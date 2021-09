Na zápasy většinou chodí s kamarády. Rodinu nechává doma, manželka ani dcery k fotbalu netíhnou. „Dřív to bylo jenom o utkání, teď už je to spojené i s pozápasovým hodnocením u piva,“ přiznává na závěr.

„Nedovolil bych si tvrdit, že je to kamarád, ale vždycky, když se potkáme, pozdravíme se a prohodíme pár slov,“ říká.

Někdejší vynikající hokejista, který si v dresu Columbusu, zahrál i NHL, se o fotbal zajímá o dětství. „Patřím už ke starší generaci. V mládí jsme dělali všechny sporty. Na sídlišti jsme to mydlili mezi baráky. U mě to ale hned od začátku vyhrál hokej. Byl jasně číslo jedna. Věnoval jsem se mu od první třídy, kdežto fotbal jsem hrál jenom v létě pro zábavu,“ říká.

„Já to vždycky měřím na vzdálenost měst. Zlín leží od Uherského Hradiště necelých třicet kilometrů, nejen proto je to srovnatelné právě se zápasy se Vsetínem,“ pronesl.

Vždyť spoustu kamarádů má i v Baťově městě, kde prožil drtivou většinu hráčské kariéry. „Pro mě je to tím specifické,“ souhlasí. „Ve Zlíně jsem se pohyboval bezmála dvacet let. Znám tamní prostředí, lidi. Taky vím, kde tam je fotbalový stadion,“ usmívá se.

„Už nám začala hokejová sezona, někdy mi to časově bohužel nevychází, protože zápasy se často kryjí. Rozhodnu se až během sobotního dopoledne,“ hlásil před víkendem.

„Beru jako největší zápas pro lidi z regionu, ale duelem roku bych jej nenazýval. Vždycky, když hraje Slovácko se Zlínem nebo obráceně, snažím se být buď v hledišti, nebo pokud to z nějakých důvodů nejde, okamžitě zjišťuji výsledek a zajímám se o podrobnosti,“ přiznává.

Byl u největších úspěchů zlínského hokeje. S Berany získal dva mistrovské tituly, po boku parťáka Petra Lešky se prostřílel do prestižního Klubu hokejových střelců. A i když jeho dres s číslem 96 ještě nevisí u stropu Zimního stadionu Luďka Čajky, už nyní je někdejší reprezentant Jaroslav Balaštík klubovou legendou.

