Uherské Hradiště – Nový trenér, výrazně posílený kádr a mnohem vyšší cíle. S takovými vyhlídkami půjde do nové sezony hokejový klub z Uherského Hradiště.

Hradišťskou branku by měl od příští sezony hájit pětadvacetiletý Petr Ševčík. Zlínský odchovanec v posledních letech chytal za prvoligové Vrchlabí. | Foto: Deník/David Taneček a www.fotokraus.cz

Nováček druhé ligy se v uplynulé sezoně zachraňoval, v té další by však chtěl čeřit vody ve středu tabulky a postoupit do play-off.

Hokejová sezona se teprve pomalu chýlí ke svému konci. Extraliga zná svého šampiona teprve tři dny, play-off NHL sotva začalo a mistrovství světa na Slovensku vypukne až na konci dubna. V Uherském Hradišti už však hokejový klub pilně zbrojí na další sezonu.

Ve druhé lize by totiž chtěl hrát důstojnou roli, cílem bude postup do play-off. Známé jsou už nové tváře do realizačního i hráčkého týmu. Mužstvo společně se stávající trenérskou dvojicí Sakrajda, Kellner povede někdejší hradišťský obránce Zdeněk Albrecht.

Největší posilou by pak měl být brankář Petr Ševčík, který v posledních letech hájil branku prvoligového Vrchlabí. Právě brankářský post byl v minulé sezoně největší bolestí hradišťského týmu. V brance se gólmani točili jak na kolotoči, o stabilní jedničku se však mužstvo opřít nemohlo. „Hlavním úkolem proto bylo přivést zkušeného gólmana. Jsme domluvení s Petrem Ševčíkem, který v minulých sezonách chytal první ligu za Vrchlabí,“ prozradil hradišťský trenér Petr Sakrajda.

Pětadvacetiletý Ševčík je odchovancem zlínského hokeje. V juniorském věku oblékal dres Liberce, odkud putoval do Vrchlabí, se kterým v roce 2007 postoupil do I. ligy. V loňské sezoně tento mohutný gólman (189 cm a 88 kg) odchytal devět zápasů, vypomáhal i druholigovému Trutnovu. Brankářské trio by s ním měli vytvořit Hynek Kúdela a Vlastimil Oharek.

Další jistou posilou je obránce Radim Šťastný, který se k hokeji vrací po roční pauze. Hradišťský odchovanec dříve oblékal dres Opavy a naposledy dlouhá léta hájil barvy Hodonína. „V plánu je příchod ještě jednoho obránce, jednání jsou ale zatím v plenkách, takže bych něco nerad zakřikl,“ vysvětlil Sakrajda.

Hradiště by rádo vhodně doplnilo i útočnou vozbu. „Zájem hrát u nás má Jan Skokan, který vloni hrál v Německu a v závěru sezony pomáhal Uničovu. Výraznou posilou by pak mohl být Pavel Hanák, který letos vyhrál kanadské bodování v Přerově,“ prozrazuje trenér další velkou rybu, která by mohla skončit v hradišťské síti. Zálusk má také na pět až šest mladých hráčů, kteří skončili v etraligové juniorce Zlína.

Kádr z minulé sezony by měl zůstat pohromadě, jedinou jistou ztrátou je zkušený univerzál Robert Pochylý, kterému ukončila kariéru operace kolena. „Otazník pak visí nad Pepou Mikešem a Markem Kneblem, tam bude záležet, jak dopadnou jednání se Vsetínem,“ doplnil Sakrajda.

Ten bude mít na lavičce vedle Igora Kellnera dalšího parťáka. Stal se jím Zdeněk Albrecht, který kromě nejlepších let strávených ve Zlíně a v Norsku oblékal i hradišťský dres. Na Slovácku už dříve působil i v trenérské roli. „Vedli jsme spolu juniorku a také muže, naposledy dělal asistenta u zlínské juniorky. Zdejší prostředí důverně zná, jsme přesvědčeni, že bude velkým přínosem,“ nechal se slyšet Sakrajda. O rozdělení kompetencí zatím není jasno. „O tom se teprve pobavíme. Je ale jasné, že jeden z nás musí mít hlavní slovo,“ dodal.

Poprvé se mužstvo sejde v pondělí 9. kvěna, kdy odstartuje letní příprava. Tam se seznámí nejen s novým trenérem, ale také manažerem (Zdeněk Trnavský) a kustodem (Zdeněk Mlýnek). „Náplň přípravy bude tradiční, největší důraz bude samozřejmě kladen na získávání síly a fyzické kondice. Budeme využívat atletickou dráhu, spinning, posilovnu, spousta kluků taky hraje in-line,“ prozradil Petr Sakrajda.

Hradišťský klub v těchto dnech rovněž intenzivně shání nové partnery a sponzory. „Víte, jak to je. Doba je složitá a peníze se získávají těžko. Za každého nového partnera budeme vděční. Opřít se opět budeme moct o našeho hlavního sponzora firmu Apex, která už dlouhá léta podporuje i mládežnický hokej,“ říká Igor Kellner, který ma pod palcem klubovou pokladnu.

Jedno velké rozčarování už však zaznamenal. „Zklamáním pro mě bylo jednání na radnici. Očekávali jsme od města mnohem větší podporu. V tomto směru na tom bohužel nejsme ani zdaleka tak dobře jako jiné druholigové týmy z blízkého okolí,“ posteskl si Kellner.