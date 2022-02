První polovina zápasu připomínalo bombardování Hodonína, nálet sršňů, od třicáté minuty však bylo všechno jinak a nebýt zpackaného úvodu, mohli hosté slavit s hlučnými příznivci další venkovní triumf.

I tak se ale fanouškům Baníku muselo zmrtvýchvstání líbit, byť hráče v úvodní části absolutně nepoznávali. Zato soupeř v první třetině exceloval, se zaskočeným protivníkem si pohrával. Výsledek 5:0 po dvaceti minutách byl krutý, ale úplně ne náhodný.

„I když jsme v první třetině dali pět gólů a jasně vedli, spíše nás to rozhodilo,“ tvrdí Juračka. „Hlavně po psychické stránce to nebylo vůbec jednoduché,“ překvapuje. „Ve druhé třetině se pak dostavila krize, kalamita přišla během pěti minut,“ připomíná.

Hosty probudily trefy Poláka a Charváta. Všechny čtyři přesné zásahy dělily necelé tři minuty. „Byla to blbá shoda náhod,“ má jasno dravý forvard. „Bohužel se nám nedařilo dávat puk z hokejky na hokejku, přihrávky nebyly nijak rychlé. Trenér začal zvyšovat hlas, psychicky jsme byly trošku dole,“ přiznal.

Ostrožany na chvíli zachránila druhá přestávka, i v závěrečné části se ale domácí spíše jenom bránili útokům soupeře. I když ještě jednou inkasovali, těsné vedení s vypětím všech sil uhájili.

„Byla by určitě velká škoda, kdybychom zápas prohráli, protože jsme začali výborně,“ uvedl.

Hostům ale mocný finiš nestačil. Šturmovat začali až příliš pozdě. „Stejně jako v každém jiném zápas většinou rozhoduje, kdo dá první gól. To, že jsme na soupeře vletěli, bylo nakonec asi klíčové,“ míní. „Hosté už náš náskok nestáhli, byť byli blízko,“ přidává.

Nedělní duel se hrál před nadprůměrnou návštěvou a v parádní atmosféře. Nebýt vulgarit a několika vhozených předmětů na ledě, mohla být kulisa dokonalá.

I tak si ji aktéři užili. „Víme, že Hodonín má největší kotel. Když k nám přijede, vždycky je na stadionu dobrá atmosféra. K hokeji to patří, ale fanoušci jim k výhře nepomohli,“ těší Juračku.

I tak ale vítěz základní části zůstává hlavním favoritem na celkové prvenství postup do druhé ligy. „Dá se říct, že ano,“ souhlasí.

„V sestavě má kvalitní hráče. Více než polovina z nich prošla druhou ligou, někteří hráli i nejvyšší soutěž. Na ledě je to prostě vidět, že jsou kluci vyhraní, mají to v rukách,“ oceňuje.

Talent Juračka je rád, že může s Vyrůbalíkem, Sajdlem, Vaškovičem nebo Pešem na ledě potkat. S muži trénuje od patnácti, starty v krajské lize sbírá poslední tři sezony. Ve třetí formaci nastupuje společně s Petrem Florou a Markem Raušem. „Pasuje mi hlavně centr, ale je to podle situace, nastupuju i na křídle,“ říká.

Jelikož se Uherském Ostrohu v nedělním utkání zranil Filip Stránský, zaskakoval dravý forvard ve druhé lajně.

Alternace mu nevadí, mezi dospělými se cítí lépe. Dobře ví, že zápasy s muži mu dají víc než v juniorce. „Je to obrovský rozdíl, hlavně v důrazu a rychlosti. Člověka to ale baví víc,“ přiznává.

I když rodák z Uherského Ostrohu, kde strávil celou kariéru, mezi vrstevníky vyčnívá, jinam ho to netáhne. Nabídka z vyšší soutěže by jej sice potěšila, ale taky by ji s díky odmítl. „Mám jiné priority než hokej,“ vysvětluje.

Letos maturuje na střední škole ve Starém Městě. Stavař z něj ale nebude. Ani na vysokou se nechystá, práci má vyhlídnutou, bude z něj pilot horkovzdušného balonu!

„Strýc má v Břestku firmu. Byla by velká škoda toho nevyužít, neudělat si pilotní kurz a nelítat,“ cítí.

Juračka už má za sebou teoretické zkoušky, už mu scházejí jenom ty praktické. „Ještě musím nalítat nějaké hodiny,“ ví dobře.

Škoda, že kilometry na ledě se nepočítají. Mohl už mít kurz dávno dodělaný …