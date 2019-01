Uherský Brod - Na mizernou koncovku „dojeli“ v dohrávaném utkání krajské ligy hokejisté Uherského Brodu. Na ledě Boskovic si vytvořili spoustu šancí, na rozdíl od domácích je však nedokázali proměnit. „Měli jsme snad pět samostatných nájezdů, pořád to ale nemůžeme protrhnout,“ smutnil brodský trenér Zbyněk Kůdela.

Toho těsně před koncem základní části trápí i potíže se sestavou. V Boskovicích sice nasadil do branky svého syna Hynka, jenž přišel na střídavý start z druholigového Hradiště, které už má po sezoně, v poli má ale problém dát dohromady tři pětky. „Zraněný je Libor Obadal, problémy mají i další hráči, jen se sebezapřením nastoupil Šiller. Kubiš je navíc až do konce února v trestu. Jestli mu v polovině neprominou zbytek, tak nestihne předkolo play off,“ vypočítává ztráty Zbyněk Kůdela.

Tomu se sice už před minulým zápasem vrátil do sestavy zkušený obránce Heča, stále ještě ovšem nemohl využít služeb první ligou ošlehaného útočníka Radima Antonoviče. „Jeho koleno je stále proti, snad se to dá brzy do pořádku a v play off nám pomůže,“ přeje si brodský kouč. Už dnes nasadí v závěrečném utkání základní části proti Uničovu do hry další posilu z Uherského Hradiště Vojtěcha Hrabce.

Do Boskovic však vyrazil ještě okleštěný kádr doplněný několika juniory. Broďané v úvodu neproměnili několik šancí, a jak už to tak chodí, sami pak inkasovali. V rozmezí pouhých 43 vteřin rozvlnili síť Zapletal s Provazníkem a Minerva vedla 2:0. Hosty ale rychle vrátil do hry Pavel Obadal, který při přesilovce namířil přesně pod lapačku domácího brankáře Hrachoviny. Na konečných 3:1 upravil těsně před polovinou Kárný.

„Neodehráli jsme špatný zápas, minimálně bod jsme si zasloužili. Jenže když nedáme pět samostatných nájezdů, tak nemůžeme myslet na body,“ posteskl si Zbyněk Kůdela.

BOSKOVICE - UHERSKÝ BROD 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky: 15. Zapletal, 16. Provazník, 29. Kárný 17. P. Obadal. Uh. Brod: H. Kůdela Hlatký, Woska, Surý, Heča, Bahula, Měšťánek Gergela, Marušák, Schuster P. Obadal, Hladiš, Šiller Kartusek. Krystýnek, Škorec. Trenér: Z. Kůdela.

Základní část Krajské ligy skončí o víkendu. Broďané dnes v 17 hodin změří síly s Uničovem, Uherský Ostroh pak ve stejný čas, ale o den později, přivítá Warrior Brno.