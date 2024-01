„Byl to můj nejvydařenější zápas sezony. Střelecky se mi letos úplně nedaří, více branek v jednom utkání jsem ještě nedal,“ přiznává osmadvacetiletý hokejista.

Do šatny po mimořádném střeleckém galapředstavení bude muset přinést basu piv, spoluhráče obdarovat.

Odměnu si zaslouží hlavně parťáci z druhého útoku, puk mu servírovali před odkrytou branku. „Kluci dovedli výbornou práci. Tam to nebylo o tom, že bych tam něco individuálně vymýšlel. Tři góly jsem dostal úplně zadarmo,“ říká Stránský.

Ostrožané si domácí duel s Brumovem náramně užili, krajskému rivalovi málem načepovali desítku.

„Nečekal jsem, že to bude tak jednoznačné. Výsledek ale úplně neodpovídá dění na ledě,“ míní. „Brumov je sice poslední, ale zároveň je hodně nepříjemný, vždycky kouše. V sestavě má pár nebezpečných hráčů, kteří mají dobrou ránu,“ chválí protivníka.

Ostroh měl střetnutí pevně pod kontrolou. Jenom v prostřední části hloupě fauloval a dlouho hrál ve čtyřech.

„Mně přijde, že už je to naše klasika. Vždycky ve druhé třetině se necháme zbytečně vylučovat. To bychom asi ani nebyli my, kdyby nebylo tolik faulů,“ usmívá se.

Celek ze Slovácka sice jednou inkasoval, ale jinak hosty skoro k ničemu nepustil. Závěr už se nesl v exhibičním duchu. I Stránský si konec utkání užíval. „Na to, že jsem o svátcích přibral dvě kila, tak se mi hrálo moc dobře,“ culil se.

Osmadvacetiletý útočník i letos patří ke klíčovým hráčům Ostrohu. Přitom s hokejem chtěl kvůli práci končit. „Už jsem nad tím přemýšlel,“ připouští. „Mám náročnou práci, každý den jsem do půl šesté v obchodě,“ hlásí majitel maloobchodu s rybářskými potřebami ve Veselí nad Moravou.

Stránský je vášnivý rybář, u vody stejně jako na ledě tráví spoustu volného času. „Je to můj druhý koníček, velká vášeň,“ přiznává.

Rok 2023 mu ale žádný mimořádný úlovek nepřinesl. „Nenaplnilo to moje očekávání. Chytil jsem jenom pár kaprů, nic velkého,“ říká.

S pruty a dalším vybavením vyráží nejen na slepé rameno řeky Moravy, ale i na Štěrkoviště. „Za barákem máme pěkné revíry,“ pochvaluje si.

Rybolovu se věnují i extraligoví borci, někteří reprezentanti. Také Stránský měl v kariéře slušně našlápnuto. S hokejem začal v rodném Uherském Ostrohu, odkud v dorostu zamířil do Zlína. V dresu Beranů nastupoval i v juniorské extralize, šanci dostal dokonce i mezi muži.

Do přípravy si jej vytáhli trenéři Vlach s Juríkem. Trénoval s Leškou, Balaštíkem, Tesaříkem a dalšími hvězdami, v silné konkurenci se ale neprosadil. Odehrál pár turnajů a zamířil do Hodonína. „To ale byla pouze krátká epizoda. Ve druhé lize jsem neviděl budoucnost, tak jsem se vrátil do Ostrohu a šel radši pracovat,“ líčí.

V mateřském klubu je spokojený, nic mu nechybí. Jenom výsledky by mohly být lepší, vysoký forvard ale sezonu zatím hodnotit nechce. „Zajíci se počítají až po honu,“ připomíná na závěr.