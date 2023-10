Hokejisté Kroměříže zvládli šlágr 7. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlína, v souboji nejlepších týmů přestříleli domácí Prostějov 8:6 a bez porážky vládnou soutěži. V hanáckém derby potvrdil střeleckou formu dvougólový Jirka Podešva, pěti body se blýskl hostující Patrik Augustín.

Hokejisté Uherského Ostrohu (bílé dresy) ve čtvrtečním derby deklasovali Uherský Brod 12:4. | Foto: Deník/Libor Kopl

„My jsme spokojení, ale ještě není za námi ani první třetina základní části, takže o nějaké euforii nemůže být řeč. Dobře vím, že v krajském přeboru je to nahoru a dolů, rozhoduje spousta okolností a vlivů. Dokud jsme nepřeskočili a neudělali poslední krok, hop rozhodně říkat nebudu," prohlásil trenér Kroměříže Zdeněk Bečka.

Jeho tým proti nedisciplinovanému Prostějovu využil čtyři přesilové hry, dvakrát skóroval dokonce v oslabení. Domácí tak přišli o neporazitelnost i první místo.

„Utkání bylo vyrovnané, šance měly oba týmy. My jsme na tom byli lépe po fyzické stránce. Domácí byli trošku frustrovaní z toho, že nestíhali, proto i faulovali. V závěru se uchýlili i k některým zbytečným zákrokům, ale celkově Prostějov potvrdil, že má velice dobré a zkušené mužstvo, kvalitní tým, určitě patří k favoritům soutěže. I když jeho starší hráči asi poznávají, že bez bruslení to úplně nepůjde," říká Bečka.

Kroměříž se v dalších zápasech pokusí nejen formu udržet, ale zapracovat chce i na zpevnění defenzivy. „Musíme zlepšit obrannou hru," cítí Bečka.

„Sice dáváme hodně branek, ale taky jich celkem dost dostáváme. Chceme to vzadu ještě zpevnit," přidává.

Uherský Ostroh přestřílel Břeclav

Třetí příčku drží Uherský Ostroh. Celek ze Slovácka po čtvrtečním dvouciferném triumfu zvládl i sobotní duel v Břeclavi, kde zvítězil 7:4 a dostal se v tabulce před Blansko.

„Potřebovali jsme potvrdit tři body z posledního domácího zápasu. Museli jsme uzpůsobit hru širokému břeclavskému kluzišti. Začátkem třetí třetiny jsme zbytečně ztratili dvoubrankové vedení. Kluci ale potvrdili morální sílu, srovnali se, opět jsme šli do vedení, a to jsme už nepustili. Konečně jsme dovezli body z venku, jsme za to rádi," uvedůl trenér Uherského Ostrohu Roman Uhříček.

V Břeclavi řádila hlavně elitní formace. Dva góly dal Červenka i Mika.

Brumov ztratil vedení 3:0, podruhé za sebou ale vyhrál

Dvakrát za sebou vyhrál Brumov, který nejprve obral Uherské Hradiště a o víkendu si vyšlápl i na Blansko, před vlastním publikem zvítězil 6:3 a v tabulce se dere nahoru.

Do branky Brumova se po dvou zápasech vrátil Čada, který své spoluhráče několikrát podržel. Domácím vyšel vstup do zápasu, v 5. minutě šli po přesilovkové trefě Janíčka do vedení. Stejný hráč se následně prosadil znovu a bylo to 2:0. V úvodní části ještě navýšil vedení Brumova Pavlůsek.

Hokejista Galuška překonal trable s rameny. Chce vyhrát ligu, aby mohl skončit

Druhá třetina ale patřila hostům z Blanska, kteří potrestali chyby soupeře a třemi brankami výsledek srovnali.

Celke ze Zlínska si ale ještě v prostřední části vzdal vedení zpět, když se znovu v přesilovce prosadil Fera Krůžela. V pokračující početní výhodě pak kapitán Vaněk hned v první minutě třetí třetiny zvýšil na 5:3.

Hra se kouskovala, přibylo emocí, výhru Brumova v závěru zpečetil střelou do prázdné branky Macháč.

Uherské Hradiště kleslo po další porážce na poslední místo

Na poslední místo kleslo Uherské Hradiště. Parta kouče Lukáše Kašného se zatím střelecky trápí. V pátém utkání ze šesti skórovala pouze jednou, doma podlehla Boskovicím vysoko 1:5 a nechala se sobotním soupeřem předskočit.

„Hra nebyla úplně špatná, bohužel na jeden vstřelený gól se vyhrát nedá," povzdechl si trenér Uherského Hradiště Lukáš Kašný.

Jeho mladý tým dál sráží mizerná koncovka, lajdácké zacházení s vyloženými šancemi.

„Výsledek neodpovídá předvedené hře, ale spíš vývoji utkání. Bohužel se trápíme v koncovce, nedokážeme najít na recept na žádného gólmana z žádného týmu. I proti Boskovicím jsme měli spoustu příležitostí, nastčřelili jsme tyčku, břevno, nevyužili přečíslení tři na jednoho, tři na dva nebo čtyři na dva. Situace v útoku řešíme špatně," štve Kašného.

Hokejové derby v Ostrohu: potyčky i exhibice, trenér Uhříček porazil syna

Přitom s brankářem i obranou je celkem spokojený. „Problémy máme jenom v útoku," tvrdí. „Gólman toho hodně pochytá, také obrana si odvede svoje, ale v útoku mně chybí zkušenosti, umění zakončit. Přijde mi to takové ledabylé, odláfknuté," přidává zklamaně.

Uherskému Hradišti k dalším bodům nepomohli ani uzdravení marodi, navrátilce v sestavě. „Bylo nás šestnáct. Využíváme i juniorky z Hodonína, kteří u nás mají vyřízené střídavé starty. Naopak naši kluci jezdí pomáhat tam," dodává Kašný.

Hokejisté Uherského Brodu měli po čtvrtečním výprasku v Uherském Ostrohu volný víkend.