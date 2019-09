HOKEJ UHERSKÝ OSTROH

Ostrožané nastoupí do sezony výrazně posílení. Po minulé sezoně sice ukončila kariéru dlouholetá brankářská opora Viktor Valúch, na inkasovaných brankách by se to však nemělo negativně projevit. Vedení klubu se totiž podařilo sehnat více než zdatnou posilu, když zlanařilo Michala Šurého. Odchovanec hradišťského hokeje má bohaté druholigové zkušenosti. V minulé sezoně působil v prvoligovém Přerově, kde se ale příliš do branky nedostal.

„Věděli jsme, že Viktor Valúch bude končit, tak jsem už s předstihem oslovil Šurdu, který byl pro mě první volba. Jsem rád, že se nám ho podařilo získat,“ neskrývá spokojenost staronový trenér Uherského Ostrohu Ivan Klauda. Tomu budou dělat asistenty zkušený Ján Valúch a také Radim Antonovič.

Ten se do Ostrohu vrací po dvou letech. A nebude to pouze návrat na lavičku. Bude totiž hrajícím trenérem. „Dva roky nehrál hokej, přesto věříme, že se do toho rychle dostane a bude platným hráčem. Měl by přinést zkušenosti a přehled do přesilovek. Je to stará škola, myslím, že se od něj mladí budou moct naučit, jak se hraje hokej,“ věří Klauda, že Antonovič naváže na časy, kdy býval nejproduktivnějším hráčem týmu. V průběhu sezony by ho ještě měl doplnit Jakub Klimovič z Břeclavi, který už ostrožský dres rovněž oblékal.

Klaudovi svěřenci mají za sebou tvrdou letní přípravu, nabitý kádr by se měl rvát o nejvyšší příčky. „Chceme hrát navrchu a dostat se minimálně do finále,“ neskrývá ambice ostrožský lodivod.

První zápas nového ročníku odehraje jeho mužstvo v neděli v domácím prostředí. Proti Březině nastoupí v nových dresech, kterým dominují bílá a černá barva a taky nové logo. „Dresy mají moderní dizajn, inspirovali jsme se v NHL. Klubové barvy žlutá a červená jsou na nich taky zachované. Věřím, že se budou líbit,“ dodal Ivan Klauda.

HC SPARTAK UHERSKÝ BROD

V Uherském Brodě byla letní pauza ve znamení loučení zkušených hráčů. Svoji aktivní činnost totiž ukončilo trio Surý, Vosátko a Kubiš. Fanoušci ale ještě mají naději, že je uvidí v akci.

„Jsme domluvení, že kdyby nás postihla třeba velká marodka, že by ještě vypomohli. Všechny pohromadě je už ale na ledě asi neuvidíme,“ je smířený předseda brodského klubu Miloslav Gureň.

Nahradit ostřílené matadory budou muset jejich mladší následovníci, žádné posily do zadních řad vedení klubu neshánělo. V útoku se nová krev objeví. Z Uherského Hradiště přichází Tomáš Pavlůsek a ze Zlína Filip Stiksa. Naskakovat by měl i odchovanec klubu Vojtěch Kadlic, který je v Brodě na střídavý start z juniorky Komety Brno.

O návrat se pokusí zkušený útočník Dalibor Gergela. „Dva roky nehrál, je vidět, že potřebuje potrénovat. Bude to asi chtít nějaký čas,“ říká Miloslav Gureň.

Nějvětší posilou v Uherském Brodě bude možná nový trenér. Tím se stal Aleš Bachánek ze Zlína.

„Dřív tady trénoval mládež, takže zdejší prostředí zná. V minulé sezoně působil v roli asistenta trenéra ve slovenské extraligové Žilině, takže zkušenosti má. Tréninky jsou jiné – ale záležet bude hlavně na klucích, jak budou chodit a jak budou plnit úkoly. Jen trenér nám rozhodně zápasy vyhrávat nebude,“ uvědomuje si Miloslav Gureň.

Ve čtrnáctičlenné soutěži je cílem pohybovat se v elitní osmičce, což by znamenalo účast v playoff.

„Nahoře se asi budu pohybovat týmy jako Boskovice, Velké Meziříčí, Ostroh nebo Uničov. Ostatní jsou podobně silní a poperou se o zbylá místa,“ myslí si šéf brodského hokeje, který společně se svými spoluhráči odehraje první zápas v sobotu od 17 hodin proti Břeclavi.

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Navlas stejné ambice bude mít i poslední zástupce našeho okresu v soutěži Uherské Hradiště.

„Chceme atakovat pozice pro playoff. V minulé sezoně nám postup o kousek utekl, v letošním ročníku bychom to chtěli dotáhnout,“ přeje si trenér Zdeněk Čech.

Toho těší, že na trénincích má zatím dostatek hráčů. „Zatím to vypadá, že bychom letos mohli začít soutěž se třemi pětkami,“ pousměje se zkušený kouč. Naráží na předchozí sezonu, kde se mu těsně před prvími mistráky zranilo několik hráčů a horko těžko pak lepil sestavu.

Teď je pohled na soupisku optimističtější. „Jsou tady mladí kluci, kteří za nás naskakovali už v minulé sezoně. Zajímavě vypadá Gabriel Kovář, který se vrátil po studiích ve Spojených státech, kde hrál nižší soutěže,“ nechal se slyšet Zdeněk Čech.

Ten přivítal taky jednu posilu do obrany. „Martina Juráska znám z dob, kdy jsem ho ve Zlíně trénoval v mladších žácích. Teď měl kvůli práci nějaký čas od hokeje pauzu, ale vypadá dobře.“

Otazník ještě visí nad příchodem útočníka Martina Lašáka, který bude studovat v Brně.

Na každý zápas asi nebude trenérovi k dispozici zkušený Martin Kotačka. V průběhu sezony plánuje trenér Čech dát šanci některým hráčům ze zlínské juniorky. „Když budou mít zájem, tak není problém, rád je přivítám. Jsou natrénování, pomohli by nám. Bude záležet jen na nich,“ dodává hradišťský lodivod. První zápas čeká jeho svěřence v neděli v Hodoníně. (ham)