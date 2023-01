„Celkem mi to vyšlo, ale kluci přede mnou mi to dost usnadnili,“ chválí parťáky osmadvacetiletý gólman. „Moc práce jsem neměl. Spoluhráči mi hodně pomohli. Bylo to v pohodě. Soupeř žádnou vyloženou tutovku neměl. Pochytal jsem jenom to, co jsem měl,“ přidává skromně.