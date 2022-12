„Z utkání v Blansku si musíme vzít, že nejde přijít na zápas s nepřipravenou hlavou. Koncentrace je dnes důležitá v každé soutěži a příprava na zápasy je důležitější než kdy jindy. Věřím, že se takový zkrat už nebude opakovat a začátek zápasu nám už neuteče,“ uvedl na klubovém webu trenér Uherského Ostrohu Ivan Klauda.

Jeho tým vstoupil do sobotního duelu velmi špatně. „Vlastně už od rozcvičky to někteří neměli v hlavě nastavené na ostrý zápas a jak se přistoupilo k rozcvičce, tak se začala první třetina,“ hněval se Klauda.

„V dnešní době už nejde jen tak přijít na zápas a myslet si, že všechno půjde samo. Pokud si na něj nenastavíte hlavu, tak nemůžete vyhrát a je jedno, jestli je to v kraji nebo v extralize,“ pokračuje.

„Víme, že máme rozhodčího, který píská úplně všechno a stejně uděláme hned dva zbytečné fauly,“ nechápe.

„Víme, že se nám v Blansku dlouhodobě nedaří a stejně začátek opět podceníme a začneme s přístupem jako na vánočním zápase. Dostali jsme se úplně zbytečně hned pod tlak, soupeř toho snadno využil. V 6. minutě 0:3 bylo děsivé,“ kroutí hlavou.

Hosté museli rychle reagovat a ihned sestavu pozměnili. „Kluky jsme museli trochu seřvat, protože začátek byla opravdu tragédie,“ prohlásil Klauda.

Ostrožanům se podařilo dostat do zápasu až po oddechovém času. Důležitá byla branka Miky na 3:2. Od té chvíle si hosté začali věřit a na jejich hře i přístupubylo znát, že chtějí hrát. „Vyšla nám i nově nacvičená přesilovka a v rozhodující chvilce podržel brankář,“ pochvaluje si Klauda.

Kroměříž ztratila v Brumově vedení 4:1, i tak slaví

O víkendu uspěli také hokejisté Kroměříže, kteří sice v Brumově ztratili vedení 4:1, ale v 50. minutě zužitkoval přesilovku pět na tři obránce Karel Holík a v závěru přidal pojistku Zavřel.

„Za výhru jsem samozřejmě rád, na druhé straně mě mrzí, že jsme si zápas zbytečnými chybami zkomplikovali a nechali soupeře vrátit zpátky do hry. Z pohledu Brumova je výsledek trošku krutý, protože se dokázal parádně zvednout, ale utkání v závěru zase ztratil,“ uvedl kroměřížský trenér Zdeněk Bečka.

Hostující kouč krajského rivala po druhém vzájemném zápase chválil. „Brumov šel herně hodně nahoru. Už u nás zápas nás dost potrápil a teď to bylo ještě o malinko těžší, protože v Brumově je malé kluziště a domácí z toho hodně těží. Na jejich ledě se hraje fakt blbě,“ říká Bečka.

Hanáci se ale prezentovali poctivým a hlavně disciplinovaným výkonem, v utkání měli pouze jednoho vyloučeného, a to až v 56. minutě. „Domácí hráli častěji v oslabení a my toho dokázali využít. Z přesilovky jsme dali tři góly, což nakonec asi rozhodlo,“ míní Bečka.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ PADLO S HODONÍNEM

Uherské Hradiště doma podlehlo Hodonínu B 3:6. „V Uherském Hradišti se nehraje moc dobře, protože je tady obrovské hřiště. Od začátku utkání jsme si ale šli pro vítězství. Jsem rád, že to dobře dopadlo a vezeme si domů tři body. Doufám, že nás to nakopne a kluci začnou chodit na tréninky, aby jsme zabojovali o play off,“ uvedl hodonínský trenér Michal Kuba. Hosté dorazili na zápas posíleni o velezkušeného Michala Hozu a brusle po delší době opět nazul i současný trenér Baníku Michal Kuba, kterému se dokonce podařilo v 53. minutě vstřelit branku. Hattrickem se blýskl navrátilec Tom Polák, kromě něj hrál i David Janás.

„Soupeři to nijak nezazlívám, ale trošku mě to mrzí, protože to nepřispívá k regulérnosti soutěže, protože předcházejících osm zápasů odehrál Hodonín v jiné sestavě než proti nám,“ všiml si kouč Uherského Hradiště Lukáš Kašný.

Chyby ale hledal především ve vlastních řadách. „Byli jsme špatní v obraně a taky nedůslední v určitých situacích, hlavně před brankou soupeře, kde jsme nedokázali dotlačit puk do brány a bohužel jsme ani nevyužili přesilovky,“ posteskl si Kašný.

