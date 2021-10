Zatímco ostrožským juniorům se vstup do soutěže i kvůli velké marodce a sérii zranění, nevydařil, první tým se pod vedením trenéra Ivana Klaudy drží v Krajské lize jižní Moravy a Zlínska nahoře.

Jeho tým dobře začal i v Břeclavi, kde se ve 4. minutě po gólu Matuškoviče ujal vedení, ale ještě v první třetině o náskok přišel. V prostřední části pak inkasoval tři branky a bylo hotov. „V první třetině jsme hráli to, co jsme si řekli, ze budeme hrát, pak jsme ale od toho upustili. Další dvě třetiny jsme byli horším mužstvem a zaslouženě jsme prohráli,“ uznal Uhříček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.