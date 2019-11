Svěřenci trenéra Bachánka tak poskočili na druhou příčku Krajské ligy. Naopak Ostrožané i Hradišťané by zasloužili do hokejové žákovské knížky napsat pětky, když ve dvou zápasech vyšli bodově naprázdno. Pro druhé jmenované znamenaly další dvě porážky pád na dno tabulky.

Uherský Brod – Uničov 2:1 sn (1:1, 0:0, 0:0)

Broďany čekaly dva zápasy ve dvou dnech a i proto domácí kouč Aleš Bachánek nasadil do hry téměř čtyři kompletní pětky. Uničov v probíhající sezoně ještě neprohrál v základní hrací době a své kvality prokazoval i na brodském ledě. Oba týmy zaznamenaly v první třetině po jednom gólu, další zápisy do střelecké listiny ale rázně zatrhli oba gólmani.

„Sedlář nás vychytal. Na druhou stranu nás ale podržel Dominik Chovanec. Oba chytali skvěle,“ smekl klobouk Aleš Bachánek.

I k jeho radosti byl v samostatných nájezdech úspěšnější strážce domácí svatyně.

„Byli jsme lepší a zaslouženě jsme ten bod navíc urvali. Byl to krásný hokej se vším všudy, myslím, že si to diváci museli užít,“ dodal brodský kouč.

Branky: 13. Mikulec, rozhodující nájez Peška – 15. Čuřík. Uh. Brod: Chovanec – Mojžíš, Vaněk, Kužílek, Gureň, Budil, Tomek, Heča – Šiller, Matějka, Hlaváč – Bujáček, Klusák, Vaculín – Stiksa, Peška, Mikulec – Hladiš, Bařinka, D. Pavlůsek. Trenér: Bachánek.

Uherský Brod – Brumov-Bylnice 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

Pondění zápas s Brumovem byl pro domácí procházkou růžovou zahradou. Hrálo se v podstatě na jednu bránu a bylo jen otázkou, kolikrát bude gólman soupeře lovit puk ze sítě.

„Zápas jem měli jasně pod kontrolou, Brumov jsme vůbec k ničemu nepustili. Kdyby jim parádně nezachytal gólman, tak to mohlo být i dvacet,“ poznamenal Aleš Bachánek.

Branky: 19. a 42. Bujáček, 5. Peška, 21. Hlaváč, 29. Šiller, 33. Klusák, 46. Tomek, 57. Matějka. Uh. Brod: Málek – Mojžíš, Vaněk, Kužílek, Gureň, Budil, Tomek, Heča – Šiller, Matějka, Hlaváč – Bujáček, Klusák, Vaculín – Stiksa, Peška, Hladiš – Bařinka, D. Pavlůsek. Trenér: Bachánek.

Uherský Ostroh – Rosice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Rosice měly být pro domácí snadnou obětí, opak byl ale pravdou. Domácí totiž předvedly výkon plný nepřesností a hloupých chyb, čehož hosté dokázali využít.

„Velké zklamání,“ klopil po nečekané porážce zrak ostrožský trenér Ivan Klauda. „Soupeř sice hrál velice aktivně, výborně nás napadal, přesto bychom si s ním měli za normálních okolností poradit. Jenže my jsme propadali a hráli naivně. Navíc se v důležitých okamžicích nechali zbytečně vylučovat naši klíčoví hráči,“ vypočítal příčiny porážky domácí lodivod.

Sympaticky se nevymlouval ani na fakt, že rozhodující třetí gól soupeře neměl platit.

„Hosté dostali puk do branky pod konstrukcí, když se při závaru nahnula branka. My jsme ale především vůbec neměli dopustit, aby byl zápas tak vyrovnaný,“ dodal Ivan Klauda.

Branky: 8. Mika, 48. L. Galuška – 20. a 45. Vlašín, 52. Čtvrtníček, 59. Strakoš. Uh. Ostroh: Lekeš - Žabčík, Kučera, Nevídal, Vaněk, Beneš, Andrýsek. - Mika, V. Galuška, Antonovič, L. Galuška, Pavel Flora, Stránský, Petr Flora, J. Zalubil, M. Rauš, Hendrych, L. Zalubil, Juračka. Trenéři: Klauda, Valúch

Boskovice – Uherský Ostroh 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Přestože výsledek vypadá jednoznačně, Ostrožané se nemají za co stydět. Na ledě jednoho z kandidátů na první místo podali velmi dobrý výkon.

