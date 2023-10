Hokejisté Uherského Brodu přišli v Krajské lize jižní Moravy a Zlína o vedoucí pozici. Spartak nezvládl sobotní šlágr 5. kola s Kroměříži, Hanákům před vlastním publikem podlehl 3:6 a v tabulce klesl z prvního na třetí místo. Soutěži vládne díky lepšímu skóre Kroměříž před rovněž stoprocentním Prostějovem.

Hokejisté Uherského Hradiště (bílé dresy) v 5. kole Krajské ligy jižní Moravy a Zlína podlehli Brumovu 1:5. | Foto: HC Uherské Hradiště

Parta kouče Zdeňka Bečky nasázela v prvních třech kolech soupeřům 29 branek, přesto brodští hokejisté začali zápas s favoritem nebojácně a už ve 4. minutě šli do vedení. Přihrávku Stiksy z první zakončil Mikulec přesně k tyčce.

Jenže v osmé minutě bylo srovnáno. Gólmana Kamenáře z velkého úhlu zaskočil Podešva. Do konce třetiny padly ještě dvě branky. Nejprve dostal hosty do vedení v přesilovce Jergl, pět vteřin před koncem třetiny ale chytře zavěsil Kotek z úhlu pod víko.

Zdroj: Youtube

Ve druhé třetině opět Jergl v přesilovce dostal hosty znovu do vedení. Přesilovky byly to, co rozhodlo zápas. Na začátku poslední části dal Světlík dalším gólem v početní výhodě hostům dvougólový náskok. Spartak pak sice při hře pěti proti třem Šillerem snížil na 3:4, ale Jurča a pak v samotném závěru Matula zajistili Kroměříži tři body.

Kroměříž touto výhrou vystřídala Spartak v čele tabulky. Hanáci se za týden představí v Prostějově.

Už ve středu ale sehrajeme doma ve vloženém kole přivítá Břeclav. Broďané se ve čtvrtek představí v Uherském Ostrohu.

Brumov slaví první výhru

Po čtyřech porážkách zabrali hokejisté Brumova, kteří se odrazili ode dna zápasem v Uherském Hradišti, kde po velmi dobrém výkonu zvítězili 5:1 a naladili se na těžký týden.

Hosty několikrát podržel brankář Jan Uhrin ze Vsetína, který má v Brumově vyřízeny střídavé starty.

Slovácký celek naopak sobotní duel vůbec nezvládl.

„Přitom začátek utkání vypadal výborně, David Pavlůsek jel sám na branku hostů, ale tyčka byla proti nám. Poté se utkání obrátilo a soupeř se ujal vedení. Dvěma brankami v krátké době nás překvapil a otáčet náskok 0:2 už pro nás bylo těžký,“ popisuje na klubovém webu vedoucí uherskohradišťského týmu Rudolf Holásek.

„Domácím se ve druhé třetině dařilo vytvářet šance, ale koncovka byla slabá," líčí dál.

Čáp po bitce: Gólmana musíme chránit, chodili do něj pořád

Neuspěli Skřivánek ani Větříšek. Hosté byli efektivnější, zejména po rychlých protiútocích zvyšovali na 4:0.

„Ve třetí třetině jsme výsledek snížili. Witoš s krásnou střelou uklidil puk do sítě. Měli jsme i další šance, ale koncovka nás opět zradila," dodal zklamaně Holásek.

Svěřenci trenéra Lukáše Kašného další zápasy sehrají proti Dynamiters Blansko a Boskovicím.

V dalších víkendových zápasech 5. kola Břeclav zdolala Boskovice 6:3 a Prostějov porazil Blansko 6:2. Uherský Ostroh měl volno.

Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína, 5. kolo

HC SPARTAK UHERSKÝ BROD - HK KROMĚŘÍŽ 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. Mikulec (Stiksa, Šiller), 20. Kotek, 55. Šiller (Kadlic, Stiksa) - 8. Podešva (Strýček), 17. Jergl (Světlík), 29. Jergl (Světlík, Jelínek), 41. Světlík (Jelínek, Jergl), 57. Jurča (Matějka, Fajgl), 60. Matula (Rosendorf, Hubík). Rozhodčí: Schenel - Maloušek, Olšar. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:4.

Uherský Brod: Kamenář (Vrága) - Řehoř, Kadlčík, Kužílek, Diviš, Tomek - Holík, Vaněk, Vaculík, Bařinka, Stiksa, Kadlic, Kotek, Vaculín, Šiller, Mikulec

Kroměříž: Fajgl (Pražan) - Augustín, Jergl, Šťastný, Vávra, Nesrsta, Strýček, Rosendorf, Opravil - Jurča, Morev, Lavička, Jelínek, Světlík, Hradil, Zavřel, Hubík, Matula, Matějka, Podešva



HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ - HC BRUMOV 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 51. Witoš (Fridrich, Větříšek) – 10. Lysák (Vaněk, Lysák), 13. Vaněk (Sopek, Arik), 24. Pavlůsek (Lysák), 39. Lysák (Lysák, Vaněk), 42. Janíček (Bumbál, Krůžela). Rozhodčí: Škrobák — Marek, Tomeček.

Uherské Hradiště: P. Jakubčík — O. Mišťúrik, R. Tischer, Z. Fridrich, T. Beneš, M. Řezníček — M. Skřivánek, J. Vogl, M. Bezděk, V. Pippal, F. Petřík, A. Witoš, A. Větříšek, D. Pavlůsek.

Brumov-Bylnice: J. Uhrin (V. Čada) — E. Bodlák, T. Lysák, J. Vaněk, M. Lysák, F. Krůžela — T. Pavlůsek, J. Macháč, M. Janíček, V. Sopek, L. Lysák, V. Novosad, T. Častulík, P. Bumbál, Y. Arik.