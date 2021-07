Nechybělo mnoho a mohl pomýšlet také na nejproduktivnějšího hráče celé ligy. S 60 kanadskými body však na konečného vítěze a svého spoluhráče z týmu Vadima Šipačova ztratil sedm bodů. „Vadim si cenu rozhodně zaslouží. V kabině se to však příliš neřešilo. Když se na to budete soustředit, moc vám to nepomůže a neudělá dobře. V průběhu sezony se to nakonec tak vyvinulo, že jsem vstřelil více gólů než zapsal nahrávek. Loni jsem přitom téměř měl podobná čísla,“ poukazuje Jaškin na bilanci 31+32.

Duo Vadim Šipačov, Dmitrij Jaškin v uplynulém ročníku KHL výrazně táhlo Dynamo Moskva – v základní části dohromady zapsalo 127 kanadských bodů. „Sedli jsme si, každý dělal, co umí, vyhovovalo nám to. Osobně jsem vykonával černou práci, ze které jsem sám těžil,“ přibližuje český forvard.

Základem úspěšné spolupráce rovněž bylo mezilidské porozumění. „Někteří jsou uzavření, víceméně je složitější se s nimi o některých o tématech bavit. Vadim ale mezi takové lidi nepatří. Komunikovali jsme spolu pořád – nejen o hokeji, ale všem možné. Pomohlo nám to,“ nepochybuje o šest let mladší borec.

Ani úspěšné osobní statistiky rusko-české dvojice však moskevskému klubu v sezoně nepomohly. Po základní části sice Dynamo skončilo na třetím místě Západní konference, v následném play-off však postoupilo pouze přes Čerepovec. „Základní část nikdo moc neřeší. Neměli jsme ji špatnou, na konci vyhráli skoro všechny zápasy, což bylo super. V play-off jsme prošli pouze přes jedno kolo, moc nám to nevyšlo.“

Mužstvo Dmitrije Jaškina ve čtvrtfinále vyzvalo druhý tým základní části Petrohrad, který porazilo ve všech čtyřech zápasech sezony. Do play-off navíc vstoupilo venkovní výhrou 4:1. Poté ale prohrálo další čtyři duely a se sezonou se muselo rozloučit.

„Kvalitou soupeře to nebylo, vzhledem k bilanci z celé sezony jsme měli velkou šanci soupeře porazit. Nejlepší forma nám bohužel vyšla na konec základní části, pak už to nebylo ono. Došly síly, nemělo by se to stávat. Měli jsme být lepší, silnější, rychlejší a lépe se připravit,“ ohlíží se zkušený útočník za neúspěšným play-off.

Dmitrij Jaškin má momentálně za sebou dvě sezony v KHL. V té první si v základní části připsal o tři body více než v uplynulém ročníku, včetně play-off mu chyběl jediný bod k hranici 70 kanadských bodů. „První sezonu jsem si paradoxně ještě zvykal, byl to odlišný hokej než v Americe. Trochu jsem se hledal. V klubu tehdy působil Peterson (André Peterson – pozn. red.), který spíše taky byl šutér než Kagarlickij (Dmitrij Kagarlickij – pozn. red.). I zásluhou Petersona jsem tak měl více nahrávek,“ vysvětluje.

Obě sezony však Jaškinovi v KHL vyšly na výbornou, celkově zaznamenal 137 kanadských bodů. Během předchozích sezon v NHL přitom maximálně nasbíral 20 bodů za sezonu. „Určitě to je o dané roli v týmu – působíte ve třetí lajně, nehrajete přesilovky. Tady jsem hrál první lajnu, všechny přesilovky, od toho se vše odvíjí, člověk si o hodně více může dovolit,“ zmiňuje logické odůvodnění.

Kromě hokeje se od loňského jara řeší pandemie koronaviru, která dopadla také na Rusko. „Měli jsme hodně velké štěstí, že se to zvládlo, skoro hned od začátku sezony jsme na stadionech měli fanoušky. Restrikce se nás tak nedotýkaly. Pořád bylo jen testování a roušky, jinak vše v pohodě. Omezení bylo přes léto,“ informoval Jaškin.

Odchovanci vsetínského hokeje sezona 2020/2021 skončila na konci března, od té doby mimo jiné měl čas pořádně zregenerovat. „Měl jsem nějaké zdravotní trable, které jsem potřeboval dořešit. Odpočíval jsem, teď už znovu trénuji. Zatím se připravuji individuálně.“

Dva měsíce po konci uplynulého ročníku začalo Mistrovství světa v Lotyšsku. Do Rigy se však Dmitrij Jaškin ke zklamání českých fanoušků nedostal. „S Filipem Pešánem (hlavní trenér národního týmu – pozn. red.) jsme se o mé účasti bavili do té doby, dokud to bylo možné. Snažili jsme se to nějak vyřešit. Bohužel to už nevycházelo časově, museli jsme se tak takto domluvit,“ mrzelo Jaškina, který zdravotní problémy nespecifikoval.

Jak to vlastně blíže vypadalo? „Řešilo se to ve chvíli, kdy začaly kempy. Nemělo by smysl tam jet, když jsem měsíc netrénoval, udělal bych ze sebe akorát šaška. Kdybych jel, musel bych být stoprocentně připravený, což se nepodařilo. Nemělo pak už smysl to řešit,“ měl jasno borec s více než 50 zápasy v seniorském národním týmu.

Zatímco v uplynulých dvou sezonách Dmitrij Jaškin mohl reprezentaci pomoci už v průběhu sezony, tak minimálně v té nadcházející si bude muset počkat do jara. Od podzimu totiž znovu bude nastupovat v zámoří. „Teď se připravuji na novou sezonu, pojedu do NHL. Kam to bude, ještě moc lidí neví,“ pousmál se.

Už před měsícem a půl se v ruských médiích psalo o zájmu Arizony Coyotes. Jak na tuto informaci zareagoval samotný rodák z Omsku? „Uvidíte za měsíc, ještě si musíte počkat,“ uzavřel Jaškin tajemně.