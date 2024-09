„Byl to náš první zápas po hodně dlouhé době a po týdnu na ledě. Kluci si dobře zahráli, zvykli si na výstroj, tempo. Měl jsem ze zápasu dobrý dojem. Utkání splnilo účel, za výhru jsme rádi, byť o výsledek až tolik nešlo,“ ví dobře šéf Spartaku a zároveň jeden z trenérů Miloslav Gureň.

Na Slovácku žádné zásadní změny po minulém vydařeném ročníku, ve kterém Broďané brali bronz, nejsou.

Vedení klubu získalo na hostování ze Zlína mladého brankáře Matyáše Malotu, na zkoušce v týmu je slovenský útočník Tomáš Pavlík ze Senica. „Vypadá dobře, takže ho asi uděláme,“ připouští.

Jinak kádr zůstal stejný. „Jenom nevíme, co Milan Kubiš, což je nejstarší hráč týmu. U něj je to vždycky na hraně, zda bude pokračovat, nebo skončí, ale registračku bude mít vyřízenou,“ říká.

Tým se na nový ročník chystá dvakrát týdně. Na konci srpna byl na ledě častěji. „Měli jsme ale problémy se čpavkem, takže jsme začali o něco později, ale teď se vracíme do normálního režimu. Na ledě jsme vždy v úterý a ve čtvrtek,“ hlásí.

Hokejisté Uherského Brodu by v nadcházející sezoně rádi zopakovali poslední úspěch, když došli až do semifinále a nakonec po zrušeném souboji s Břeclaví o třetí místo brali bronz.

„Chceme zase do semifinále, které se nám zalíbilo,“ vyhlašuje s úsměvem. „Věřím, že kádr má sílu na to, aby se na nám to podařilo,“ přidává.

Broďané vstoupí do nové sezony v Krajské lize Jižní Moravy a Zlína, která bude mít zase devět účastníků, v sobotu 14. září domácím zápase proti Kroměříži.

„Formát soutěže zůstal stejný jako loni. V základní části se týmy spolu utkají třikrát, každý mančaft tedy před play-off sehraje 24 zápasů. Do vyřazovací části postoupí osm z devíti celků,“ informuje šéf klubu.

Broďané se vlastním fanouškům představí v neděli, kdy je na programu odveta s Uherským Ostrohem. Derby začíná v osmnáct hodin.