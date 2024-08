Janás je zatím jedinou novou tváři na soupisce Uherského Ostrohu. Jinak kádr loňského čtvrtfinalisty doznal jen minimum změn. Kariéru ukončil Lukáš Zalubil a do druholigového Hodonína zamířil devatenáctiletý Libor Stuchlík, který v Baníku hrál už loni za juniory.

Jinak Ostrožané pokračují ve stávajícím složení. „Nechci dělat žádné převratné změny,“ tvrdí nový kouč slováckého celku Jiří Šolc.

Bývalý sportovní ředitel a jednatel zlínských Beranů nahradil ve funkci Romana Uhříčka.

Původně se týmu ujal Tibor Janás. Po letní suché přípravě ale na vlastní žádost skončil, když přijal finančně zajímavější nabídku slovenské Senice, kde se stal šéftrenérem mládeže.

Na ledě už hráče vedou Šolc s Kučerou. Za sebou mají dva tréninky.

„Vím, že je to jenom krajský přebor, ale tím, že jsem celý život působil v profesionálním hokeji, chci, aby kluci nechali všední starosti, dojmy a zážitky před zimákem, a tu chvilku, co jsme spolu, se chovali jako profíci,“ říká bývalý úspěšný mládežnický trenér.

„Chci, aby to bavilo nejen nás, ale i fanoušky, co na nás budou chodit. Nechci hrát žádného zanďoura, vyhrávat 1:0. Naopak, chci hrát aktivní, bruslivý a útočný hokej. Uvidíme, zda na to mančaft bude mít, ale nemá cenu říkat, že nám stačí play-off,“ přidává Šolc.

S týmem se zatím seznamuje, hráče teprve poznává. Ostrožané budou trénovat třikrát týdně, o víkendu pak bude zápas.

Věnovat se na ledě budou nejen bruslení a kondici, ale i systémovým věcem, taktice.

Mika a spol. sehrají před startem nové sezony dva zápasy s Uherským Brodem. Nedělní duel s Břeclaví byl zrušen.

Novou sezonu zahájí v neděli 15. září proti Prostějovu, kdy se chystá velká sláva spojená se slavnostní otevřením zimního stadionu po rekonstrukci.

Uherský Ostroh se může pochlubit novým chlazením i střídačkami.

„Ledová plocha byla položena na starou se zvednutím o patnáct centimetrů, pod ledem se nachází téměř 24 km nového chladícího potrubí,“ informuje předseda klubu Rostislav Polehňa.

Provoz zimního stadionu byl z důvodu drobné technické závady na chlazení, která byla odhalena při testování, spuštěn o týden později.

„Technologie je aktuálně plně funkční a start nové sezóny není nijak ohrožen,“ uklidňuje fanoušky Polehňa.

Rekonstrukcí současně prochází i ulice Školní, která bude uzavřena až do září. Mezi základní školou a zimním stadionem navíc vznikne dvacet nových parkovacích míst.