Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlína o víkendu odstartovala. Hokejisté Uherského Ostrohu vstoupili do další sezony vysokým vítězstvím 10:1 nad Brumovem. Utkání se zúčastnili i zástupci rady města, kteří zahájili nový ročník provozu zimního stadionu.

Starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský vhodil úvodní buly nedělního utkání s Brumovem. | Foto: Hokej Uherský Ostroh

Celek ze Slovácka rozhodl nedělní duel, který čestným buly odstartoval starosta Vlastimil Kuřimský, hned v úvodní části, kdy soupeři nasázel pět branek. Dalších pět gólů přidal ve druhé třetině a zbytek utkání dohrál jen z povinnosti. Brumov se na výraznější odpor nezmohl.

„K prvnímu zápasu ligy s Brumovem jsme nastoupili soustředěně. Nechtěli jsme ponechat nic náhodě. Loňská zkušenost říká, že jejich hokej dokáže být nepříjemný. Do hry jsme zapojili všech devatenáct hráčů ze zápasové sestavy. V poslední třetině jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Kluci hráli s chutí a první mistrák za Uherský Ostroh odchytal ve velkém stylu Kuba Zollpriester," zhodnotil úvodní duel nový hlavní kouč Uherského Ostrohu Roman Uhříček.

Brumovští musí na nevydařenou premiéru rychle zapomenout, soustředit se na další duely. „U prvního zápasu se potvrdilo to, co nám chybělo i minulý rok, a to důraz v zakončení a neproměňování šancí,“ míní hostující kapitán Jakub Vaněk.

„Každopádně domácí tým potvrdil svou kvalitu v zakončení a každou naši chybu nebo jakoukoliv jejich šanci proměnil gólem. My jsme si v první třetině vytvořili dobré příležitosti, výsledek 5:0 byl pro nás hodně krutý, jelikož jsme jeli třikrát sami na branku a neproměnili ani jednu šanci,“ povzdechl si.

Ostrožané se uklidnili a zbytek utkání bez problémů kontrolovali. Rivalovi navíc nasázeli dalších pět branek a vysoko vyhráli.

Brumov po minulém ročníku udržel tým pohromadě. Mužstvo doplnili Tomáš Pavlůsek a Pavel Bumbál z Uherského Hradiště. „Máme výhodu, že máme patnáct kmenových hráčů, kteří pochází z Brumova-Bylnice,“ upozorňuje Vaněk.

Jasnou výhru v 1. kole zaknihoval i Uherský Brod, který v derby přehrál Uherské Hradiště 6:1.

Úvodní třetina probíhala pod taktovkou domácích. Broďané hned v 5. minutě využili první přesilovku zápasu, když střelu obránce Budila dorazil do brány Stiksa. Ve 12. minutě se po dobré práci Bařinky natlačil před hostujícího brankáře Kotek a bylo to 2:0.

Ve druhé třetině pokračovala převaha domácích, kteří ale své vedení nenavýšili. Naopak hosté se osmělili k častějším výpadům do brodské obrany. Při jedné akce Větříšek přesnou bekhendovou střelou zaskočil mladého Málka v bráně Brodu a snížil na 2:1.

„Do druhé třetiny jsme vstoupili s novou energií a odhodláním. Větříšek měl v samostatném nájezdu skvělou šanci, ale bohužel branku minul. Byla to chvíle, která mohla utkání otočit. Následně jsme měli dvojnásobnou přesilovku na 42 vteřin, ale domácí tým dokázal ubránit. V 34. minutě přišel moment, který nás nakonec povzbudil. Větříšek se trefil bekhendem a snížil na 2:1,“ líčí na klubovém webu vedoucí týmu HC Uherské Hradiště Rudolf Holásek.

Broďané přišli o zraněného Mikulce, ale ve třetí třetině znovu našli recept na překonání hostující obrany. Postupně skórovali Stiksa, Lukáš Koníček, jenž vstřelil první gól za Spartak vstřelil, Bařinka a gólový účet uzavřel Vaněk. Spolehlivý Málek v bráně nedovolil další snížení Hradiště, body z derby tak zůstaly domácím.

„Neproměněné šance, zejména v podání Adama Větříška, nás stály možná lepší výsledek. Ve třetí třetině se bohužel utkání vymklo z našich rukou. Zlomový moment nastal ve 47. minutě, kdy jsme inkasovali branku na 3:1. Rozhodčí byl v tuto chvíli velmi přísný na našeho kapitána Robina Tischera, a tím pádem nám nebyla dána možnost vrátit se do zápasu. Následovalo rychlé oslabení a gól na 4:1, který utkání definitivně rozhodl,“ uvedl Holásek.

Hosté utkání dohrávali s pouhými jedenácti hráči. Výkon Uherského Hradiště poznamenalo také zranění Filipa Matuškoviče (koleno).

