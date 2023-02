Devatenáctiletý bek si návrat do známého prostředí užil. Radost měl hlavně z jasné výhry 8:2, na vyhrocenou závěrečnou část po čtvrtečním emotivním utkání už nemyslel. „Zápas jsem si užil,“ tvrdí Man.

Dojem mu nepokazil ani vyhrocený závěr, spousta trestů. „Rozhodčí si to moc nepohlídali, ale podobné věci k derby asi patří,“ míní.

Přitom končí základní část, důležité zápasy mají oba mančafty teprve před sebou. „Ale pořád je o co hrát. Každý chce vyhrát,“ říká.

Na šťavnatý duel 22. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlína se dlouho dopředu těšil. Od rána byl nervózní, netrpělivě vyhlížel konec školy, osmnáctou hodinu, začátek utkání.

„Byl jsem z toho nesvůj,“ přiznává. „Vždyť to bylo poprvé, co jsem do Uherského Brodu přijel coby soupeř,“ připomíná. „Premiéru jsem si odbyl už v Ostrohu, ale teď jsem byl rád, že jsem si tady mohl po delší době zase zahrát,“ přidává.

S žádným z bývalých spoluhráčů si před utkáním nepsal. Žádné hecování ani sázky, nic takového.

Man se koncentroval na svůj výkon, nechtěl to zkušenějším spoluhráčům pokazit.

V hledišti mezi diváky nechyběla rodina ani kamarádi. Výkon syna bedlivě sledoval i Man starší, bývalý gólman Brodu.

Právě tatínek šikovného mladíka k hokeji před lety přivedl. „Byl první, kdo řekl, že budu hrát hokej,“ přiznává.

Že by potomka po třaskavém derby poplácal po ramenou, něco hezkému mu řekl, to prý nehrozí. „Táta nikdy nechválí, takže určitě nebude ani tentokrát,“ předpokládá ostrožská dvaadvacítka. „Snad mi alespoň fandil,“ doufá s úsměvem.

Manovi jsou hokejová rodina. S hokejkou v ruce řádí i mladší bratr Filip, jenž hraje v Uherském Brodě za starší žáky a jde po stopách táty i staršího sourozence, který od dorostu pendluje.

Prošel Uherským Ostrohem, Uherským Hradištěm i Kroměříží, aby zakotvil mezi muži Ostrohu, kde působí druhu sezonu. „Jsem rád, že jsem dostal šanci a mohu tam hrát s dospělými. V Brodě bych asi takovou možnost neměl,“ míní.

I když patří mezi subtilní hráče, soupeřům se vyrovná pohybem i práci s holí. „I když je krajský přebor nejnižší soutěž v Česku, přijde mi kvalitní. Je rychlá, hodně soubojová. Hraje se v ní víc do těla,“ vypozoroval.

Na vyšší soutěž si Man nevěří. „Už je pozdě,“ tuší. „Kraj mi stačí,“ přidává.

Mladý bek se chce v budoucnu věnovat škole. Letos maturuje na uherskobrodském gymnáziu, od září chce do Brna na vysokou školu. „Líbila by se mi ekonomika,“ přiznává.

Zatím jej studium na střední škole nijak nelimituje, stíhá každý trénink. Také zápasy odehrál skoro všechny. V devatenácti duelech nasbíral pět bodů za góly a čtyři asistence.

Zdroj: Libor Kopl