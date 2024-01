Není spokojený s předvedenou hrou ani výsledky, a tak se rozhodl k ráznému kroku. Ivan Klauda na vlastní žádost skončil na pozici asistenta trenéra hokejistů Uherského Ostrohu, ve slováckém klubu se dál bude věnovat pouze mládeži.

Hokejisté Uherského Ostrohu v 19. kole Krajské ligy jižní Moravy a Zlína deklasovali poslední Brumov 9:1 | Video: Libor Kopl

„Samozřejmě toto nebylo rozhodnutí z minuty na minutu. Sezona se nějak vyvíjí a všichni vidíme, že ne úplně podle představ. Jsem přesvědčen jako každý rok, že náš tým má stoprocentně kvalitu na nejvyšší možné cíle,“ říká v rozhovoru na klubovém webu.

„Vždy jsem chtěl jako hlavní trenér s asistenty a týmem každý zápas vyhrát a každou sezónu vyhrát. Snažili jsme se pro vítězství dělat maximum, a to po celou dobu sezóny. Celkový výsledek se skládá z maličkostí, ty se postupně skládají jak mozaika a buď postupně vše do sebe zapadá a dostaví se výsledek, a nebo nezapadá a něco se musí změnit. Nejhorší pro všechny je, když se nedaří a neděláte pro změnu nic nebo málo. Toto platí jak ve sportu, tak v soukromém nebo pracovním životě,“ pokračuje.

Klauda měl výhrady k výkonům, přístupu hráčů, dalším věcem. O konci přemýšlel delší dobu, vše vygradovalo prohraným derby s Uherským Hradiště před vánočními svátky.

„Jelikož přes Vánoce žádná výrazná změna v týmu nenastala, tak jsme se rozhodl, že ji vezmu na sebe,“ prohlásil.

„Svým rozhodnutím chci uvolnit ruce hlavnímu trenérovi, aby mohl naplno a jen podle sebe ovlivňovat tým a posunout ho do nejvyšších pater tabulky, kam patří. Týmu naopak, aby svému trenérovi věřil a plnil jeho pokyny. Tak se projev hry zlepšil a začali jsme pravidelně vyhrávat. Hráči musí být naladěni na trenéra a trenér na hráče, pokud to tak je, tak se výsledek vždy dostaví,“ myslí si.

Známý kouč nečekaný krok sdělil hráčům i vedení klubu těsně před čtvrtečním zápasem s Brumovem, který domácí tým jasně vyhrál 9:1.

„Na taková rozhodnutí není nikdy vhodná doba. Kdo už v životě dělal důležitá rozhodnutí, ať už v práci někoho propouštěl, měnil zaměstnání, nebo se i v partnerství chtěl s někým rozejít, tak nikdy nevidíte tu vhodnou dobu na taková rozhodnutí. Vyčkáváte, vyčkáváte, čas běží, nedaří se dál, atmosféra houstne a často to potom končí hádkou nebo rozvázáním přátelství. Já mám Romana Uhříčka stále za kamaráda, všechny kluky v šatně taky a kdybych tak neudělal před zápasem s Brumovem, který je mimochodem nejslabší tým ligy a nic jiného než výhra nepřipadala v úvahu, tak bych to musel říct na tréninku před zápasem s Blanskem a s ním se nám letos opravdu nedařilo. Před Blanskem by toto moje rozhodnutí mohlo daleko více ovlivnit výsledek zápasu a nechtěl jsem, aby se tak stalo,“ vysvětluje Klauda.

„Řekl bych to takto, člověk lituje nejvíce věcí, které chtěl udělat a neudělal a já mám opravdu velký zájem a cíl, aby naši muži začali zase pravidelně vyhrávat,“ přidává.

Klauda rozhodně nebyl spokojený s výkony a výsledky prvního týmu, který je v krajské lize jižní Moravy a Zlínska čtvrtý, jako asistent ale neměl hlavní slovo, a tak nemohl všechny věci ovlivnit.

„Tým je od loňska posílen o velmi kvalitního brankáře Jakuba Zollpriestera, vrátil se bývalý kapitán a velmi platný hráč na ledě a do kabiny Vilda Galuška. Taky už celkem pravidelně hraje Michal Stuchlík. I z tohoto důvodu jsem přesvědčený, že letošní tým mužů by měl opět bojovat a mít cíle ty nejvyšší,“ je přesvědčený.

Hokejový rybář Stránský chtěl končit. O svátcích přibral dvě kila, zničil Brumov

„V základní skupině už skončíme nejlépe na třetím místě, nicméně play-off může obraz sezóny výrazně pozitivně ovlivnit. Proto si myslím, že jsem své oznámení řekl v tu nejlepší možnou dobu a stále je spousta času sezónu zakončit pozitivně,“ je přesvědčený.

Z klubu ale neutíká, dál zůstává šéftrenérem mládeže, věnovat se bude dětem. „Chci připravit nový projekt pro talentovanou mládež klubů v našem okolí, o kterém podrobnosti teprve budeme zveřejňovat. Budu chodit na více tréninků a zápasů mládeže všech kategorií a asi těch deset hodin týdně, co jsem trávil u mužů, budu opět trávit na zimním stadionu nebo v Relax 21,“ říká.

Navštěvovat však bude i zápasy mužů. Ujít si nenechá nejen na domácí duely, jezdit chce i ven. Jenom místo střídačky si stoupne na tribunu.

„Samozřejmě jsem ochotný kdykoliv hlavnímu trenérovi říci svůj názor na hru, hráče, případně kdyby byla potřeba, tak zaskočit na tréninku, ale momentálně opravdu už jen na požádání trenéra,“ zakončil Klauda.