel snaha nevyšla a soupeř využil našich chyb pramenících ze snahy o vyrovnání a trestal. Trošku tomu pomohlo i pár sporně posouzených výroků rozhodčího,“ tvrdí Uhříček.

Porážku hostů v závěru mírnili Mika s Vaňkem.

„Kroměříž posílila, netají se s postupovými ambicemi, ale dnes jsme si dokázali, že se s ní dá hrát. Doma se rozhodně pokusíme o reparát,“ dodal odhodlaně kouč Ostrohu.

Broďané zvládli i domácí hodový souboj s Boskovicemi

Parádní vstup do sezony prožívají hokejisté Uherského Brodu, kteří zvládli i hodový souboj s Boskovicemi.

Na výhře 4:2 se dvěma brankami podílel útočník Stiksa, vítězný gól si připsal ve 47. minutě Mikulec. Za domácí se trefil ještě Kotek, hostům přesné zásahy Mikeše a Kvasničky nestačily.

Proti Boskovicím se postavil do brány po jednozápasové pauze opět Tomáš Málek. V souboji brankářů to byl on, kdo jako první lovil puk ze sítě. V 17. minutě po zmatku v brodské obraně a vyražené střele zívala na boskovického Mikeše prázdná brána a ten se nemýlil.

Spartaku se opět dlouho nedařilo skórovat. Až ve 29. minutě si Stiksa najel na nahozený puk, mohl ještě přihrát najíždějícímu Mikulcovi, ale vzal situaci na sebe a po kličce gólmanovi zakončil.

Za tři minuty už šel Brod do vedení. Kotek objel bránu, spoluhráči skvěle stínili gólmanovi, ten uvolnil pravou polovinu branky a brodský útočník se nemýlil. Jenže hned další střídání bylo srovnáno. Kvasnička zakončil svoji sólovou akci přesně.

Romančík poprvé chytal na Lapači, vyčítal si gól. Vysvětlil dlouhou absenci

Broďané si vzali vedení zpět díky přesilovce. V 47. minutě dostal před bránou Stiksa puk zadovkou na hokejku Mikulce a tomu stačilo trefit odkrytou bránu. Stejná dvojice zaúřadovala i v 51. minutě. Tentokrát Mikulec střílel a vyražený puk doklepl do sítě Stiksa.

Na první letošní body čeká poslední Brumov, který neuspěl ani doma s Prostějovem, po porážce 2:4 uzavírá devítičlennou soutěž.

V posledním víkendovém utkání 4. kola Blansko rozstřílelo Břeclav 9:3. Uherské Hradiště mělo volno.

Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlína, 4. kolo -

HK KROMĚŘÍŽ - HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 7:3 (2:1, 1:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 4. Podešva (Jurča), 10. Jergl (Šťastný, Jelínek), 36. Matula (Matějka, Opravil), 41. Jelínek (Hradil, Jergl), 51. Jurča (Vávra, Zavřel), 54. Podešva (Zavřel, Jergl), 58. Matějka (Hubík, Opravil) – 9. Flora Pa. (Mika, Červenka), 52. Mika (Andrýsek), 58. Vaněk (Flora Pa., Červenka). Rozhodčí: Škrobák – Dětský, Marek. Vyloučení: 8:6. Využití: 2:1. Střely: 49:25

Kroměříž: Fajgl (Pražan) — Strýček, Vávra, Opravil, Šťastný, Nesrsta, Rosendorf, Augustín, Jergl — Jelínek, Morev, Zavřel, Hubík, Hradil, Lavička, Podešva, Matějka, Světlík, Jurča, Matula

Uherský Ostroh: Zollpriester (Holý) — Andrýsek, Zalubil L., Vaněk, Man, Stuchlík M., Kukuliš, Rusňák - Červenka, Rauš, Fuga, Flora Pa., Hlůšek, Polehňa, Mika, Juračka, Flora Pe.



HC SPARTAK UHERSKÝ BROD - HC BOSKOVICE 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Stiksa (Uhříček), 32. Kotek (Tomek), 47. Mikulec (Stiksa, Bařinka), 51. Stiksa (Mikulec, Vaněk) - 17. Mikeš (šebek), 32. Kvasnička (Bednář, šebek). Rozhodčí: Šiška - Flegr, Kříž. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0.

Uherský Brod: Málek (Popelka) - Kadlčík, Budil, Řehoř, Koníček, Tomek, Uhříček - Vaculík, Stiksa, Vaculín, Šiller, Mikulec, Kotek, Bařinka, Vaněk, Horenský.

Boskovice: Kaplan (Külzer) - Řehák, Langmann, řepa - Bednář, šebek, Novotný, Šmíd, Apolenář, Mikeš, Ošlejšek, Kvasnička, Štefanik.



HC BRUMOV-BYLNICE - SK PROSTĚJOV 1913 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Častulík (Pavlůsek, L. Lysák), 21. Macháč (L. Lysák, Vaněk) - 2. Novosad (Zitka), 27. Zabloudil (Čuřík), 46. Berčák (Fiala), 47. Zitka (Černošek). Rozhodčí: Kroček - Šimiček, David Valášek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1.



DYNAMITERS BLANSKO HK - HC LVI FOSFA BŘECLAV 9:3 (2:1, 4:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Antoňů (Verner, Müller), 19. Šmahel (Kubíček), 24. Kubíček (Müller, Grünwald), 26. Fojt, 33. Jílek (Antal), 40. Jílek (Sedláček), 43. Müller (Antoňů), 53. Sedláček (Antal, Král), 55. Jílek (Antal, Sedláček) – 1. Ambrož (Lokaj, Papp), 26. Papp (Lokaj, Ambrož), 58. Lokaj (Rutkovský). Rozhodčí: Honza - Matula, Vašenka. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0.