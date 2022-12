Kouč Beranů Říha o trejdech, derby i výkonnosti: Mužstvo se postupně zvedá

Radost tak má Zdeněk Sedlák, který s Berany podepsal smlouvu do konce sezóny. Naposledy v Plzni hostující útočník působil ve Zlíně do výběru do 16 let, od sezony 2015-2016 nastupoval ve Finsku, kde prošel mládežnickými výběry Kärpätu. Čtyři roky působil v Mestisu, druhé nejvyšší tamní soutěži, v minulé sezoně zapsal první a také dosud poslední dva starty v elitní finské lize.

„V útoku vítáme zvýšení konkurence, které Zdeněk přinese. Mohu sledovat, že od začátku roku udělal velký pokrok z pohledu kondice, což jde vidět i nyní na ledě,“ okomentoval výkonnost posily Beranů kouč Zlína.

Před letošní sezonu se vrátil do České republiky, konkrétně extraligové Plzně. Za Západočechy, kde se potkal také se současným hlavním trenérem Beranů Milošem Říhou mladším, ale absolvoval pouhých osm duelů, připsal si jediný kanadský bod. Desetkrát naopak zasáhl do II. ligy, v Klatovech nasbíral 14 bodů.

Zdeněk Sedlák je bývalým reprezentantem v mládežnických kategoriích. Prošel všemi výběry od U16 do U20, nastoupil v nich do 43 zápasů. (15+13) V sezoně 2017/2018 absolvoval Memoriál Ivana Hlinky.

Bilance Zdeňka Sedláka

Liiga (nejvyšší finská soutěž) –⁠ 2 zápasy/0 bodů

Mestis (druhá nejvyšší finská soutěž) –⁠ 131 zápasů/85 bodů (35+50)

Tipsport extraliga –⁠ 8 zápasů/1 bod (1+0)

II. liga –⁠ 10 zápasů/14 bodů (3+11)