„Celkově i přes nepříznivý výsledek musím hráče pochválit za bojovnost. Měli jsme několik šancí, které jsme bohužel neproměnili, ale to je součást sportu. Jinak musím vyzdvihnout výkon našeho brankáře Patrika Jakubčíka, který několikrát podržel tým. Nyní se musíme soustředit na příští utkání a pokusit se získat první body v sezoně,“ prohlásil Holásek.

Před vlastním publikem se vedlo i Kroměříži, která posílená o kanonýra Petra Jurču přestřílela Blansko 12:5.

První třetina byla zcela v režii Hanáků, kteří sice za stavu 3:0 na chvíli zvolnili, aby v prostřední části soupeře jasně přehráli. Druhá třetina místy připomínala spíše kroměřížskou exhibici. Domácí mohli vstřelit branek i více. Třetí dějství už bylo divoké, s chybami na obou stranách, z čehož plyne výsledek 12:5!

V závěrečném utkání 1. kola Břeclav podlehla Prostějovu 3:7. Boskovice měly na úvod sezony volno.

Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlína, 1. kolo -

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH - HC BRUMOV – BYLNICE 10:1 (5:0, 5:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Flora (Kukuliš), 10. Červenka (Zalubil J., Mika), 17. Stuchlík M. (Mika), 17. Andrýsek (Flora Pa., Stuchlík M., 19. Mika (Zalubil L.), 24. Mika (Červenka), 25. Červenka (Juračka), 31. Man (Mika), 31. Stránský (Stuchlík, Flora Pa.), 34. Flora Pa. (Stránský). Rozhodčí: Slavka – Flegr, Matula. Vyloučení: 8:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 223.

Uherský Ostroh: Zollpriester (Holý) – Man, Mikulec, Stuchlík M., Vaněk, Kukuliš, Rusňák, Andrýsek, Zalubil L. – Mika, Zalubil J., Červenka, Stránský, Flora, Rauš, Flora Pe., Juračka, Hlůšek, Fuga, Polehňa.

Brumov: Čada (Kučera) – Bodlák, Lysák T., Vaněk, Lysák M., Krůžela - Pavlůsek, Macháč, Janíček, Sopek, Lysák L., Novosad, Januška, Častulík, Pavlík.



HC SPARTAK UHERSKÝ BROD - HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 5. Stiksa (Budil), 12. Kotek (Bařinka, Řehoř), 47. Stiksa (Peška), 50. Koníček (Kotek), 51. Šiller (Stiksa), 57. Vaněk (Šiller, Stiksa) - 34. Větříšek (Witoš, Pavlůsek). Rozhodčí: Radim Slavka - Michal Bačák, Pavel Tomeček. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0.

Uherský Brod: Málek (Popelka) - Kadlčík, Řehoř, Budil, Koníček, Vaněk, Uhříček - Peška, Vaculík, Stiksa, Kadlic, Vaculín, Šiller, Mikulec, Kotek, Bujáček, Bařinka, Horenský.

Uherské Hradiště: Jakubčík - Mišťúrik, Tischer, Fridrich, Beneš, Řezníček - Kršjak, Witoš, Vogl, Pippal, Pavlůsek, Matuškovič, Forman, Větříšek, Skřivánek, Petřík.



HK KROMĚŘÍŽ – DYNAMITERS BLANSKO HK 12:5 (3:0, 4:1, 5:4)

Branky a nahrávky: 6. Světlík (J. Jergl, R. Šťastný), 7. Matula (Matějka, Hubík), 10. Jurča (Zavřel, Strýček), 23. Zavřel (Podešva, Augustín), 25. Jurča (Augustín), 33. J. Jergl (Světlík, Jelínek), 37. Hubík (Matějka, Matula), 43. Zavřel (Jurča), 50. Hradil (Jelínek, J. Jergl), 54. Hradil (R. Šťastný, 54. Hubík (Matějka), 56. Světlík (R. Šťastný, Jelínek) – 39. Grünwald (Hussein), 42. Šmahel (Müller), 50. Jílek (Antal), 55. Antoňů (Antal), 58. Král (Jílek, Šmahel). Rozhodčí: Čech - Marek, Wesley. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1.

Kroměříž: Fajgl (R. Pražan) – Augustín, Vávra, Strýček, Nesrsta, J. Jergl, R. Šťastný, Rosendorf – Matula, Hubík, Matějka, Zavřel, Jelínek, Jurča, Podešva, Hradil, Světlík, Lavička, Jan Morev. Trenér: Zdeněk Bečka.



HC LVI FOSFA BŘECLAV - SK PROSTĚJOV 1913 3:7 (1:1, 0:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 12. Juránek (Jajcay), 58. Směřička (Svoboda), 60. Papp (Lokaj, Garčic) – 12. Korhoň (Duba), 37. Korhoň (Novosad, Duba), 37. Zitka (Berčák, 38. Píchal (Kubík), 42. Duba (Korhoň, 43. Čuřík (Černý), 56. Berčák (Fiala). Rozhodčí: Schenel – Chramosta, Olšar. Vyloučení: 3:3: Využití: 1:0.