Hradišťané po sérii šesti porážek konečně zabrali. Na kroměřížském ledě si rozhodující náskok vytvořili už v první třetině. Domácí ale bojovali a dokonce se jim podařilo vyrovnat na 5:5. Čtyři minuty před koncem ale zkompletoval svůj hattrick Adam Větříšek a v závěru ještě zpečetil vítězství hostů Martin Červenka.

„Využili jsme chyby soupeře, které jsme konečně dokázali potrestat. Byli jsme pořád ve vedení, a i když soupeř dal kontaktní gól, tak jsme pokaždé zase odskočili. Myslím, že naše výhra je zasloužená, protože jsme hlavně v obraně byli o kousek lepší než soupeř,“ shrnul hradišťský trenér Zdeněk Čech.

Branky: 24., 32. a 48. Kudlička, 41. Merta, 49. Osina – 12., 15. a 56. A. Větříšek, 36. a 60. Červenka, 25. Tomešek, 42. Tischer. Uh. Hradiště: Hubáček – Řezníček, Hrabec, Tischer, Lažek, Kojecký, Studený – Burša, Pavlůsek, Krátký, Tomešek, A. Větříšek, Nohál, Červenka, Forman, F. Větříšek. Trenér: Čech.

Uherský Ostroh – Břeclav 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Ostrožané o své výhře rozhodli v prostřední části, kdy soupeři utekli na rozdíl tří gólů a náskok si pak už pohlídali.

Trenér Ivan Klauda ale nebyl po zápase úplně spokojený. „Pro některé hráče to bylo derby, bylo to vyhecované, ale zvládli jsme to celkem v pohodě. Jen ve třetí třetině jsme soupeře nechali nadechnout a zbytečně se to trošku zdramatizovalo.“

Branky: 6. Mika, 21. a 41. Antonovič, 21. L. Galuška, 31. M. Rauš, 35. Stránský, 41. V. Galuška – 3. Zháňal, 40. a 53.Gabriška, 60. Juránek. Uh. Ostroh: Šurý - Žabčík, Kučera, D. Rauš, Vaněk, Beneš, L. Zalubil (41. Andrýsek) - Mika (41. Veselý), V. Galuška, Antonovič, Stránský, Pavel Flora, L. Galuška, Petr Flora, J. Zalubil, M. Rauš (41. Hendrych). Trenéři: Klauda, Valúch.

Rosice – Uherský Brod 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

V oslabené sestavě dokázali Broďané držet s domácími krok pouze v prvních dvou třetinách. Na třetí trefu Rosic už ale odpověď nenašli a v závěru navíc inkasovali počtvrté.

Branky: 9. Kazlepka, 24. Heža, 42. Vaverka, 59. Krejčí – 20. Mikulec, 37. Kadlic. Uh. Brod: Málek – Mojžíš, Vaněk, Gureň, Budil, Heča – Šiller, Kadlic, Hlaváč, Hladiš, Bujáček, Klusák, Vaculín, Bařinka, D. Pavlůsek, Kotek, Mikulec. Trenér: Bachánek.

Uherské Hradiště – Uherský Ostroh 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Favorizovaní hosté měli v úvodních dvou třetinách jasně navrch a za stavu 1:5 nikdo neočekával, že by se utkání ještě mohlo zdramatizovat. Jenže domácí nesložili zbraně, snížili na 3:5 a přinutili rivala bojovat o výhru až do posledních sekund.

„Bylo to vyrovnané utkání, škoda, že jsme na začátku druhé třetiny darovali Ostrohu dva góly a pustili je do většího náskoku. Pak už jsme to nedokázali dotáhnout. Třetí třetina byla z naší strany velice dobrá,“ nechal se slyšet domácí trenér Zdeněk Čech.

Jeho protějšek byl naopak spokojený s úvodními čtyřiceti minutami. „Hráli jsme, co jsme chtěli a po dvou třtinách jsme byli v klidu,. Vystřídali jsme tři hráče, protože někteří kluci hráli pod prášky. Moc se to ale nepovedlo. Hradiště nám dalo dva góly a museli jsme to nakonec dohrávat na dvě lajny. Třetí třetiny se nám dlouhodobě nedaří, musíme to zlepšit,“ poznamenal Ivan Klauda.

Branky: 3. Kojecký, 41. Červenka, 51. Krátký – 1. a 24. Pavel Flora, 7. Stránský 21. Mika, 29. Klimovič. Uh. Hradiště: Hubáček – Tischer, Kojecký, Lažek, Řezníček, Kršjak – Tomešek, Nohál, Červenka, A. Větříšek, Pavlůsek, Forman, Krátký, F. Větříšek, Pochylý, Burša, Šrenk. Trenér: Čech. Uh. Ostroh: Šurý - Žabčík, Kučera, D. Rauš (41. Hendrych), Vaněk, Beneš, L. Zalubil (41. Andrýsek) - Mika, V. Galuška (41. M. Rauš), J. Zalubil, Stránský, Pavel Flora, L. Galuška, Juračka, Klimovič, Antonovič - Veselý. Trenéři: Klauda, Valúch.

Uherský Brod – Boskovice 3:5 (1:1, 0:0, 2:4)

Skvěle chytající gólman Málek dlouho odolával tlaku favorita. V závěrečné desetiminutovce se ale lídr tabulky čtyřikrát udeřil a rozhodl o své výhře. Domácí statečně vzdorovali, dvakrát se přiblížili na rozdíl jediné branky, na bodový zisk to ale nestačilo

Branky: 10. Bařinka, 54. Hlaváč, 59. Mikulec – 11. Skácel, 50. a 60. Benýšek, 52. a 57. Stehlík. Uh. Brod: Málek – Mojžíš, Vaněk, Gureň, Tomek, Heča, Hladiš – Šiller, Hlaváč, Stiksa, Bujáček, Klusák, Vaculín, Bařinka, Kotek, Mikulec. Trenér: Bachánek.

1. Boskovice 11 9 0 0 2 68:28 27

2. Velké Meziříčí 11 8 1 1 1 62:24 27

3. Uničov 11 6 3 2 0 50:33 26

4. Uherský Ostroh 11 8 0 0 3 66:29 24

5. Uherský Brod 11 6 1 0 4 56:46 20

6. Rosice 11 4 1 2 4 43:49 16

7. Břeclav 11 3 2 2 4 55:55 15

8. Velká Bíteš 11 4 0 3 4 28:38 15

9. Kroměříž 11 4 0 1 6 39:51 13

10. Brumov-Bylnice 11 2 3 0 6 31:59 12

11. Hodonín 11 3 1 0 7 31:43 11

12. Blansko 11 3 0 2 6 35:56 11

13. Uherské Hradiště 11 2 1 0 8 34:61 8

14. Březina 11 2 0 0 9 33:59 6