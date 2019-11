Hokejisté Rosic bodovali v pěti z posledních šesti zápasů a proti Hradišti byli na domácím ledě jasným favoritem. Jenže hosté rychle postavili předzápasové prognózy na hlavu, když už ve 12. minutě svítil na ukazateli stav 0:3.

„Soupeř má v týmu spoustu šikovných mladých kluků, kteří dřív působili v Technice Brno. Navíc jsou nepříjemní tím, že mají v mužstvu snad třináct praváků. My jsme ale navázali na dobrou třetí třetinu s Ostrohem. A taky nám pomohly rychlé góly,“ přiznal hradišťský trenér Zdeněk Čech.

V prostřední části se sice domácím i díky gólu ve vlastním oslabení podařilo přiblížit na rozdíl jediné trefy, víc už jim ale rozjetí Hradišťané nedovolili.

„Hodně důležitý byl čtvrtý gól těsně před koncem druhé třetiny. Pak už jsme zápas měli pod kontrolou. Kluci hráli opravdu dobře, zodpovědně se vraceli a nedělali zbytečné chyby. naše výhra byla naprosto zasloužená,“ podotkl Zdeněk Čech.

Hradišťský lodivod si troufá i na dalšího soupeře. V sobotu přitom do Hradiště přijedou druhé Boskovice. „Těžký soupeř, ale pokud budeme v plné síle, tak je klidně můžeme porazit.“

Branky: 31. Vlašín, 32. Strakoš – 9. a 57. Červenka, 12. a 44. Lažek, 12. Šrenk, 38. Nohál, 44. Tischer. Uh. Hradiště: Hubáček – Tischer, Kojecký, Lažek, Řezníček – Burša, Červenka, Nohál – A. Větříšek, Tomešek, Forman – Krátký, F. Větříšek, Šrenk. Trenér: Čech.

Uherský Ostroh – Velká Bíteš 4:6 (1:0, 2:1, 1:5)

Ostrožané měli za sebou zvláštní týden. V úterý netrénovali kvůli poruše rolby, páteční trénink byl zase zrušený kvůli exhibičnímu zápasu legend. Celý tým se navíc zúčastnil oslav 90 let ostrožského hokeje.

I přes tréninkové manko ale začali domácí výborně, a když ve 26. minutě zvyšoval Pavel Flora už na 3:0, nikdo nepochyboval, že se budou slavit tři body. Hosté sice před druhou sirénou snížili, klíčový moment přišel ve 47. minutě. Vyhození gólmana Šurého zachytil rukou Bednář, puk si poponesl asi dva metry a následně skóroval do prázdné brány.

„Bylo tam jasné sevření kotouče, všichni to viděli, jen rozhodčí ne. Vyvedlo nás to z koncentrace a vzápětí jsme dostali další branku na 3:3,“ zlobil se ostrožský trenér Ivan Klauda. Jeho tým se dostal do křeče a nakonec celý zápas ztratil.

„Nezvládli jsme to, ale neděláme z toho tragédii a jedeme dál. Chceme to napravit hned v dalším zápase, kde nás čeká asi největší favorit soutěže Velké Meziříčí,“ dodal ostrožský kouč.

Branky: 16. Stránský, 21. Klimovič, 26. Pavel Flora, 59. V. Galuška – 47., 49. a 60. Bednář, 33. Pospíšil, 54. Petrčka, 59. Florek. Uh. Ostroh: Šurý – Žabčík, Stuchlík, Vaněk, Kučera Andrýsek, Beneš – Mika, V. Galuška, Klimovič – L. Galuška, Pavel Flora, Stránský – Petr Flora, J. Zalubil, Juračka. Trenér: Klauda.

Hodonín – Uherský Brod 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Hokejisté Uherského Brodu utrpěli už čtvrtou porážku v řadě. „Většinu zápasu jsme přitom byli jasně lepší, jenže nedáváme góly,“ pokrčil smutně rameny brodský lodivod Aleš Bachánek.

Jeho svěřenci vedli 2:1 a 3:2, domácí ale pokaždé srovnali ve vlastním oslabení. „Takhle darovat soupeři dva góly, to se jen tak nevidí. Přesto jsme ale pak měli celou třetí třetinu navrch, jenže jsme nebyli schopní dát gól a Hodonín nás potrestal z brejků,“ litoval brodský trenér, který ale věří, že smolná série brzy skončí. „Už s tím musíme něco udělat. Teď nás čeká Blansko, které musíme porazit a vrátit se zpátky na vítěznou vlnu,“ plánuje Aleš Bachánek.

Branky: 9. Směřička, 21. Veselský, 24. Dufek, 42. Rýpar, 54. Venclík – 10. Pavlůsek, 18. Heča, 22. Klusák. Uh. Brod: Málek – Tomek, Gureň, Mojžíš, Kubiš, Heča, Hladiš – Kotek, Klusák, Vaculín – Šiller, Hlaváč, Stiksa – Bujáček, Vaněk, Gergela – Bařinka, D. Pavlůsek. Trenér: Bachánek. (ham)

1. Uničov 12 7 3 2 0 57:37 29

2. Boskovic 12 9 0 0 3 73:34 27

3. Velké Meziříčí 12 8 1 1 2 64:29 27

4. Uherský Ostroh 12 8 0 0 4 70:35 24

5. Uherský Brod 12 6 1 0 5 59:51 20

6. Břeclav 12 4 2 2 4 61:60 18

7. Velká Bíteš 12 5 0 3 4 34:42 18

8. Kroměříž 12 5 0 1 6 44:53 16

9. Rosice 12 4 1 2 5 45:56 16

10. Hodonín 12 4 1 0 7 36:46 14

11. Brumov-Bylnice 12 2 3 0 7 35:64 12

12. Uherské Hradiště 12 3 1 0 8 41:63 11

13. Blansko 12 3 0 2 7 39:63 11

14. Březina 12 3 0 0 9 38:63 9