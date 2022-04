„Byly to mé nejkrásnější hokejové časy, zejména první dvě sezony – tedy postup a první titul. To v mé kariéře už nic nepřebilo, na ty časy mám nejsilnější vzpomínky!“ přiznává 50letý úspěšný hokejista a nyní také trenér.

Právě i jeho bodový barážový příspěvek v podobě čtyř branek a dvou asistencí Vsetín posunulo do extraligy v předstihu jednoho zápasu šestikolové prolínací soutěže. „Na začátku baráže jsme v kabině snili, jak by bylo moc fajn dojít na konec postupové cesty. Když jsme pak v předposledním zápase v Jindřichově Hradci vedli po dvou třetinách 3:0, v kabině jsme si pak uvědomili, jak je vše blízko a musíme těch posledních dvacet minut udržet. Tehdy to bylo hodně emotivní,“ usmívá se při vzpomínkách Mařák.

Co tehdy rozhodlo o úspěchu, o kterém ve Vsetíně po předchozí nevydařené sezoně snili?

Po letní obměně kádr zdobily obrovská touha po vítězství a soudržnost. Vznikl parádní kolektiv, kde fungoval vzájemný respekt. Všichni měli touhu a cíl postoupit, přitom jsme na něj původně měli čas dvě sezony. O ono to vyšlo na první dobrou! Když jsme se dostali do závěrečné fáze sezony, finále, vždy jsme si říkali, že tam musíme nechat vše, neboť to mohlo být naposledy. Že to se podařilo hned několikrát, to je malý zázrak. (úsměv)

Čím vás tehdy Vsetín zlákal?

Nebylo to ze Zlína příliš daleko, navíc jsem tam v 18 letech odehrál pár druholigových zápas a znal prostředí. I díky trenéru Valašákovi, který mě znal z mládežnických kategorií, jsem cítil důvěru a především: nově skládaný tým měl nejvyšší ambice!

V kádru bylo více „nechtěných“ hráčů. Byla to velká motivace?

Rozhodně! Hodně z nás před sezonou neúspěšně bojovala o nominaci do extraligových týmů a chtěla ukázat, jak moc se spletli. (úsměv) Už letní příprava ve Vsetíně byla výjimečná, o měsíc delší, než bylo zvykem. Navíc zde bylo skvělé materiální zázemí a velké odhodlání všech lidí okolo. Také se zde již řešilo i stravování, třeba po každém dopoledním tréninku jsme vždy měli společný nutričně vyvážený oběd.

Hajný, kapitán Vigantic Macíček má s Viganticemi políčeno na přebor

Máte s odstupem času vysvětlení, čím se na Lapači podařila uskutečnit tak dlouhá vsetínská pohádka?

Byla to myšlenka mého otce Vojtěcha Mařáka a Romana Zubíka. Podařilo se jim dát dohromady realizační tým na čele s odborníkem, trenérem a psychologem v jedné osobě Horstem Valáškem, kterému můj táta absolutně důvěřoval. Také ho do Vsetína společně s Romanem Zubíkem přivedli z Německa a s ním i Rosťu Vlacha. Management klubu ve složení Roman Zubík, Vojtěch Mařák, Petr Husička a Oldřich Štefl fungoval na výbornou. Všichni měli jasně dané kompetence, zodpovědnost za svůj úsek, každý věděl co a kdy má dělat. Struktura klubu byla pevně dána. Prostě všichni táhli za jeden provaz včetně masérů, doktora Minaříka, prostě všech, kteří se kolem hokeje točili a mnohdy i dobrovolníci z řad fanoušků byli ochotni ve všem pomoci. Hráči a realizační tým chtěli společně dosáhnout cíle, odhodlání bylo extrémně vysoké, fungovala obrovská soudržnost a respekt. V neposlední řadě nás hnalo dopředu okolí a hlavně skvělí fanoušci. Třeba už při předzápasové poradě, dvě hodiny před úvodním buly, bylo běžné, že sektor na stání byl beznadějně zaplněn! Ve Vsetíně chtěli prostě všichni vyhrát a my hokejisté jsme se opravdu cítili skvěle.

Jsou opravdu vsetínští fanoušci nejlepší v republice?

Tehdy bezpochyby. Společnost se vyvíjí, ale i nyní patří k výborným, jsou šestým hráčem týmu. Už tehdy jsme dali městu zábavu, která zde dlouhé roky neexistovala. Sport a výsledky je těšily a prožívali vše s námi. Bylo to úžasné.

Zpět k rozehrané sezoně. Je Vsetín ve finále I. ligy zaslouženě?

Určitě. Sleduji jejich výkony pozorně, navíc si s Romanem Stantienem voláme a kamarádsky některé věci rozebíráme. Každopádně v letošní cestě play-off byla zatím nejtěžší série se Slavií. Teď to nebude o nic snazší!

Fenomén Vsetín, Lapač: Fandění se rodí po generace

Má finále favorita?

Ne, střetnou se nejsilnější týmy, šance jsou naprosto vyrovnané, ale věřím Vsetínu. Říká se, že finále rozhodují zkušení hráči, ale ti jsou na obou stranách. Budou promlouvat maličkosti, možná i štěstí.

Dorazíte se osobně na Lapač podívat?

Kvůli trenérským povinnostem nemám mnoho času, ale už pro tu atmosféru mám v plánu minimálně jeden zápas vidět. (úsměv)

Na vítěze čeká odměna v podobě baráže o extraligu. Zaslouží si Vsetín návrat mezi elitu? Je na to připraven?

Cítím zde velkou touhu uspět, porvat se o návrat, navíc s tak velkou podporou skvělých fanoušků. Po sportovní a ekonomické stránce asi jsou připravení, ale potřeba bude ještě několika těžkých krůčků.

Valášek vzpomíná na Tabaru i postup do extraligy: Mužstvo jsme dokázali probrat

Právě tím nejtěžším bude případně Kladno. Do jaké kategorie soupeřů patří?

Velmi těžkých. Kladno je barážovými zápasy otřískané, ví do čeho jde. Herní pauza je možná na začátku poznamená, ale i tak bude v baráži favoritem.

Naopak hokejový Zlín po 42letech sestoupil. Jak moc to bolí?

Hodně. Klub patřil mezi trojici nejdéle působícím mezi elitou v řadě. Je to pro mě velké zklamání, ale co se dá dělat, je to sport.

Nyní jste trenérem mládeže. Máte vyšší ambice?

Téměř každý trenér je má! Já už si pár zápasů vyzkoušel na záskok vézt muže ve Zlíně, trénoval v Německu třetiligový klub. Uvidíme, co přinesou další dny.