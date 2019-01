Valašské Meziříčí – Hokejisté Uherského Hradiště uhájili druholigovou příslušnost i pro příští sezonu. V nedělním utkání 32. kola nadstavbové play out skupiny C zvítězili v Uničově 4:2 a s předstihem se tak zachránili.

Druholigiví hokejisté Valašského Meziříčí (modré dresy). | Foto: DENÍK / Marek Havran

Alespoň malou teoretickou naději na postup do play off stále živí hokejisté Valašského Meziříčí. V neděli ve 38. kole Bobři zvítězili v Opavě na ledě konkurenta v boji o osmé místo a dvě kola před koncem nadstavby stáhli náskok právě na Slezany na pět bodů.

SKUPINA B

OPAVA – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Bobři hráli v Opavě o poslední malou naději v boji o osmé místo, které jako poslední zaručuje postup do play off. A s pomyslným nožem na krku zahráli Valaši skvělý zápas. Sice jako první inkasovali, ale ještě do první přestávky otočili na 2:1 ve svůj prospěch a dokráčeli si pro poměrně překvapivé tři body. Dvě kola před koncem tak devátí Bobři ztrácejí na osmou Opavu pět bodů.

Branky a nahrávky: 8. Tichý (Měch), 31. Polok (Pavelek) – 13. D. Varga (Mar. Varga), 17. L. Bacul (Matějný, Mir. Varga.), 28. R. Bacul (Balga, Bokroš), 38. Balga (D. Varga, Růčka), 53. L. Bacul (Matějný). Val. Meziříčí: Krumpoch – Dvořák, Mikel, Palík, Růčka, Vašut, Blažek – Matějný, L. Bacul, Tatarčík, R. Bacul, D. Varga, Bokroš, Balga, Mar. Varga, Mir. Varga.

Další výsledek skupiny B: Frýdek-Místek – Hodonín 3:4p.

7. Hodonín 36 19 4 0 2 11 155:119 67

8. Opava 36 18 2 0 2 14 127:113 60

9. Val. Meziříčí 36 13 7 0 2 14 140:144 55

10. Technika 35 10 2 0 7 16 100:118 41

11. Břeclav 35 7 6 0 2 20 96:123 35

12. Frýdek-Místek 36 8 3 0 5 20 115:182 35

SKUPINA C

UNIČOV – UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Veledůležitý zápas, ve kterém domácí hráli o poslední naději na záchranu a hostům stačil bodík k jistotě druhé ligy i pro příští sezonu, začali lépe hokejisté Uherského Hradiště. Dali první branku a i po vyrovnání soupeře dokázali hned dvakrát odpovědět a utéci tak na 3:1. Mladičký tým Hanáků se pak ještě jednou přiblížil na dostřel jednoho gólu, ale definitivu Hradišti zajistil třináct minut před třetí sirénou útočník Piluša.

Nováček soutěže tak sice ve své premiérové sezoně musel okusit nebezpečné záchranářské boje, které ale nakonec zdárně zvládl.

Branky a nahrávky: 16. Černý (Trojan), 37. Trojan (Přikryl, Handl) – 12. Knebl (Mikeš, Antonovič), 19. Sakrajda, 25. Sakrajda (Piluša), 47. Piluša (Antonovič).

13. Vsetín 30 9 1 0 1 19 82:121 30

14. Uherské Hradiště 31 7 0 0 6 18 82:151 27

15. Uničov 31 6 1 0 1 23 98:182 21

Výsledky skupiny A: Šumperk – Orlová 5:2, Prostějov – Havířov 2:5, Nový Jičín – Přerov 2:5.