„Kluci to odedřeli, odmakali. Snažili se, co to šlo, ale bohužel jsme nedali góly. Domácí, kteří mají výborný, řekl bych druholigový tým, nás nepřehrávali, ale byli na rozdíl od nás produktivní. Prohráli jsme se ctí,“ řekl ostrožský trenér Ivan Klauda, který se musel obejít bez tří zraněných hráčů. K Davidu Raušovi, Stuchlíkovi a Antonovičovi se navíc v Boskovicích přidal i Aleš Nevídal. „Vypadli nám čtyři lidi z prvních dvou lajn. Nejsme v optimální sestavě, i tak ale musíme naše poslední nezdary napravit a porazit Hodonín,“ dodal kouč Uherského Ostrohu.

Branky: 30. Stehlík, 34. Dufek, 47. Čejka, 60. Strýček. Uh. Ostroh: Šurý – Žabčí, Kučera, Nevídal, Ševčík, Vaněk, Beneš – V. Galuška, L. Zalubil, Mika, Stránský, Petr Flora, L. Galuška, Pavel Flora, J. Zalubil, M. Rauš, Juračka. Trenér: Klauda.

Velké Meziříčí – Uherské Hradiště 11:0 (3:0, 2:1, 6:0)

Hosté odjeli do Velkého Meziříčí pouze v jedenácti lidech, takže na úspěch na půdě lídra tabulky příliš nepomýšleli. Přesto podali poměrně statečný výkon a ještě chvíli před druhou sirénou drželi přívětivý stav 4:1. Bohužel se jim ale vůbec nevydařila závěrečná dvanáctiminutovka, během které inkasovali šest branek. Statistiky si pořádně vylepšil především domácí útočník Tomáš Střecha, který vstřelil čtyři branky během osmi minut.

„Kluci neodehráli špatný zápas, v závěru jim ale asi došly síly a vyráběli velké chyby, které domácí trestali. Konečný výsledek je pro ně až příliš krutý,“ poznamenal hradišťský trenér Zdeněk Čech.

Branky: 10., 51., 54., 55. a 59. T. Střecha, 9. Kadela, 18. F. Střecha, 22. Pejchal, 40. Vlašín, 48. Rozmarín, 60. Křenek – 35. Tomešek. Uh. Hradiště: Hubáček (Peprník) - Fridrich, Kojecký, Tischer, Hrabec, Krátký, A. Větříšek, Pavlůsek, Forman, Šrenk, Tomešek, F. Větříšek. Trenér: Čech.

Uherské Hradiště – Březina 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Hokejisté Březiny hrají Krajskou ligu druhou sezónu a dosud ještě nikdy nevyhráli na ledě soupeře. V pondělí na státní svátek ale přepsali historii.

„Předvedli jsme jasně nejhorší výkon v této sezoně. Hosté nás v první třetině potrestali za naše chyby, pak zalezli a chytře čekali na další šance,“ popsal vývoj zápasu domácí trenér Zdeněk Čech. Jeho tým prohrál už čtvrtý zápas v řadě a propadl se na dno tabulky.

Branky: 43. Červenka – 20. a 29. Dupljaku, 11. Jarolím, 43. Cívka, 49. Beneš. Uh. Hradiště: Peprník – Kojecký, Jurásek, Hrabec, Tischer, Lažek, Studený – Pavlůsek, Červenka, Tomešek, Burša, Větříšek, Fridrich, Krátký, Forman, Šrenk. Trenér: Čech. (ham)

1. Velké Meziříčí 7 6 1 0 0 42:13 20

2. Uherský Brod 7 5 1 0 1 42:24 17

3. Uničov 7 4 1 2 0 32:24 16

4. Boskovice 7 5 0 0 2 39:18 15

5. Uherský Ostroh 7 4 0 0 3 37:18 12

6. Kroměříž 7 3 0 1 3 25:31 10

7. Břeclav 7 2 1 1 3 35:37 9

8. Rosice 7 2 1 1 3 26:30 9

9. Hodonín 7 2 1 0 4 15:21 8

10. Velká Bíteš 7 2 0 2 3 20:28 8

11. Brumov-Bylnice 7 1 2 0 4 18:40 7

12. Březina 7 2 0 0 5 22:35 6

13. Blansko 7 1 0 2 4 21:34 5

14. Uherské Hradiště 7 1 1 0 5 18:39 5