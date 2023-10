Měl to být vyrovnaný duel, třaskavá bitva o důležité body. Čtvrteční derby hokejistů Uherského Ostrohu a Uherského Brodu v Krajské lize jižní Moravy a Zlína se ale poněkud zvrtlo.

Potyčka při hokejovém zápase Uherského Ostrohu s Uherským Brodem | Video: Libor Kopl

Domácí tým deklasoval okresního rivala 12:4 a zvedl si náladu po předcházejících venkovních ztrátách. Fanoušky potěšily nejen nádherné akce a góly do branky, kterou hájil teprve šestnáctiletý Daniel Kamenář, ale i pěstní souboje, menší potyčky.

Jenom škoda, že hotovo bylo dlouho před koncem utkání. Řada diváků se sice v hledišti bavila, přesto zimní stadion v Uherském Ostrohu opustila dříve, aby stihla zápas české fotbalové reprezentace v Albánii.

K televizi spěchal i šéf Spartaku Miloslav Gureň. Bývalý obránce Montrealu, Třince či CSKA Moskva ale z dvojciferné porážky vědu nedělal. „I takové zápasy někdy jsou," ví dobře.

Broďané vložený duel absolutně nezvládli, domů odjeli s těžkým výpraskem.

„V první třetině to bylo ještě slušné, ale jinak nám nešlo vůbec nic. Výsledek je odrazem toho, jak látáme sestavu, skládáme musžtvo. Neustále nám chybí sedm hráčů, což je strašně moc. Ostroh nás ve druhé a třetí třetině jasně přehrál, vyhrál zcela zaslouženě," uznal sportovně hostující kouč Zbyněk Kůdela.

Líto mu bylo nejen pár fanoušků, kteří do Ostrohu dorazili, i mladého gólmana Kamenáře. Šestnáctiletý odchovanec Zlína inkasoval tucet gólů, v brance přesto vydržel až do konce.

„Má to těžké, chytá za muže i za juniorku. Vytížení je obrovské. Dneska se to na něm vyloženě podepsalo," říká Kůdela.

O tom, že by ho stáhl a nechal vydechnout, zkušený kouč neuvažoval. „Nechali jsme to na něm. Stejně není nikdo, kdo by šel místo něj," povzdechl si.

Příděl těžce kousal i Jakub Uhříček. Pro mladého beka Spartaku šlo o speciální duel. Uherský Ostroh totiž koučuje jeho táta Roman, který navíc žije v Havřicích, takže o motivaci měl postaráno.

„Se synem jsme se nijak nehecovali. Přál jsem mu, ať odehraje co nejlepší zápas. Já ale nyní trénuji Uherský Ostroh, což je pro mě priorita číslo jedna," říká Roman Uhříček.

Triumf v derby jej samozřejmě potěšil, podobný výsledek ale nečekal.

„Brod od začátku sezony předvádí dobré výkony, také umístění v tabulce o něčem svědčí. K zápasu jsme nastupovali s velkým respektem, odhodlaně. Chtěli jsme podat co nejlepší výkon. Jsem rád, že nám to takto vyšlo," pochvaloval si.

Ostrožané zlomili odpor rivala až v závěrečné části, kterou ovládli 7:2!

Hattrickem se blýskl Vilém Galuška, jeho parťák z útoku Vít Mika zaznamenal gól a pět asistencí. Dvakrát skóroval Červenka, osobní statistiky si ale vylepšila většina domácího týmu.

„Začátek zápasu rozhodně nebyl jednoduchý, ale postupem času jsme převzali iniciativu a udělali jsme z toho jednoznačnou záležitost," uvedl Uhříček.

Ostrožané se díky čtvrtečnímu vítězství přiblížili Brodu na jediný bod, navíc mají jedno utkání k dobru. Úplná spokojenost ale v klubu nepanuje.

„Výsledky nejsou úplně ideální," ví Uhříček. „Mrzí mě hlavně ztráta v Blansku. Snad teď odehrajeme dobrý zápas v Břeclavi," přeje si.

Hosté sice chvíli vedli tabulky krajské ligy, ale postupně se propadají. „V úvodu sezony jsme měli lehčí soupeře, teď přicházejí zápasy se silnější čtyřkou. Je potřeba se dát dohromady a hrát tak, jak bychom chtěli," říká Kůdela.

Věří, že jakmile se sestava zkonsoliduje a ustálí, tak to bude lepší. „Tento zápas byl extrémní," dodal smutně.

Broďané obstáli alespoň v pěstních soubojích, potyčkách. Do souboje s Vaňkem se pustil Kadlčík, Rusňákovi se zase postavil Kužílek. Jinak derby nijak zvlášť vyhrocené nebylo, také prostoje při zápase soupeři vyplňovali debatami.

Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlína pokračuje zase o víkendu.