Domácím hokejistům navíc v posledních dvou duelech chybělo větší zaujetí pro hru i střelecké štěstí. „Nastřelili jsme tři tyčky,“ poznamenal Kašný.

Rozhodčí v utkání rozdal celkem 27 dvouminutových trestů. „Nesmíme hrát neustále ve čtyřech, protože oslabení nás stojí spoustu sil. Proti Hodonínu jsme šli dokonce dvakrát do tří a takto zkušení hostující hráči, kteří proti nám nastoupili, to v přesilovkách dobře vyřešili,“ dodal Kašný.

Kouč Uherského Hradiště po minulém zápase v Břeclavi přišel o zkušeného Jaroslava Mrázka. Pro bývalého extraligového útočníka zřejmě definitivně skončila sezona.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 13. kolo -

HC BRUMOV-BYLNICE - HK KROMĚŘÍŽ 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 4. Macháč (R. Nesrsta), 35. Sopek (Vaněk), 40. M. Lysák (Vaněk, R. Nesrsta), 47. T. Lysák (L. Lysák, Macháč) – 8. Hubík (Jergl, Morev), 12. Laciga (Lavička), 31. Podešva (Holík, Hradil), 33. Morev (Jergl, Hubík), 50. Holík (Vávra, Zavřel), 60. Zavřel (Fajgl). Rozhodčí: Šmíd – Goňa, Wesley. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 65. Průběh utkání: 1:0, 1:4, 4:4, 4:6.

Brumov-Bylnice: Žižka (Čada) – Krůžela, M. Lysák, Vaněk, T. Lysák, Pigulevskyi – Častulík, L. Lysák, Sopek, Macháč, Tulpa, R. Nesrsta, Arik.

Kroměříž: Fajgl – Vávra, Zeman, Holík, Augustín, M. Nesrsta, Jergl – Laciga, Jelínek, Morev, Zavřel, Hubík, Hradil, Lavička, Podešva, Světlík.



HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ - SHKM BANÍK HODONÍN B 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Witoš, 27. Pavlůsek D. (Pavlůsek T.), 38. Nohál (Větříšek, Beneš) - 16. Polák (Janás, Miklík), 17. Miklík (Polák, Flamík), 24. Polák (Lidák, Janás), 28. Tomi (Crlík), 45. Polák (Lidák, Janás), 53. Kuba (Tomi, Crlík). Rozhodčí: Šico - Halás, Babulík. Vyloučení: 13:14. Využití: 2:2. Střely: 39:35. Diváci: 165. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:6.

Uherské Hradiště: Hendrych (Jakubčík) - Mišťúrik, Beneš, Tischer , Fridrich, Lašák, Kobylík, Řezníček, Škubal - Bumbál, Nohál, Vogl, Pavlůsek T., Witoš, Kršjak, Pavlůsek D., Větříšek, Forman, Petřík. Trenér: Lukáš Kašný

Hodonín: Běhal (Polášek) - Flamík, Miklík, Zlámal, Crlík, Rýpar, Rákoczy, Kytlica - Janás, Huňady, Kuba, Sedlák, Bauer, Tomi, Hoza, Polák, Běloch, Matuškovič, Pospíšil, Lidák. Trenér: Michal Kuba.



HC SPARTAK UHERSKÝ BROD - HC LVI BŘECLAV 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 11. Bařinka (Vaculín, Stiksa), 59. Kubiš (Šiller, Stiksa) - 30. Garčic (Koubek), 50. Sedláček (Svoboda), 56. Juránek (Sedláček), 60. Čápek. Rozhodčí: Volf - Maša, Matula. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0.

Uherský Brod: Šarman (Popelka) - Vaněk, Kadlčík, Kubiš, Uhříček, Tomek, Budil - Šiller, Bujáček, Stiksa, Macharáček, Bařinka, Vaculík, Vaculín

Břeclav: Michálek (Dymshakov) - Vaněk, Dora, Göndör, Rutkovský, Koubek - Garčic, Juránek, Kocúr, Gabriška, Sedláček, Svoboda, Zháňal, Nešpor, Papp, Čápek.



DYNAMITERS BLANSKO HK – HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 4:5 (3:2, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Antoňů (Müller, Grünwald), 4. Král (Němec), 6. Král (Jílek, Šmahel), 56. Grünwald (Malý, Antal) – 8. L. Galuška (Stránský, Man), 20. Mika (L. Zalubil), 22. Rauš (Mika), 27. Pa. Flora (Juračka), 35. Stuchlík (J. Zalubil). Rozhodčí: Karpíšek - Husák, Flegr. Vyloučení 12:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1.