Po dvaceti minutách to bylo 1:1. „Ve druhé třetině kluci přestali hrát. Soupeř nás výrazně přebrusloval. To, že jsme obdrželi jen jednu branku, byla zásluha dobrého výkonu gólmana Michala Hendrycha,“ vyzdvihuje zákroky brankáře ostrožský kouč, který před třetí třetinou udělal změny v sestavě, což hostům pomohlo ke zlepšení hry, ale ne k bodům.

„Navazujeme na fungující spolupráci z minulých let. Chceme kluky výkonnostně posunout o krůček dopředu směrem k mužskému hokeji. Mužstvo zatím pracuje dobře, tvoří se soudržná parta. Doufám, že nám to vydrží i během sezony. Podmínky pro fungovaní juniorky v Ostrohu jsou na dobré úrovni,“ pochvaluje si trenér Uhříček.

Do Uherského Ostrohu se po letech vrátila juniorská soutěž. | Foto: HOKEJ Uherský Ostroh

Juniorská soutěž se po letech vrátila zpátky do Uherského Ostrohu, kde od letošní sezony hraje tým složený z hráčů tří klubů. Kromě domácích borců mají trenéři Roman Uhříček a Rostislav Polehňa k dispozici i mladíky z Uherského Brodu a Uherského Hradiště.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.